На этой прогулке вы откроете город через маленькие локальные заведения и гастрономические привычки местных. Без туристических ресторанов и случайных неудачных заказов. Я помогу сориентироваться в китайской кухне, подскажу, как выбирать блюда и какие из них считаются культовыми.

Баоцзы. Начнём прогулку с популярной местной закуски. Вы попробуете паровые булочки с разными начинками, которые жители Шанхая часто берут на завтрак или перекус.

Сяолунбао. Зайдём в место, где готовят знаменитые шанхайские пельмени с бульоном внутри. Я покажу, как есть их правильно, чтобы почувствовать весь вкус. Попробуем варёные и жареные пельмени с разными начинками.

Десерт или напиток. В завершение можно остановиться в уютном месте на десерт или традиционный напиток.

Гастрономические привычки шанхайцев. Я расскажу, чем шанхайская кухня отличается от кухонь других регионов Китая, какие блюда здесь считаются культовыми и как местные выбирают еду. Помогу разобраться в названиях, объясню состав блюд и подскажу, что стоит попробовать именно вам.

Еда и напитки оплачиваются отдельно — вы сами выбираете, что хотите попробовать.