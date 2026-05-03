Давайте разберёмся, как устроена жизнь в Шанхае — спокойно и по шагам.
Я покажу, как ориентироваться в сложных улицах, пользоваться местными сервисами и покупать продукты и билеты. Расскажу, как случайно не обидеть китайца и где вкусно поесть. После нашей встречи вы почувствуете себя гораздо увереннее — и непонятное станет понятным.
Я покажу, как ориентироваться в сложных улицах, пользоваться местными сервисами и покупать продукты и билеты. Расскажу, как случайно не обидеть китайца и где вкусно поесть. После нашей встречи вы почувствуете себя гораздо увереннее — и непонятное станет понятным.
Описание экскурсии
Встретимся возле вашего отеля — я заранее посмотрю, какие интересные места есть рядом, и составлю удобный маршрут. В него я обязательно включу кофейни, магазины, парки и другие общественные места, без которых не представить современную жизнь.
Я вас научу:
- как оформить сим-карту, подключить WeChat и взять в аренду пауэрбанк
- как недорого ездить на такси и вкусно есть
- как снимать квартиру и платить за проезд в метро
- как напрямую покупать билеты на скоростные поезда и мероприятия
- в чём особенность культуры китайцев — и что русскому норма, а китайцу оскорбление
Организационные детали
- Если на маршруте нам понадобится такси, расходы на него я беру на себя
- Еда, напитки и личные покупки оплачиваются вами по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Живу в Шанхае с 2025 года. Свободно говорю на английском и достаточно хорошо на китайском. Я самостоятельный путешественник — был в разных городах Китая (Ханчжоу, Шаосин, Чэнду, Пекин, Шанхай) и научился экономно планировать поездки. Мне всегда говорили, что я хороший учитель: много внимания уделяю мелочам, которые большинство людей сочтут необязательными. И хочу поделиться этим опытом с такими же путешественниками, как я!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Все очень понравилось. Тимофей заранее подготовился, показал ближайшие к отелю магазины, объяснил, как осуществлять покупки. Научил ориентироваться в метро. Все супер!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Шанхая
Похожие экскурсии на «Гайд: как жить в Шанхае»
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай для избранных: история, спрятанная за фасадом Английской набережной
От роскошных особняков до тихих каналов, где время остановилось
Начало: У метро Peoples square
Завтра в 12:00
29 мая в 13:00
$253 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Русский Шанхай
Прогулка по русским местам Шанхая - уникальная возможность узнать историю русской эмиграции и увидеть необычные архитектурные памятники
Начало: Xintiandi
3 июн в 09:30
4 июн в 09:30
от $300 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Шанхаем
Погрузитесь в атмосферу Шанхая, прогуливаясь по его историческим местам и наслаждаясь видом с телебашни. Узнайте секреты чайной церемонии и больше
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$411 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
По Шанхаю - с местным жителем
Пройти по известным и скрытым локациям под рассказы о русских эмигрантах и бандитах Китая
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 08:00 и 12:00
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$130 за человека
-15%
до 31 мая
от $102 за экскурсию