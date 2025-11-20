читать дальше

просто пеший тур по достопримечательностям, а настоящее погружение в историю и культуру города.



Маршрут был выстроен безупречно: от старого города около сада Юйюань эпохи Мин до футуристичного магазина Gentle Monster. Екатерина мастерски показала, как в Шанхае переплетаются эпохи и стили.



Особенно хочется отметить, как живо и интересно Екатерина рассказывала о сложных исторических периодах Китая - от Опиумных войн до Гражданской войны в Китае. Благодаря ей мы увидели в Шанхае не просто красивую архитектуру, а отражение судьбоносных для города событий в истории.



Очень тронул рассказ о русском наследии Шанхая — православная церковь и история эмиграции предстали в совершенно новом свете. А в Французской концессии мы словно перенеслись в 1920-е годы!



Екатерина не только показала нам главные туристические места, но и раскрыла секреты города — где любят проводить время местные, как сочетаются традиции и модернизация, куда стоит зайти за самыми стильными покупками.



Отдельное спасибо за улицу ДжунХай — настоящую находку для любителей шоппинга! Эта экскурсия подарила нам не просто красивые фотографии, а настоящее понимание духа Шанхая. Однозначно рекомендуем всем, кто хочет увидеть город глазами человека, влюбленного в его историю!