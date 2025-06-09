Погрузитесь в яркую ночную жизнь Шанхая во время 4-часовой экскурсии по четырём уникальным заведениям. Вас ждут три бара и популярный клуб, где можно встретить путешественников, экспатов и студентов. Отличный способ открыть для себя атмосферу города и запечатлеть яркие моменты.
Описание билета
Погружение в ночную жизнь Шанхая Отправьтесь в 4-часовое путешествие по самым интересным пабам и клубам города. Вас ждут четыре особых места — три бара и один популярный клуб, каждый со своим неповторимым стилем. Наши гиды проведут вас по заведениям с яркой атмосферой, где можно встретить путешественников, экспатов и студентов, отлично провести время и сделать памятные фотографии. Эта экскурсия — идеальный способ познакомиться с разнообразием шанхайской ночной жизни и ощутить ритм города в кругу единомышленников. Важная информация:
Не подходит для: детей до 18 лет, людей старше 55 лет.
Что включено
- 1 напиток в каждом баре
- Входной билет в клуб
- Услуги гида
- Трансфер между барами (при необходимости)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительные напитки
- Трансфер из/до отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: 1-й этаж, 56 Shishanggu, No. 56-2, Maoming South Road, район Хуанпу, Шанхай
Завершение: Ночной клуб
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Не подходит для: детей до 18 лет
- Людей старше 55 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Ekaterina
9 июн 2025
Отлично провели время и познакомились с замечательными людьми со всего мира. Рекомендую всем, кто хочет завести новые знакомства и пообщаться с путешественниками.
М
Мэри
2 окт 2024
Это лучшее, что можно сделать в Шанхае! Мы встретили много классных людей и соло-путешественников, выбор баров был великолепным. Весело провели вечер, а ведущий Тони — настоящий профессионал. Мои друзья тоже присоединились позже. Отличное место для знакомых, веселой ночи и приятного отдыха. Если хотите завести новых друзей и отлично провести время — это идеальный выбор.
А
Алексей
5 сен 2024
Экскурсия была очень хорошей, гид отлично справлялся с ситуацией. Хотя случились некоторые непредвиденные моменты, например, закрытие ночного клуба, гид быстро организовал посещение другого заведения. К сожалению, возникла проблема с одним из участников, но гид постарался решить вопрос. В целом экскурсию рекомендую.
