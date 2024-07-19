Шанхай, признанный модным мегаполисом, изобилует достопримечательностями и живописными местами, где можно ощутить уникальное слияние восточных и западных культур, прогуливаясь по набережной реки Хуанпу с видом на историческую архитектуру. Что вас ждет:• «Восточная жемчужина», высота которой достигает 468 м, возвышается над набережной реки Хуанпу. Уникальная архитектура и дизайн сделали её одной из самых известных достопримечательностей Шанхая. символ Шанхая. С этой набережной открывается • Набережная, потрясающий вид на Шанхай. Здесь вы сможете увидеть примеры различных архитектурных стилей от готики, барокко и романского стиля до классицизма и ренессанса.

Сад Юйюань — образец южно-китайского ландшафтного стиля династий Мин и Цин. История создания сада восходит к эпохе династии Мин (1368-1644) – тогда он принадлежал правительственному чиновнику. Сад Юйюань – отличное место для посещения!

Храм нефритового Будды расположен в центре Шанхая, он был построен в 1882 г. Храм известен как в Китае, так и за рубежом, благодаря необыкновенному нефритовому Будде, установленному внутри храма и давшего ему название. Важная информация:.

Храм нефритового Будды расположен в центре Шанхая, он был построен в 1882 г. Храм известен как в Китае, так и за рубежом, благодаря необыкновенному нефритовому Будде, установленному внутри храма и давшего ему название. Важная информация:.

• Храм нефритового Будды расположен в центре Шанхая, он был построен в 1882 г. Храм известен как в Китае, так и за рубежом, благодаря необыкновенному нефритовому Будде, установленному внутри храма и давшего ему название. Важная информация: