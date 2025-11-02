Погрузитесь в атмосферу Шанхая, где прошлое встречается с настоящим. Прогулка по Пудуну откроет виды на современные небоскрёбы и колониальные здания. На набережной Бунд вы увидите архитектурные шедевры, а в саду Юйюань ощутите дух старинного Китая.
Экскурсия также включает посещение Китайской Wall Street и возможность подняться на смотровую площадку телебашни для панорамного вида на город
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные фото на фоне небоскрёбов
- 🏛 Историческая архитектура Бунда
- 🌿 Традиционный сад Юйюань
- 🏙 Панорамы с высоты 118 этажа
- 🚇 Удобное перемещение по городу
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Пудун
- Набережная Бунд
- Сад Юйюань
- Китайская Wall Street
- Смотровая площадка телебашни
Описание экскурсии
Удобный маршрут, нескучный экскурс в историю, неожиданные факты об архитектуре, кухне и быте Китая — я спланировал экскурсию так, чтобы вы в полной мере оценили традиционные и современные кварталы Шанхая, с удовольствием провели время и не устали.
- Начнём с одного из самых знаковых символов Шанхая — района Пудун, где возвышается знаменитая башня Восточной жемчужины. Здесь вы запечатлеете себя на фоне современных небоскрёбов и реки Хуанпу, а также увидите здания колониальной эпохи на другом берегу реки
- После этого прогуляемся вдоль набережной Бунд. Этот исторический район отличается потрясающей архитектурой и идеально подходит для создания эффектных снимков. Обязательно сделаем фото на фоне знаменитых зданий: банка Шанхая, отеля «Фэйрмонт» и других архитектурных шедевров
- Следующим пунктом может стать сад Юйюань с живописными прудами, мостами и традиционной архитектурой. Этот уголок Шанхая позволит представить, как выглядел старинный Китай, и побывать на традиционном базаре со снэками, напитками и сувенирами
- Если же вас больше привлекает атмосфера современного мегаполиса, отправимся в район, который местные именуют не иначе как «Китайская Wall Street». При желании зайдём на смотровую площадку телебашни: на скоростном лифте — сразу на 118 этаж к головокружительным панорамам. Или же наведаемся в аутлет или на рынок
Организационные детали
Перемещаться по городу будем на муниципальном транспорте. Стоимость проезда, входных билетов в объекты осмотра и обеда (в общей сложности от 300 юаней с человека) не включена.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Шанхае
Провёл экскурсии для 510 туристов
Мои преимущества как гида — богатый опыт в туризме, знание английского и китайского языков. Много лет живу и работаю в Китае. Отзывчив к просьбам гостей и всегда стремлюсь создать лучшие впечатления.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Фотографии от путешественников
Л
Любовь
2 ноя 2025
Спасибо большое Дмитрию за чудесную прогулку по Шанхаю. Дима подстроил маршрут под наши желания, рассказал и то, что было запланировано и ответил на все незапланированные вопросы. Учитывал, что с нами ребенок, делал остановки там, где нам было интересно. Экскурсия прошла легко и непринужденно, мы получили положительный заряд на весь день!
И
Инна
2 ноя 2025
Спасибо Дмитрию за первое знакомство с Шанхаем. Мы были после перелета, но 4 часа пролетели легко и интересно! Объяснил метро, провел по самым знаковым местам, показал где безопасно и бюджетно поесть. Благодаря ему остальные дни проходили намного уверенней.
Ю
Юлия
2 ноя 2025
Спасибо Дмитрию за интересную программу и легкость в ее проведении!
Было очень интересно, живо и легко!
Мы окунулись не только в историю, но и в современную жизнь города и страны.
Освоили все виды транспорта, Научились ориентироваться в китайском метро!
Было такое ощущение, что мы встретились с хорошим знакомым, с которым давно не виделись и получили удовольствие от общения и проведенного времени!
О
Ольга
2 ноя 2025
Экскурсия с Дмитрием разочаровала.
В целом он приятный парень, но как гид он проявил себя слабо.
Информации было крайне мало, программа отличалась от заявленной.
Больше упор на историческую архитектуру. Нам это было не
Дмитрий
Ответ организатора:
Извиняюсь, наверное мне действительно не удалось привлечь Ваше внимание. Мы с Вами были и в китайском квартале «сад радости» и
А
Алена
29 окт 2025
26 октября были на экскурсии с Дмитрием по знаковым и известным местам Шанхая.
Дмитрий очень приятный, легкий и тактичный в общении молодой человек, создает комфортную атмосферу во время прогулки и оставляет
О
Ольга
29 окт 2025
Были на экскурсии «Такой разный Шанхай» втроем (я, муж и сын 13 лет). Приехали в Китай впервые. Хотели, чтобы русский гид, который здесь живет, показал нам особенности Шанхая, научил нас
С
Станислав
27 окт 2025
Отличный маршрут! Замечательный гид! Все было интересно 👍🏻
Ирина
21 окт 2025
Отличная экскурсия! Интересная и познавательная) Рекомендую:)
Н
Нелли
15 окт 2025
Экскурсия была очень познавательной. Спасибо Дмитрию за то, что показал скрытые для обычных туристов места в Шанхае. Узнали много интересного об истории города и о людях, живущих в нем. В зависимости от наших предпочтений, Дмитрий выстраивал маршрут и делал его максимально интересным для нас. А еще Дмитрий помог нам правильно распределить оставшееся время в городе.
Анна
14 окт 2025
Очень приветливый, приятный и общительный человек! Подстраивается под предпочтение клиента, не навязчиво блистает своими знаниями, очень гибкий! Будем рекомендовать однозначно! Вернулись уставшие и довольные))
В
Виктория
13 окт 2025
Заказали заранее экскурсию у Дмитрия. Согласовали стоимость и количество человек заблаговременно. За сутки до экскурсии связаться с Дмитрием никак не могли, он не выходил на связь. Утром в день экскурсии
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв и за то, что нашли время поделиться впечатлениями. Извиняюсь за доставленные неудобства и обязательно учту
Л
Лена
27 сен 2025
Дмитрий очень крутой гид! Всем рекомендую, с ним никогда не соскучишься. Очень интересно ведет тур!
E
Evgenii
20 сен 2025
Я хочу поделиться своим впечатлением от экскурсии с замечательным гидом по Шанхаю! 🚀
С самого начала нашей встречи, наш гид Дмитрий продемонстрировал глубокие знания о городе и его культуре. 🏙️ Он
И
Ирина
2 сен 2025
Спасибо Дмитрию за экскурсию-прогулку. Было очень интересно, приятно и комфортно. Рекомендуем!
F
Fotima
27 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Хоть в городе было жарко, Дмитрий периодически заводил в здания чтобы охладиться, поэтому жара не сильно чувствовалась.
Также хотела бы отдельно отметить насколько интересно подана информация, и экскурсия была хорщо продумана. Полностью рекомендую!
