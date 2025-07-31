Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
Путешествие для гурманов: от китайского завтрака до изысканного ланча. Откройте для себя секреты местной кухни и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Во Французском квартале
8 окт в 08:00
9 окт в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по атмосферным уголкам Шанхая
Прогулка по русским местам Шанхая - уникальная возможность узнать историю русской эмиграции и увидеть необычные архитектурные памятники
Начало: Xintiandi
8 окт в 09:00
15 окт в 09:00
от $300 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Гастрономическое путешествие в «маленькую Японию» Шанхая
Не только суши: посетить аутентичные рестораны в японском квартале
Начало: В районе Губей
10 окт в 12:00
20 окт в 12:00
от $150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана31 июля 2025Хочется сказать большое спасибо Александре за знакомство с Шанхаем. Умный чуткий собеседник и гид. Спасибо!
- ООльга24 июля 2025Огромное спасибо Елене за экскурсию. Мы прекрасно провели время, прониклись городом, его улочками, она открыла для нас Шанхай. Мы посещали
- ААлена21 июля 2025Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию. Всё прошло отлично, нам понравилось. Очень повезло с погодой, Елена максимально комфортно и доступно всё рассказывала, делилась интересными знаниями о Китае. Нам было очень вкусно и душевно. Рекомендую! ✨
- AAleksei8 июля 2025Интересно, грамотно, емко. Александра очень интересный гид, любит город, давно живет там, поэтому знает и охотно делится нюансами жизни там, привычные местным, но незнакомые или непонятные приезжим
- ЕЕвгения8 июня 2025Несмотря на дождливую погоду экскурсия прошла отлично. Попробовали разную еду. Елена много интересного рассказала. Отлично провели время)
- ННаталья9 мая 2025Очень советую эту экскурсию! Душевно прогулялись, попробовали такой разный на вкус Шанхай)) Елена очень увлекательно рассказывает, нам было интересно, узнали много нового, хотя в Шанхае не в первый раз. Дочка 16 лет тоже осталась в восторге! Рекомендуем👍🏻👍🏻👍🏻
- ЕЕкатерина2 мая 2025Экскурсия продумана до мелочей - в нашем случае от завтрака до позднего обеда, все очень вкусно, много познавательной информации, прекрасная
- ЕЕкатерина27 апреля 2025Нам очень повезло найти Елену! И прогулка, и еда, и общение оставили прекрасное впечатление! Елена отвечала на все вопросы, рассказывала
- ММария14 апреля 20258 апреля 2025г. Мы с мужем прилетели в Шанхай - это наше первое путешествие по Китаю, поэтому мы решили взять
- ААлександр10 апреля 2025Благодарим Елену за приятную прогулку!
Получили большой объем интересной и полезной информации о Китае и о народе, его населяющем.))
- ААлександр9 апреля 2025Спасибо Александре за познавательную экскурсию и приятную прогулку!
- ГГульнара28 марта 2025Очень понравилась экскурсия с Леной. В легкой непринужденной прогулке познакомились с некоторыми китайскими блюдами. Прогулялись по нескольким районам Шанхая. Были
- ССергей12 марта 2025Что можно сказать? Полный восторг! Елена провела очень насыщенную интересными фактами и местными специалитетами экскурсию, после которой надо садится на
- NNikola25 января 2025had the pleasure of going on a private foodie tour in Shanghai with Elena, and it was an absolutely incredible
- ДДарья16 января 2025Большое спасибо Александре за насыщенную, информативную, душевную экскурсию по эмигрантскому Шанхаю. Интересная тема, осветить которую не смогут китайские гиды! Александра провела нас таким маршрутом, куда бы мы сами никогда не зашли! Рекомендую!
- ББорис7 января 2025Хочу выразить огромную благодарность Елене за увлекательную и познавательную экскурсию по Шанхаю! Если вы хотите по-настоящему прочувствовать город, вам обязательно
- ААлександр6 января 2025Вкусно и точка. Как и многие туристы из России, мы мало знакомы со стрит-фуд в реальном понимании этой гастрономической культуры.
- ААлексей6 января 2025Не пишу обычно отзывы, да что там лукавить, пишу первый раз), так как считаю важным поделиться опытом для приезжающих в
- ТТатьяна21 ноября 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Александра обладает огромными знаниями об истории Шанхая и с удовольствием делится интересной информацией с гостями города.
- ААлина16 октября 2024Благодарим Александру за экскурсию, много ценной, редкой, интересной информации 🔥интересная тема, прекрасные места ✨
