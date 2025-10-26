Kamil читать дальше в кафешку (наш визит пришелся на жаркий день). В то же время мы успели много чего посетить. Рассказы завораживающие. Нас погрузили как в историю так и рассказали про современные культурные особенности. Время с Анной пролетело незаметно! Мы с супругой в восторге! На экскурсии были семьей с детьми (5 и 7). Анна удачно спланировала маршрут и была к нам внимательна во время всей экскурсии. Было время передохнуть детям в тени и зайти

Константин Гид Анна - это редкое по нынешним временам сочетание глубоких исторических знаний по предмету экскурсии (чувствуется профильное образование востоковеда), умения интересно подать материал (информативно и в то же время без перегруза деталями) и веселого и непринужденного человеческого общения. Экскурсия прошла на одном дыхании и оставила очень яркие и приятные впечатления. Анну и ее экскурсию рекомендую однозначно! Спасибо!

Анастасия Анна-востоковед, и этим все сказано! Она открыла нам исторический Шанхай через призму опиумных войн. Легкая и интересная подача материала. Анна делает все с любовью к своей работе, увлекательная экскурсия вам обеспечена, даже если вы все знаете о Китае, гид откроет вам много нового. Наилучшие рекомендации.

Е Егор Просто великолепно! На этом можно бы было закончить рассказ об экскурсии, но я пожалуй дополню…



Для нас была проведена не просто провела великолепная экскурсия, но и были учтены наши специфические интересы, а так же нам помогли скорректировать наш план знакомства с Шанхаем и даже помогли с заказом дифецытной лабубу.



100 из 10.

А Анастасия Анна провела отличную экскурсию - интересная информация, необычные факты и преподносилось они круто!

Обязательно обратимся еще в след. приезд!

И Ирина Мы очень довольны нашей экскурсией в Шанхае! Прекрасный и очень профессиональный гид Анна. Всё было у неё отлично продумано,мы многое узнали и были очарованы Шанхаем. Рекомендуем экскурсию именно с Анной! Спасибо ей огромное!

О Ольга Анна замечательный гид. Она прекрасно провела экскурсию, было очень интересно и увлекательно, экскурсия прошла на одном дыхании. Узнали про Шанхай много нового. Были в Шанхае не первый раз, но благодаря Анне взглянули на Шанхай по другому и прониклись этим городом. Анна очень умный, отзывчивый и приятный человек.

Юлия Анна — потрясающий гид в Шанхае, харизматичный рассказчик, увлекает темой с первого слова, глубоко знает культуру Китая и все тонкости жизни в Китае. 4 часа экскурсии прошли на одном дыхании и хотелось узнавать все больше и больше. Благодарю, это было очень интересно и комфортно!

M Maya Огромное спасибо за замечательную экскурсию!

Е Евгения Мы впервые в Шанхае, Анна провела очень познавательную и интересную экскурсию по основным местам города! Маршрут был продуманным и с учетом жаркой погоды. Не скучно, чувствуется знание культуры, много интересных деталей!! Дала рекомендации по всем интересующим нас вопросам!! Только положительные эмоции!!

А Александр Анна, настоящий профессионал, знания востоковеда, уникальный опыт помноженный на талант рассказчика, сделало свое дело. Экскурсия с Анной прошла на одном дыхании, лучшего знакомства с Шанхаем не придумать, все основные, значимые локации, а также важные нюансы были уникальными. Спасибо за интересную экскурсию!

Юлия Анна, большое спасибо!

Рекомендую однозначно!

Получили истинное удовольствие от общения и от содержания экскурсии!

Е Екатерина Экскурсия с Анной нам очень понравилась. Несмотря на очень жаркую и влажную погоду, и нашу усталость после длительного перелета, Анна смогла донести до нас не только историческую информацию, но и вовлечь в мир культуры древнего Китая, предложила разгадать архитектурные символы и рассказала много интересных эпизодов связанных с историей Шанхая. Спасибо большое!

А Алексей Всë очень понравилось! Но ещё лучше туристам приезжать в Шанхай начитанными и насмотренными, чтобы задавать Анне сложные вопросы) Всем рекомендую!