Попробовать Шанхай на вкус: гастрономическое путешествие
Баоцзы, сяолунбао и места, куда ходят сами шанхайцы
На этой прогулке вы откроете город через маленькие локальные заведения и гастрономические привычки местных. Без туристических ресторанов и случайных неудачных заказов.
Я помогу сориентироваться в китайской кухне, подскажу, как выбирать блюда и какие из них считаются культовыми.
Описание экскурсии
Баоцзы. Начнём прогулку с популярной местной закуски. Вы попробуете паровые булочки с разными начинками, которые жители Шанхая часто берут на завтрак или перекус.
Сяолунбао. Зайдём в место, где готовят знаменитые шанхайские пельмени с бульоном внутри. Я покажу, как есть их правильно, чтобы почувствовать весь вкус. Попробуем варёные и жареные пельмени с разными начинками.
Десерт или напиток. В завершение можно остановиться в уютном месте на десерт или традиционный напиток.
Гастрономические привычки шанхайцев. Я расскажу, чем шанхайская кухня отличается от кухонь других регионов Китая, какие блюда здесь считаются культовыми и как местные выбирают еду. Помогу разобраться в названиях, объясню состав блюд и подскажу, что стоит попробовать именно вам.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются отдельно — вы сами выбираете, что хотите попробовать.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Шанхае
Я уже несколько лет живу в Шанхае — городе, который невозможно понять за один день, но в который легко влюбиться.
Я переехала в Китай в 2018 году и уже несколько лет
называю Шанхай своим домом. Здесь я училась в университете по филологической специальности, поэтому не только свободно говорю на китайском, но и хорошо понимаю культуру, менталитет и особенности жизни в стране.
С 2024 года я провожу экскурсии по Шанхаю — как для индивидуальных путешественников, так и для мини-групп. Мне нравится показывать город не «по шаблону», а через реальные истории, атмосферные места и детали, которые помогают почувствовать настоящий Шанхай.
Я стала гидом довольно естественно — в какой-то момент заметила, что постоянно показываю друзьям Шанхай, делюсь своими любимыми местами и радуюсь, когда им начинает нравиться город. Со временем это стало тем, чем мне действительно хочется заниматься.
