Музей мадам Тюссо в Шанхае — первый филиал всемирно известного бренда в материковом Китае. Вы увидите более 80 реалистичных восковых фигур звёзд кино, музыки, спорта и политики.
Интерактивные зоны позволят почувствовать себя в центре событий и сделать яркие фото рядом с селебрити. Это очень необычное развлечение для всей семьи в самом центре Шанхая!
Описание билета
Обратите внимание: это входной билет в музей без сопровождения гида
- Вы побываете в одном из ведущих мировых центров воскового искусства
- Увидите реалистичные фигуры известных людей из разных сфер — от голливудских звёзд до спортивных чемпионов и политических лидеров
- Сфотографируйтесь с восковыми двойниками знаменитостей
- Весело проведёте время в интерактивных зонах, где каждый оказывается частью мира поп-культуры
Как воспользоваться билетом
- При бронировании обязательно укажите актуальные паспортные данные, полное имя, контактный телефон и адрес электронной почты — без этих данных мы не сможем оформить билет
- Электронный билет придёт вам после оплаты
- Для входа в музей обязательно возьмите с собой оригинал паспорта
Организационные детали
- Обратите внимание: билет невозвратный
- В стоимость включён доступ ко всем стандартным выставочным залам
- Зона Marvel оплачивается отдельно и не входит в данный билет
- Музей расположен на 10-м этаже торгового центра New World Plaza на улице Нанкин Роуд в районе Хуанпу
- Режим работы музея: понедельник–четверг: 10:00–19:00 (последний вход в 18:00), пятница–воскресенье: 10:00–21:00 (последний вход в 20:00). Часы работы могут меняться в праздничные дни — рекомендуем проверять актуальную информацию перед визитом
ежедневно в 10:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$50
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
People’s Square Station
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сяо Мин — Организатор в Шанхае
Провёл экскурсии для 22 туристов
Мы специализируемся на качественных экскурсиях и локальных впечатлениях для путешественников со всего мира. Мы сотрудничаем с профессиональными гидами в Китае и странах Юго-Восточной Азии — и предлагаем однодневные туры, городские экскурсии, культурные программы, трансферы и индивидуальные путешествия. Наша миссия — сделать путешествие проще и ближе к настоящей культуре.
$50 за человека