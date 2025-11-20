Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Шанхае на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Контент-план по Шанхаю: от исторических мест до трендовых локаций
Пешая
3.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Контент-план по Шанхаю: от исторических мест до трендовых локаций
Пройти по местам, где рождаются хиты китайского интернета
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$180 за всё до 4 чел.
Три разных Шанхая
Пешая
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Три разных Шанхая
Увидеть знаковые места и познакомиться с многоликим городом - на экскурсии с китаеведом
Начало: У метро YuYuan Garden
18 дек в 09:00
19 дек в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
Из Шанхая «в Венецию» - древний Чжуцзяцзяо
Пешая
4 часа
8 отзывов
Водная прогулка
Из Шанхая «в Венецию» - древний Чжуцзяцзяо
Исследовать улочки, проплыть по каналам и прочувствовать ритм жизни аутентичного китайского города
14 дек в 09:00
21 дек в 09:00
$321 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Степанова
    20 ноября 2025
    Контент-план по Шанхаю: от исторических мест до трендовых локаций
    Полностью оправдали наши ожидания от экскурсии. Большое спасибо Лизе за помощь во всех вопросах, за дополнительный доступ на канал, не
    пришлось самим искать и планировать оставшиеся дни путешествия.
    Посетили больше чем планировали.

    Нам посчастливилось встретить человека с таким большим опытом работы и интересно было узнать детали работы в Китае, про маркетинг и даже про работу наших телевизионных проектов в Китае. То, что смотрели по телевизору - услышали от первоисточника, кто работал с этим всем.

    Заказывали машину дополнительно, это отдельная благодарность!!!

    Кто будет в Шанхае и хочет особенную экскурсию с профессионалом своего дела - рекомендуем!

    Полностью оправдали наши ожидания от экскурсии. Большое спасибо Лизе за помощь во всех вопросах, за дополнительный
  • Л
    Лапшина
    20 ноября 2025
    Контент-план по Шанхаю: от исторических мест до трендовых локаций
    Это было наше самое приятное время в городе, большое спасибо Лизе за ее труд. Мы узнали много интересных нестандартных фактов
    о Шанхае и Китае в целом, хоть и основная тема экскурсии - про контент. Лично я запомнила отдельные факты об истории Шанхая. Отдельно порадовало погружение в бизнес культуру, так как это не узнать просто из общих источников.

    Будем рекомендовать знакомым, их едет очень много в ближайшее время)

  • И
    Ирина
    3 ноября 2025
    Контент-план по Шанхаю: от исторических мест до трендовых локаций
    Посетили все самые знаковые места, Екатерина учла все наши пожелания. И в дальнейшем помогла нам решить некоторые сложности во время пребывания в Шанхае. Рекомендуем данную экскурсию и гида
    Посетили все самые знаковые места, Екатерина учла все наши пожелания. И в дальнейшем помогла нам решить
  • Е
    Елена
    2 ноября 2025
    Контент-план по Шанхаю: от исторических мест до трендовых локаций
    Очень понравилось ❤️🫶 Катя максимально под строилась под наши ожидания 🥰 отличные локации!!
  • A
    Aleksei
    17 октября 2025
    Контент-план по Шанхаю: от исторических мест до трендовых локаций
    Прекрасная прогулка интересные истории 👍 Большое спасибо Анне за такой экспириенс. Идеально в первые дни прибытия в Шанхай для большего понимания города👍
    Прекрасная прогулка интересные истории 👍 Большое спасибо Анне за такой экспириенс. Идеально в первые дни прибытия
  • И
    Ирина
    3 октября 2025
    Контент-план по Шанхаю: от исторических мест до трендовых локаций
    Сегодня были на экскурсии в Шанхае и хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Екатерине за невероятную экскурсию! Это был не
    просто пеший тур по достопримечательностям, а настоящее погружение в историю и культуру города.

    Маршрут был выстроен безупречно: от старого города около сада Юйюань эпохи Мин до футуристичного магазина Gentle Monster. Екатерина мастерски показала, как в Шанхае переплетаются эпохи и стили.

    Особенно хочется отметить, как живо и интересно Екатерина рассказывала о сложных исторических периодах Китая - от Опиумных войн до Гражданской войны в Китае. Благодаря ей мы увидели в Шанхае не просто красивую архитектуру, а отражение судьбоносных для города событий в истории.

    Очень тронул рассказ о русском наследии Шанхая — православная церковь и история эмиграции предстали в совершенно новом свете. А в Французской концессии мы словно перенеслись в 1920-е годы!

    Екатерина не только показала нам главные туристические места, но и раскрыла секреты города — где любят проводить время местные, как сочетаются традиции и модернизация, куда стоит зайти за самыми стильными покупками.

    Отдельное спасибо за улицу ДжунХай — настоящую находку для любителей шоппинга! Эта экскурсия подарила нам не просто красивые фотографии, а настоящее понимание духа Шанхая. Однозначно рекомендуем всем, кто хочет увидеть город глазами человека, влюбленного в его историю!

  • Х
    Хусан
    6 сентября 2025
    Контент-план по Шанхаю: от исторических мест до трендовых локаций
    Все очень понравилось, благодарим Марину и Лизу. Мы посмотрели много локаций, покатались на кораблике, попробовали национальную кухню и местный факт фуд. Команда ответственная и лояльная, учитывает пожелания гостей по маршруту. Обращайтесь рекомендуем!
  • A
    Andrey
    4 августа 2025
    Контент-план по Шанхаю: от исторических мест до трендовых локаций
    Отличная экскурсия. Ангелина подстраивается под интересы и пожелания гостей. Очень приятная и интеллигентная девушка. Выучить такой сложный язык как китайский за один год, поразительная способность, даже для меня как филолога. Рекомендую от души специалиста!
  • Е
    Екатерина
    28 июля 2025
    Контент-план по Шанхаю: от исторических мест до трендовых локаций
    Для меня тур проводила Екатерина, огромное спасибо. Мне очень понравилось, было познавательно и полезно. В целом я бы рекомендовала всем начинать с этой экскурсии, чтобы понять где что и как в Шанхае.
    Для меня тур проводила Екатерина, огромное спасибо. Мне очень понравилось, было познавательно и полезно. В целом

Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в декабре 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 321. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 27 ⭐ отзывов, цены от $180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль