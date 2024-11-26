6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
Узнайте больше о Шанхае за 6 часов! Посетите храмы, насладитесь видами с высоты и прогуляйтесь по набережной Вайтань
Начало: По договоренности
«На противоположном берегу увидите небоскребы Шанхая, которые приобретают особый вид вечером, с подсветкой»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
$330 за всё до 4 чел.
3 часа
Круиз
Вечерний круиз по реке с ужином в стиле Синьцзян
Начало: Ваш отель, аэропорт или круизный порт
«Откройте для себя лучшее из Шанхая на индивидуальном вечернем круизе с трансфером из отеля или аэропорта»
Расписание: Ежедневно в 17:00, 17:10, 17:25, 17:30, 17:55, 18:00, 18:30.
Завтра в 17:00
21 дек в 17:00
от $261.73 за человека
3 часа
Круиз
Вечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином
Начало: Место вашего проживания
«Откройте для себя удивительные огни Шанхая во время расслабляющего вечернего круиза, полюбуйтесь захватывающими линиями горизонта и освещёнными колониальными зданиями»
Расписание: Ежедневно в 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 18:15, 18:30.
Завтра в 17:00
21 дек в 17:00
$270 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана26 ноября 2024В ноябре 2024г. у нас была «стыковка» рейсов в Шанхае, и мы приобрели экскурсию ознакомительную по городу. Заказывали заранее на сайте
- ДДмитрий20 ноября 2024Всё хорошо! Спасибо!
- EEvgeniya8 ноября 2024Отличная экскурсия!!! Прошла на одном дыхании и для взрослого, и для ребенка. Замечательный гид Алексей! Всем советую!
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Вечерние»
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Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в декабре 2024
Сейчас в Шанхае в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 261 до 330. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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