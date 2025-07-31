Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Шанхае на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
Пешая
4 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
Путешествие для гурманов: от китайского завтрака до изысканного ланча. Откройте для себя секреты местной кухни и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Во Французском квартале
8 окт в 08:00
9 окт в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Русский Шанхай
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по атмосферным уголкам Шанхая
Прогулка по русским местам Шанхая - уникальная возможность узнать историю русской эмиграции и увидеть необычные архитектурные памятники
Начало: Xintiandi
8 окт в 09:00
15 окт в 09:00
от $300 за всё до 8 чел.
Гастрономическое путешествие в «маленькую Японию» Шанхая
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Гастрономическое путешествие в «маленькую Японию» Шанхая
Не только суши: посетить аутентичные рестораны в японском квартале
Начало: В районе Губей
10 окт в 12:00
20 окт в 12:00
от $150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    31 июля 2025
    Русский Шанхай
    Хочется сказать большое спасибо Александре за знакомство с Шанхаем. Умный чуткий собеседник и гид. Спасибо!
  • О
    Ольга
    24 июля 2025
    Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
    Огромное спасибо Елене за экскурсию. Мы прекрасно провели время, прониклись городом, его улочками, она открыла для нас Шанхай. Мы посещали
    читать дальше

    прекрасные заведения, все блюда мы пробовали впервые и они очень нам понравились. С Еленой очень приятно общаться, она веселая, с чувством юмора, было ощущение, что мы знаем друг друга давно и просто встретились прогуляться. Елена дала нам рекомендации и отметила места на карте для дальнейшего нашего путешествия. Спасибо

  • А
    Алена
    21 июля 2025
    Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
    Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию. Всё прошло отлично, нам понравилось. Очень повезло с погодой, Елена максимально комфортно и доступно всё рассказывала, делилась интересными знаниями о Китае. Нам было очень вкусно и душевно. Рекомендую! ✨
    Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию. Всё прошло отлично, нам понравилось. Очень повезло с погодой, Елена максимально комфортно и доступно всё рассказывала, делилась интересными знаниями о Китае. Нам было очень вкусно и душевно. Рекомендую! ✨
  • A
    Aleksei
    8 июля 2025
    Русский Шанхай
    Интересно, грамотно, емко. Александра очень интересный гид, любит город, давно живет там, поэтому знает и охотно делится нюансами жизни там, привычные местным, но незнакомые или непонятные приезжим
  • Е
    Евгения
    8 июня 2025
    Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
    Несмотря на дождливую погоду экскурсия прошла отлично. Попробовали разную еду. Елена много интересного рассказала. Отлично провели время)
    Несмотря на дождливую погоду экскурсия прошла отлично. Попробовали разную еду. Елена много интересного рассказала. Отлично провели время)
  • Н
    Наталья
    9 мая 2025
    Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
    Очень советую эту экскурсию! Душевно прогулялись, попробовали такой разный на вкус Шанхай)) Елена очень увлекательно рассказывает, нам было интересно, узнали много нового, хотя в Шанхае не в первый раз. Дочка 16 лет тоже осталась в восторге! Рекомендуем👍🏻👍🏻👍🏻
  • Е
    Екатерина
    2 мая 2025
    Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
    Экскурсия продумана до мелочей - в нашем случае от завтрака до позднего обеда, все очень вкусно, много познавательной информации, прекрасная
    читать дальше

    прогулка по историческому кварталу. Кроме того, Елена искренний увлеченный человек, делится самыми разнообразными нетривиальными подробностями про Китай. В итоге созрел целый план дальнейших путешествий. Огромное спасибо!

  • Е
    Екатерина
    27 апреля 2025
    Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
    Нам очень повезло найти Елену! И прогулка, и еда, и общение оставили прекрасное впечатление! Елена отвечала на все вопросы, рассказывала
    читать дальше

    о своем опыте жизни в Китае. И все это в формате живого разговора! Это очень ценно!)
    Напоследок Елена дала нам полезные рекомендации по ресторанам и магазинам.
    С удовольствием рекомендую!

