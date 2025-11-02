читать дальше

мы получили от него сообщение, что встречаемся в лобби нашего отеля и что стоимость увеличилась на 30 долларов.

Пришлось немного испортить себе настроение, объясняя в чем и почему неправ экскурсовод.

Экскурсия предполагалась протяженностью 4 часа (так указано в программе) набережная вайтань, район пудун и сад юнь юань.

Начали с набережной, перебрались в район Пудуна через тоннель. Рассказы были короткими, несвязными, неструктурированными. На вопросы вразумительных ответов не получали.

На стороне Пудун экскурсовод сказал, что сейчас у нас ужин.

Мы отказались, поскольку хотели провести время, получая информацию о Шанхае. После долго слушали, что экскурсовод голоден и хотел бы где-нибудь поесть….

На метро переехали в старый город. Оставалось еще два часа экскурсионного времени. Информации о старом городе почти не получили. Но самое большое удивление нас постигло когда экскурсовод сказал, что сад юнь юань не представляет интереса и смысла туда идти нет. Он может нам показать где находятся билетные кассы и мы можем самостоятельно в другой день, при желании, его посетить! А сейчас сад не работает, потому что уже поздно. Замечу, что мы просили провести экскурсию в 15.00, Дмитрий посоветовал ее перенести на 17.30, потому что так мы сможем увидеть Шанхай и в светлое и в темное время суток.

Сад входил в программу экскурсии. Мы специально сами не посещали это место, для того чтобы пройти эту достопримечательность вместе с профессионалом. Мы были крайне разочарованы.

За час до окончания экскурсии Дмитрий посоветовал нам место, где можно поужинать. Получил расчет и уехал. Экскурсия длилась на час меньше оговоренного времени.

К сожалению, кафе, в которое посоветовал зайти Дмитрий, совсем нас не порадовало своей кухней. Мы были кране разочарованы, как экскурсией так и кафе.

Не рекомендуем Дмитрия как экскурсовода.