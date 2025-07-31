читать дальше

Шанхай. Мы были в нем 6 дней и у нас были 3 индивидуальные экскурсии. Две с китайским гидом, одна с Еленой. Не вдаваясь в детали, как говорят у нас:"земля и небо". Категорически рекомендую Елену по всем параметрам: коммуникабельность, приветливость, знания, желание поймать одну волну, ориентация по городу и по возможным потребностям гостей: от шоппинга до исторических мест Шанхая и его пригородов. Про гастрономичнские познания можно написать отдельный рассказ: все были в экстазе: и взрослые и дети. Очень позитивно, а главное, что можно адаптировать под себя программу, есть интересный вариант вечернего тура по барам Шанхая. Было бы больше времени или познакомились бы с Еленой в начале поездки, то точно провели бы еще несколько совместных мероприятий! Рекомендуем на все 120%! Не пожалеете! Надеюсь мой первый отзыв в интернете поможет тем, кто отправляется как и мы в Шанхай за великолепными эмоциями и удивительными встречами!