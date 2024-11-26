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«Sputnik», с нами сразу связался гид Евгений, который на связи был с нами практически 24/7, отвечал на все интересующие нас вопросы. Предложил нам трансфер из аэропорта и в аэропорт. Экскурсией остались довольны, хотя и немного подкачала погода (был небольшой дождь, поэтому некоторые места не посетили). Отдельное спасибо нашему гиду -Инне! Было много интересной информации о городе и стране. Очень доброжелательное отношение! Учитывали все наши пожелания, это еще огромный плюс! Спасибо Евгению и Инне, и конечно же водителю (к сожалению, имя не запомнили)!