  • М
    Мария
    14 апреля 2025
    Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
    8 апреля 2025г. Мы с мужем прилетели в Шанхай - это наше первое путешествие по Китаю, поэтому мы решили взять
    читать дальше

    стартовую экскурсию именно гастрономическую. Елену выбрали по отзывам и не ошиблись! Экскурсия «От стритфуда до Мишлена» погрузила нас в атмосферу и задала правильное направление в дальнейшем выборе еды в путешествии. Елена оказалась не только отличным экскурсоводом, но и крутым собеседником, веселая с отличным чувством юмора девушка! Вдоволь находились - экскурсия пешая ☝️, вкусно поели, насмеялись и остались в полном восторге! Кроме того, Елена помогла с некоторыми организационными вопросами по нашему дальнейшему маршруту и задала нужный тон всему нашему путешествию!

    С уважением и искренним чувством благодарности Мария и Дмитрий!

  • А
    Александр
    10 апреля 2025
    Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
    Благодарим Елену за приятную прогулку!
    Получили большой объем интересной и полезной информации о Китае и о народе, его населяющем.))
  • А
    Александр
    9 апреля 2025
    Русский Шанхай
    Спасибо Александре за познавательную экскурсию и приятную прогулку!
  • Г
    Гульнара
    28 марта 2025
    Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
    Очень понравилась экскурсия с Леной. В легкой непринужденной прогулке познакомились с некоторыми китайскими блюдами. Прогулялись по нескольким районам Шанхая. Были
    читать дальше

    в первый раз в Китае, эта экскурсия самое то. Легкое вхождение в Истрию и быт Китая. Рекомендую перед экскурсией не завтракать 😊.

    Очень понравилась экскурсия с Леной. В легкой непринужденной прогулке познакомились с некоторыми китайскими блюдами. Прогулялись по нескольким районам Шанхая. Были в первый раз в Китае, эта экскурсия самое то. Легкое вхождение в Истрию и быт Китая. Рекомендую перед экскурсией не завтракать 😊.
  • С
    Сергей
    12 марта 2025
    Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
    Что можно сказать? Полный восторг! Елена провела очень насыщенную интересными фактами и местными специалитетами экскурсию, после которой надо садится на
    читать дальше

    диету) Очень интересный маршрут, все необыкновенно вкусно, при этом весело и задорно). Очень важно и интересно узнавать город через кулинарию и вкусовые пристрастия местных жителей.
    Елена лучший гид в Шанхае!

    Что можно сказать? Полный восторг! Елена провела очень насыщенную интересными фактами и местными специалитетами экскурсию, после которой надо садится на диету) Очень интересный маршрут, все необыкновенно вкусно, при этом весело и задорно). Очень важно и интересно узнавать город через кулинарию и вкусовые пристрастия местных жителей.
Елена лучший гид в Шанхае!
  • N
    Nikola
    25 января 2025
    Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
    had the pleasure of going on a private foodie tour in Shanghai with Elena, and it was an absolutely incredible
    читать дальше

    experience! It felt like spending a day with a friend who knows all the best spots in the city. Elena’s passion for food and her in-depth knowledge of Shanghai’s culinary scene made every moment special.

    She introduced me to hidden treasure, tucked away in an alley, I would’ve never discovered on my own. Her explanations about the history and culture behind each dish added so much depth to the experience.

    If you’re looking for a personalized, authentic dive into Shanghai’s food culture, Elena is the guide you need!

    У меня была возможность отправиться на частный гастрономический тур по Шанхаю с Еленой, и это был просто невероятный опыт! Это было похоже на день с другом, который знает все самые лучшие места в городе. Страсть Елены к еде и её глубокие знания кулинарной сцены Шанхая сделали этот день особенным.

    Она познакомила меня с настоящими сокровищами, в укромном уголке о которой я бы никогда не узнал сам. Её рассказы об истории и культуре каждого блюда добавили туру ещё больше глубины.

    Если вы ищете персонализированное и аутентичное погружение в кулинарную культуру Шанхая, Елена — именно тот гид, который вам нужен!

