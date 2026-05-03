Гайд: как жить в Шанхае

Научиться ходить по городу, делать покупки и общаться с китайцами
Давайте разберёмся, как устроена жизнь в Шанхае — спокойно и по шагам.

Я покажу, как ориентироваться в сложных улицах, пользоваться местными сервисами и покупать продукты и билеты. Расскажу, как случайно не обидеть китайца и где вкусно поесть. После нашей встречи вы почувствуете себя гораздо увереннее — и непонятное станет понятным.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Встретимся возле вашего отеля — я заранее посмотрю, какие интересные места есть рядом, и составлю удобный маршрут. В него я обязательно включу кофейни, магазины, парки и другие общественные места, без которых не представить современную жизнь.

Я вас научу:

  • как оформить сим-карту, подключить WeChat и взять в аренду пауэрбанк
  • как недорого ездить на такси и вкусно есть
  • как снимать квартиру и платить за проезд в метро
  • как напрямую покупать билеты на скоростные поезда и мероприятия
  • в чём особенность культуры китайцев — и что русскому норма, а китайцу оскорбление

Организационные детали

  • Если на маршруте нам понадобится такси, расходы на него я беру на себя
  • Еда, напитки и личные покупки оплачиваются вами по желанию

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей
Тимофей — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Живу в Шанхае с 2025 года. Свободно говорю на английском и достаточно хорошо на китайском. Я самостоятельный путешественник — был в разных городах Китая (Ханчжоу, Шаосин, Чэнду, Пекин, Шанхай) и научился экономно планировать поездки. Мне всегда говорили, что я хороший учитель: много внимания уделяю мелочам, которые большинство людей сочтут необязательными. И хочу поделиться этим опытом с такими же путешественниками, как я!

Отзывы и рейтинг

Все очень понравилось. Тимофей заранее подготовился, показал ближайшие к отелю магазины, объяснил, как осуществлять покупки. Научил ориентироваться в метро. Все супер!
