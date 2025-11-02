Мои заказы

Такой разный Шанхай

Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Шанхаю! Вас ждут небоскрёбы Пудуна, историческая набережная Бунд и живописный сад Юйюань
Погрузитесь в атмосферу Шанхая, где прошлое встречается с настоящим. Прогулка по Пудуну откроет виды на современные небоскрёбы и колониальные здания. На набережной Бунд вы увидите архитектурные шедевры, а в саду Юйюань ощутите дух старинного Китая.

Экскурсия также включает посещение Китайской Wall Street и возможность подняться на смотровую площадку телебашни для панорамного вида на город
4.8
47 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Уникальные фото на фоне небоскрёбов
  • 🏛 Историческая архитектура Бунда
  • 🌿 Традиционный сад Юйюань
  • 🏙 Панорамы с высоты 118 этажа
  • 🚇 Удобное перемещение по городу
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Пудун
  • Набережная Бунд
  • Сад Юйюань
  • Китайская Wall Street
  • Смотровая площадка телебашни

Описание экскурсии

Удобный маршрут, нескучный экскурс в историю, неожиданные факты об архитектуре, кухне и быте Китая — я спланировал экскурсию так, чтобы вы в полной мере оценили традиционные и современные кварталы Шанхая, с удовольствием провели время и не устали.

  • Начнём с одного из самых знаковых символов Шанхая — района Пудун, где возвышается знаменитая башня Восточной жемчужины. Здесь вы запечатлеете себя на фоне современных небоскрёбов и реки Хуанпу, а также увидите здания колониальной эпохи на другом берегу реки
  • После этого прогуляемся вдоль набережной Бунд. Этот исторический район отличается потрясающей архитектурой и идеально подходит для создания эффектных снимков. Обязательно сделаем фото на фоне знаменитых зданий: банка Шанхая, отеля «Фэйрмонт» и других архитектурных шедевров
  • Следующим пунктом может стать сад Юйюань с живописными прудами, мостами и традиционной архитектурой. Этот уголок Шанхая позволит представить, как выглядел старинный Китай, и побывать на традиционном базаре со снэками, напитками и сувенирами
  • Если же вас больше привлекает атмосфера современного мегаполиса, отправимся в район, который местные именуют не иначе как «Китайская Wall Street». При желании зайдём на смотровую площадку телебашни: на скоростном лифте — сразу на 118 этаж к головокружительным панорамам. Или же наведаемся в аутлет или на рынок

Организационные детали

Перемещаться по городу будем на муниципальном транспорте. Стоимость проезда, входных билетов в объекты осмотра и обеда (в общей сложности от 300 юаней с человека) не включена.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Шанхае
Провёл экскурсии для 510 туристов
Мои преимущества как гида — богатый опыт в туризме, знание английского и китайского языков. Много лет живу и работаю в Китае. Отзывчив к просьбам гостей и всегда стремлюсь создать лучшие впечатления.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
3
1
2
1
1

Фотографии от путешественников

Л
Любовь
2 ноя 2025
Спасибо большое Дмитрию за чудесную прогулку по Шанхаю. Дима подстроил маршрут под наши желания, рассказал и то, что было запланировано и ответил на все незапланированные вопросы. Учитывал, что с нами ребенок, делал остановки там, где нам было интересно. Экскурсия прошла легко и непринужденно, мы получили положительный заряд на весь день!
И
Инна
2 ноя 2025
Спасибо Дмитрию за первое знакомство с Шанхаем. Мы были после перелета, но 4 часа пролетели легко и интересно! Объяснил метро, провел по самым знаковым местам, показал где безопасно и бюджетно поесть. Благодаря ему остальные дни проходили намного уверенней.
Ю
Юлия
2 ноя 2025
Спасибо Дмитрию за интересную программу и легкость в ее проведении!
Было очень интересно, живо и легко!
Мы окунулись не только в историю, но и в современную жизнь города и страны.
Освоили все виды транспорта, Научились ориентироваться в китайском метро!
Было такое ощущение, что мы встретились с хорошим знакомым, с которым давно не виделись и получили удовольствие от общения и проведенного времени!
О
Ольга
2 ноя 2025
Экскурсия с Дмитрием разочаровала.
В целом он приятный парень, но как гид он проявил себя слабо.
Информации было крайне мало, программа отличалась от заявленной.
Больше упор на историческую архитектуру. Нам это было не
читать дальше

интересно.
Ключевые точки, на которые мы хотели бы попасть (смотровая площадка в Пудун, сад Юйюань) были проигнорированы.
Время использовалось неэффективно, часть экскурсии прошла скучно.
В итоге никому из нашей компании (4 взрослых и 3 подростка) не понравилось.
Если планируете экскурсию с Дмитрием, то проговаривайте на старте точный план.

Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Извиняюсь, наверное мне действительно не удалось привлечь Ваше внимание. Мы с Вами были и в китайском квартале «сад радости» и
читать дальше

в Пудонде, прям у подножья всех самых значимых небоскребов. У Вас и к счастью у меня есть фото и видео подтверждение данного факта.
Сам Сад внутри квартала «сад радости» это дополнительная локация, как и заход на смотровую любого из небоскребов. Действительно требуют дополнительного обсуждения (стоимость водных билетов и время работы) и инициативы со стороны туриста.
Время работы сада до 16.00 а мы начали в 5.30, стоимость смотровых площадок была оглашена. Вопрос, что бы вы хотели посетить задавался.
Самое Важное, что бы турист получил именно то что он хочет. Действительно нужно проговаривать Ваши желания. Поэтому каждую экскурсию я начинаю с вопроса: Что бы Вам хотелось увидеть?

А
Алена
29 окт 2025
26 октября были на экскурсии с Дмитрием по знаковым и известным местам Шанхая.
Дмитрий очень приятный, легкий и тактичный в общении молодой человек, создает комфортную атмосферу во время прогулки и оставляет
читать дальше

позитивный вайб после.
Дмитрий не обрушился на нас сухой историей
(доступной в век интернета), а рассказал интересные исторические факты и моменты, с удовольствием отвечал на наши вопросы, делился жизненными историями жизни в Шанхае и дал очень ценные советы по будущим локациям.
А также остался на связи в дальнейшем. Ценно!

О
Ольга
29 окт 2025
Были на экскурсии «Такой разный Шанхай» втроем (я, муж и сын 13 лет). Приехали в Китай впервые. Хотели, чтобы русский гид, который здесь живет, показал нам особенности Шанхая, научил нас
читать дальше

передвигаться по городу, в том числе метро, рассказал нам свои впечатления человека, который живет в Китае, в Шанхае.
Дмитрий провели нам чудесную экскурсию прямо от нашего отеля, многое рассказал нам про наш знаменитый отель «Fairmont Peace Hotel”, возле которого, на улице Nanjing Road (Нанкин Род), постоянно фотографируется очень много китайцев, про Шанхай, провел нас по разным интересным местам и научил нас ориентироваться в Шанхае. Получилось все отлично! Очень рекомендую такую замечательную экскурсию, экскурсовода Дмитрия, и отель!

С
Станислав
27 окт 2025
Отличный маршрут! Замечательный гид! Все было интересно 👍🏻
Ирина
Ирина
21 окт 2025
Отличная экскурсия! Интересная и познавательная) Рекомендую:)
Н
Нелли
15 окт 2025
Экскурсия была очень познавательной. Спасибо Дмитрию за то, что показал скрытые для обычных туристов места в Шанхае. Узнали много интересного об истории города и о людях, живущих в нем. В зависимости от наших предпочтений, Дмитрий выстраивал маршрут и делал его максимально интересным для нас. А еще Дмитрий помог нам правильно распределить оставшееся время в городе.
Анна
Анна
14 окт 2025
Очень приветливый, приятный и общительный человек! Подстраивается под предпочтение клиента, не навязчиво блистает своими знаниями, очень гибкий! Будем рекомендовать однозначно! Вернулись уставшие и довольные))
В
Виктория
13 окт 2025
Заказали заранее экскурсию у Дмитрия. Согласовали стоимость и количество человек заблаговременно. За сутки до экскурсии связаться с Дмитрием никак не могли, он не выходил на связь. Утром в день экскурсии
читать дальше

