Шанхай, признанный во всем мире как модный мегаполис, изобилует разнообразными достопримечательностями и живописными местами, привлекающими путешественников.
Прогуляйтесь по набережной, где с одной стороны вас будет сопровождать журчание реки Хуанпу, а с
Прогуляйтесь по набережной, где с одной стороны вас будет сопровождать журчание реки Хуанпу, а с
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Прогулка по набережной Хуанпу
- 🏯 Посещение Сада Юйюань
- 🕌 Храм нефритового Будды
- 🌏 Уникальное слияние культур
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Что можно увидеть
- Восточная жемчужина
- Набережная Хуанпу
- Сад Юйюань
- Храм нефритового Будды
Описание экскурсии
Шанхай, признанный модным мегаполисом, изобилует достопримечательностями и живописными местами, где можно ощутить уникальное слияние восточных и западных культур, прогуливаясь по набережной реки Хуанпу с видом на историческую архитектуру. Что вас ждет:• «Восточная жемчужина», высота которой достигает 468 м, возвышается над набережной реки Хуанпу. Уникальная архитектура и дизайн сделали её одной из самых известных достопримечательностей Шанхая. символ Шанхая. С этой набережной открывается • Набережная, потрясающий вид на Шанхай. Здесь вы сможете увидеть примеры различных архитектурных стилей от готики, барокко и романского стиля до классицизма и ренессанса.
Сад Юйюань — образец южно-китайского ландшафтного стиля династий Мин и Цин. История создания сада восходит к эпохе династии Мин (1368-1644) – тогда он принадлежал правительственному чиновнику. Сад Юйюань – отличное место для посещения!
Храм нефритового Будды расположен в центре Шанхая, он был построен в 1882 г. Храм известен как в Китае, так и за рубежом, благодаря необыкновенному нефритовому Будде, установленному внутри храма и давшего ему название. Важная информация:.
Храм нефритового Будды расположен в центре Шанхая, он был построен в 1882 г. Храм известен как в Китае, так и за рубежом, благодаря необыкновенному нефритовому Будде, установленному внутри храма и давшего ему название. Важная информация:.
• Храм нефритового Будды расположен в центре Шанхая, он был построен в 1882 г. Храм известен как в Китае, так и за рубежом, благодаря необыкновенному нефритовому Будде, установленному внутри храма и давшего ему название. Важная информация:
- Экскурсия проходит на автомобиле Buick GL8 или Volkswagen Passat.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Телебашня «Жемчужина Востока» и музей городской истории
- Храм Нефритовых Будды
- Набережная
- Сад Радости и старый китайкий квартал
Что включено
- Транспорт
- Гид
Что не входит в цену
- Билеты: Телебашня - 28$ с человека, сад Юйюань (закрыт по понедельникам) - 6$ с человека, храм Нефритового Будды - 4$ с человека
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Шанхай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Шанхая
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Шанхай за один день: храм Нефритового Будды, Сад Радости, Вайтань
Уникальная экскурсия по Шанхаю за один день, охватывающая ключевые достопримечательности города и его богатую историю. Погрузитесь в атмосферу мегаполиса
Начало: В центре города
21 июля в 08:00
22 июля в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемый Шанхай на автомобиле: Телебашня, Сад Юйюань, Храм Нефритового Будды
Шанхай - один из самых интересных и современных китайских мегаполисов. Узнайте его историю и увидьте, как сочетаются восточная и западная культуры
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$320 за всё до 4 чел.
скидка
5%
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Погрузитесь в гармонию Ханчжоу на один день: озеро Сиху, храм Линъинь, чайная деревня Мэйцзяу. Индивидуальная экскурсия из Шанхая
Завтра в 07:00
20 июля в 07:00
567$539 за всё до 5 чел.