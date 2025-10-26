Эта экскурсия позволит увидеть Шанхай во всей его красе: от старинных пагод до современных небоскрёбов. Путешествие начинается в Старом городе, где традиционные улочки переносят в прошлое. Сад Юй Юань и
Что можно увидеть
- Старый город
- Сад Юй Юань
- Храм Городского Бога
- Французский квартал
- Набережная Вайтань
- Финансовый центр
Описание экскурсии
- Старый город с его традиционными улочками унесёт вас в прошлое на машине времени.
- Сад Юй Юань («Сад радости») — традиционный китайский сад, как наглядный пример взаимодействия людей и природы.
- Храм Городского Бога (даосский храм) — сердце Шанхая на протяжении многих веков. Мы прикоснёмся к истории, исследуя религиозные традиции страны.
- Французский квартал — романтичное место, где уютные домики в европейском стиле соседствуют с величавыми многоэтажками в стиле ар-деко.
- Набережная Вайтань (Английская набережная) — популярная локация для вечернего променада. Западный берег реки Хуанпу откроет вам тайны британского Шанхая 19-20 веков.
- Финансовый центр с небоскрёбами. Приехать в Шанхай и не увидеть «открывашку», «кукурузу» и «жемчужину» — немыслимо!
Организационные детали
- Экскурсию возможно провести на автомобиле — подробности уточняйте в переписке.
- Последовательность локаций может меняться в зависимости от загруженности мест и сезона.
Дополнительные расходы:
- билеты по маршруту — 40-60 юаней с человека в зависимости от сезона (плюс билеты за гида).
- метро — 18 юаней за чел. (при пешеходной экскурсии).
- аренда автомобиля по запросу — 70$.
Анна — ваш гид в Шанхае
Провела экскурсии для 301 туриста
Меня зовут Анна. Я закончила НИУ ВШЭ по специальности «Востоковедение». С 2016 года живу в Шанхае и не перестаю влюбляться в этот город день ото дня. Покажу вам самые красивые места и расскажу о них, как специалист и как простой житель этого чудесного места.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 54 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Kamil
26 окт 2025
На экскурсии были семьей с детьми (5 и 7). Анна удачно спланировала маршрут и была к нам внимательна во время всей экскурсии. Было время передохнуть детям в тени и зайти
Константин
25 окт 2025
Гид Анна - это редкое по нынешним временам сочетание глубоких исторических знаний по предмету экскурсии (чувствуется профильное образование востоковеда), умения интересно подать материал (информативно и в то же время без перегруза деталями) и веселого и непринужденного человеческого общения. Экскурсия прошла на одном дыхании и оставила очень яркие и приятные впечатления. Анну и ее экскурсию рекомендую однозначно! Спасибо!
Анастасия
27 сен 2025
Анна-востоковед, и этим все сказано! Она открыла нам исторический Шанхай через призму опиумных войн. Легкая и интересная подача материала. Анна делает все с любовью к своей работе, увлекательная экскурсия вам обеспечена, даже если вы все знаете о Китае, гид откроет вам много нового. Наилучшие рекомендации.
Е
Егор
25 сен 2025
Просто великолепно! На этом можно бы было закончить рассказ об экскурсии, но я пожалуй дополню…
Для нас была проведена не просто провела великолепная экскурсия, но и были учтены наши специфические интересы, а так же нам помогли скорректировать наш план знакомства с Шанхаем и даже помогли с заказом дифецытной лабубу.

100 из 10.
100 из 10.
Для нас была проведена не просто провела великолепная экскурсия, но и были учтены наши специфические интересы, а так же нам помогли скорректировать наш план знакомства с Шанхаем и даже помогли с заказом дифецытной лабубу.
100 из 10.
А
Анастасия
24 сен 2025
Анна провела отличную экскурсию - интересная информация, необычные факты и преподносилось они круто!
Обязательно обратимся еще в след. приезд!
Обязательно обратимся еще в след. приезд!
И
Ирина
21 сен 2025
Мы очень довольны нашей экскурсией в Шанхае! Прекрасный и очень профессиональный гид Анна. Всё было у неё отлично продумано,мы многое узнали и были очарованы Шанхаем. Рекомендуем экскурсию именно с Анной! Спасибо ей огромное!
О
Ольга
15 сен 2025
Анна замечательный гид. Она прекрасно провела экскурсию, было очень интересно и увлекательно, экскурсия прошла на одном дыхании. Узнали про Шанхай много нового. Были в Шанхае не первый раз, но благодаря Анне взглянули на Шанхай по другому и прониклись этим городом. Анна очень умный, отзывчивый и приятный человек.
Юлия
10 сен 2025
Анна — потрясающий гид в Шанхае, харизматичный рассказчик, увлекает темой с первого слова, глубоко знает культуру Китая и все тонкости жизни в Китае. 4 часа экскурсии прошли на одном дыхании и хотелось узнавать все больше и больше. Благодарю, это было очень интересно и комфортно!
M
Maya
3 сен 2025
Огромное спасибо за замечательную экскурсию!
Е
Евгения
25 авг 2025
Мы впервые в Шанхае, Анна провела очень познавательную и интересную экскурсию по основным местам города! Маршрут был продуманным и с учетом жаркой погоды. Не скучно, чувствуется знание культуры, много интересных деталей!! Дала рекомендации по всем интересующим нас вопросам!! Только положительные эмоции!!
А
Александр
21 авг 2025
Анна, настоящий профессионал, знания востоковеда, уникальный опыт помноженный на талант рассказчика, сделало свое дело. Экскурсия с Анной прошла на одном дыхании, лучшего знакомства с Шанхаем не придумать, все основные, значимые локации, а также важные нюансы были уникальными. Спасибо за интересную экскурсию!
Юлия
19 авг 2025
Анна, большое спасибо!
Рекомендую однозначно!
Получили истинное удовольствие от общения и от содержания экскурсии!
Рекомендую однозначно!
Получили истинное удовольствие от общения и от содержания экскурсии!
Е
Екатерина
16 авг 2025
Экскурсия с Анной нам очень понравилась. Несмотря на очень жаркую и влажную погоду, и нашу усталость после длительного перелета, Анна смогла донести до нас не только историческую информацию, но и вовлечь в мир культуры древнего Китая, предложила разгадать архитектурные символы и рассказала много интересных эпизодов связанных с историей Шанхая. Спасибо большое!
А
Алексей
14 авг 2025
Всë очень понравилось! Но ещё лучше туристам приезжать в Шанхай начитанными и насмотренными, чтобы задавать Анне сложные вопросы) Всем рекомендую!
Н
Никита
13 авг 2025
Хотим выразить огромную благодарность Анне за потрясающую экскурсию по Шанхаю!
Анна не только показала нам главные достопримечательности, но и раскрыла множество интересных деталей, о которых не прочитаешь в путеводителях.
Особенно понравилось, что
Анна не только показала нам главные достопримечательности, но и раскрыла множество интересных деталей, о которых не прочитаешь в путеводителях.
Особенно понравилось, что