мы получили от него сообщение, что встречаемся в лобби нашего отеля и что стоимость увеличилась на 30 долларов.
Пришлось немного испортить себе настроение, объясняя в чем и почему неправ экскурсовод.
Экскурсия предполагалась протяженностью 4 часа (так указано в программе) набережная вайтань, район пудун и сад юнь юань.
Начали с набережной, перебрались в район Пудуна через тоннель. Рассказы были короткими, несвязными, неструктурированными. На вопросы вразумительных ответов не получали.
На стороне Пудун экскурсовод сказал, что сейчас у нас ужин.
Мы отказались, поскольку хотели провести время, получая информацию о Шанхае. После долго слушали, что экскурсовод голоден и хотел бы где-нибудь поесть….
На метро переехали в старый город. Оставалось еще два часа экскурсионного времени. Информации о старом городе почти не получили. Но самое большое удивление нас постигло когда экскурсовод сказал, что сад юнь юань не представляет интереса и смысла туда идти нет. Он может нам показать где находятся билетные кассы и мы можем самостоятельно в другой день, при желании, его посетить! А сейчас сад не работает, потому что уже поздно. Замечу, что мы просили провести экскурсию в 15.00, Дмитрий посоветовал ее перенести на 17.30, потому что так мы сможем увидеть Шанхай и в светлое и в темное время суток.
Сад входил в программу экскурсии. Мы специально сами не посещали это место, для того чтобы пройти эту достопримечательность вместе с профессионалом. Мы были крайне разочарованы.
За час до окончания экскурсии Дмитрий посоветовал нам место, где можно поужинать. Получил расчет и уехал. Экскурсия длилась на час меньше оговоренного времени.
К сожалению, кафе, в которое посоветовал зайти Дмитрий, совсем нас не порадовало своей кухней. Мы были кране разочарованы, как экскурсией так и кафе.
Не рекомендуем Дмитрия как экскурсовода.

Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв и за то, что нашли время поделиться впечатлениями. Извиняюсь за доставленные неудобства и обязательно учту
читать дальше

ваши замечания, чтобы сделать экскурсии ещё комфортнее и понятнее для гостей.

1. Доплата 30$ за 6-го человека была указана в описании и нашем чате. Тем не менее, для меня главное довольные туристы, поэтому вам тур был предоставлен по стандартной цене без дополнительной оплаты. В будущем мы будем ещё яснее дублировать информацию о возможной доплате, чтобы избежать недопониманий.

2. Сад Юйюнь - это квартал, названный в честь самого сада, который там находится. Он был завершающей локацией экскурсии, план которой мы согласовали при встрече. Сожалею, что необходимость посещения именно самого сада не была обговорена заранее - это дополнительная локация с билетами и ограниченным временем работы.

3. Продолжительность экскурсии: заявленные 4 часа - это максимальное время тура. Экскурсия началась в 17:30 и завершилась в 21:10 (на 20 минут раньше). Все локации были посещены, а вас доставили в ресторан с аутентичной шанхайской кухней недалеко от отеля, как вы просили. Понимаем, что аутентичная кухня может не полностью совпадать с ожиданиями, но важно, что она не вызвала проблем со здоровьем.

Ещё раз спасибо за ваш отзыв! Он помогает нам улучшать экскурсии и делать их более удобными и интересными для всех гостей. Надеюсь, несмотря на мелкие недочёты, Шанхай оставил у вас приятные впечатления.

Л
Лена
27 сен 2025
Дмитрий очень крутой гид! Всем рекомендую, с ним никогда не соскучишься. Очень интересно ведет тур!
E
Evgenii
20 сен 2025
Я хочу поделиться своим впечатлением от экскурсии с замечательным гидом по Шанхаю! 🚀

С самого начала нашей встречи, наш гид Дмитрий продемонстрировал глубокие знания о городе и его культуре. 🏙️ Он
читать дальше

делился интересными фактами о каждом месте, которое мы посещали, и его любовь к Шанхаю была очевидна.

Мы начали нашу экскурсию с набережной Бунд, где наш гид рассказал о колониальной архитектуре и важности этого места в истории города. 🌊 Затем мы продолжили путь к современным небоскрёбам Пудуна, и мы были в восторге от того, как он смог связать прошлое и настоящее.

Его рекомендации по местной кухне просто бесподобны! 🍜

Кроме того, гид был внимателен к нашим пожеланиям и адаптировал маршрут под наши интересы. 🗺️ Он всегда отвечал на вопросы и делился местными секретами, благодаря чему мы смогли увидеть Шанхай с другой стороны.

Я определенно рекомендую этого гида всем, кто хочет глубже понять и насладиться этим удивительным городом! 👍🏼🏮

Спасибо за невероятные впечатления! Жду не дождусь возможности вернуться в Шанхай!
❤️
РЕКОМЕНДУЮ НА ВСЕ 100%

И
Ирина
2 сен 2025
Спасибо Дмитрию за экскурсию-прогулку. Было очень интересно, приятно и комфортно. Рекомендуем!
F
Fotima
27 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Хоть в городе было жарко, Дмитрий периодически заводил в здания чтобы охладиться, поэтому жара не сильно чувствовалась.
Также хотела бы отдельно отметить насколько интересно подана информация, и экскурсия была хорщо продумана. Полностью рекомендую!
Все экскурсии в Шанхае