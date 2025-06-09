Погружение в ночную жизнь Шанхая Отправьтесь в 4-часовое путешествие по самым интересным пабам и клубам города. Вас ждут четыре особых места — три бара и один популярный клуб, каждый со своим неповторимым стилем. Наши гиды проведут вас по заведениям с яркой атмосферой, где можно встретить путешественников, экспатов и студентов, отлично провести время и сделать памятные фотографии. Эта экскурсия — идеальный способ познакомиться с разнообразием шанхайской ночной жизни и ощутить ритм города в кругу единомышленников. Важная информация:

Не подходит для: детей до 18 лет, людей старше 55 лет.