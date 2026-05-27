Попробовать Шанхай на вкус: гастрономическое путешествие

Баоцзы, сяолунбао и места, куда ходят сами шанхайцы
На этой прогулке вы откроете город через маленькие локальные заведения и гастрономические привычки местных. Без туристических ресторанов и случайных неудачных заказов.

Я помогу сориентироваться в китайской кухне, подскажу, как выбирать блюда и какие из них считаются культовыми.
Описание экскурсии

Баоцзы. Начнём прогулку с популярной местной закуски. Вы попробуете паровые булочки с разными начинками, которые жители Шанхая часто берут на завтрак или перекус.

Сяолунбао. Зайдём в место, где готовят знаменитые шанхайские пельмени с бульоном внутри. Я покажу, как есть их правильно, чтобы почувствовать весь вкус. Попробуем варёные и жареные пельмени с разными начинками.

Десерт или напиток. В завершение можно остановиться в уютном месте на десерт или традиционный напиток.

Гастрономические привычки шанхайцев. Я расскажу, чем шанхайская кухня отличается от кухонь других регионов Китая, какие блюда здесь считаются культовыми и как местные выбирают еду. Помогу разобраться в названиях, объясню состав блюд и подскажу, что стоит попробовать именно вам.

Еда и напитки оплачиваются отдельно — вы сами выбираете, что хотите попробовать.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я уже несколько лет живу в Шанхае — городе, который невозможно понять за один день, но в который легко влюбиться. Я переехала в Китай в 2018 году и уже несколько лет
называю Шанхай своим домом. Здесь я училась в университете по филологической специальности, поэтому не только свободно говорю на китайском, но и хорошо понимаю культуру, менталитет и особенности жизни в стране. С 2024 года я провожу экскурсии по Шанхаю — как для индивидуальных путешественников, так и для мини-групп. Мне нравится показывать город не «по шаблону», а через реальные истории, атмосферные места и детали, которые помогают почувствовать настоящий Шанхай. Я стала гидом довольно естественно — в какой-то момент заметила, что постоянно показываю друзьям Шанхай, делюсь своими любимыми местами и радуюсь, когда им начинает нравиться город. Со временем это стало тем, чем мне действительно хочется заниматься.

от $180 за экскурсию