  • Д
    Дарья
    16 января 2025
    Русский Шанхай
    Большое спасибо Александре за насыщенную, информативную, душевную экскурсию по эмигрантскому Шанхаю. Интересная тема, осветить которую не смогут китайские гиды! Александра провела нас таким маршрутом, куда бы мы сами никогда не зашли! Рекомендую!
    Большое спасибо Александре за насыщенную, информативную, душевную экскурсию по эмигрантскому Шанхаю. Интересная тема, осветить которую не смогут китайские гиды! Александра провела нас таким маршрутом, куда бы мы сами никогда не зашли! Рекомендую!
  • Б
    Борис
    7 января 2025
    Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
    Хочу выразить огромную благодарность Елене за увлекательную и познавательную экскурсию по Шанхаю! Если вы хотите по-настоящему прочувствовать город, вам обязательно
    читать дальше

    нужна эта экскурсия! Это было невероятное путешествие по гастрономическим уголкам Шанхая. Начиная со знакомства с колоритным стритфудом и заканчивая ресторанами с мишленовскими рекомендациями, каждый момент был наполнен открытиями и новыми вкусами. По пути мы встретили огромное количество интересных и аутентичных кофеен, ресторанов и забегаловок. Елена отлично ориентируется в городе и даёт очень полезные рекомендации. Хочу отметить, что мы ни на секунду не заскучали, так как нас полностью погрузили в атмосферу города. Экскурсия была великолепной!

    Также Елена на протяжении всего маршрута помогала с оплатой всего, что нам только вздумалось купить. А ещё, уже после экскурсии, консультировала нас по китайским приложениям и другим удобствам.

    Если вам нужно освоиться в городе в кратчайшие сроки, Елена — ваш идеальный путеводитель! Оцениваю экскурсию на 11 из 10!

  • А
    Александр
    6 января 2025
    Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
    Вкусно и точка. Как и многие туристы из России, мы мало знакомы со стрит-фуд в реальном понимании этой гастрономической культуры.
    читать дальше

    Поэтому внутренне был страх - пробовать самим что-то на улице. Но быть в Китае и не попробовать стрит-фуд - это преступление.
    Что может быть лучше, когда местный знаток и проводник на твоем родном языке расскажет и покажет лучшие места Шанхая? Однозначно скажем, что Елена справилась со своей задачей: мы окунулись в мир стрит-фуда со всей его многогранностью и получили огромное удовольствие. Приготовьтесь много ходить, вкусно кушать, смеяться и удивляться местным колоритам (вкусовым и визуальным). Комфортное, легкое и вкусное путешествие по совсем другому Шанхаю от авторского тура с Еленой - это хорошая идея не только для взрослых, но и для детей.

  • А
    Алексей
    6 января 2025
    Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
    Не пишу обычно отзывы, да что там лукавить, пишу первый раз), так как считаю важным поделиться опытом для приезжающих в
    читать дальше

    Шанхай. Мы были в нем 6 дней и у нас были 3 индивидуальные экскурсии. Две с китайским гидом, одна с Еленой. Не вдаваясь в детали, как говорят у нас:"земля и небо". Категорически рекомендую Елену по всем параметрам: коммуникабельность, приветливость, знания, желание поймать одну волну, ориентация по городу и по возможным потребностям гостей: от шоппинга до исторических мест Шанхая и его пригородов. Про гастрономичнские познания можно написать отдельный рассказ: все были в экстазе: и взрослые и дети. Очень позитивно, а главное, что можно адаптировать под себя программу, есть интересный вариант вечернего тура по барам Шанхая. Было бы больше времени или познакомились бы с Еленой в начале поездки, то точно провели бы еще несколько совместных мероприятий! Рекомендуем на все 120%! Не пожалеете! Надеюсь мой первый отзыв в интернете поможет тем, кто отправляется как и мы в Шанхай за великолепными эмоциями и удивительными встречами!

  • Т
    Татьяна
    21 ноября 2024
    Русский Шанхай
    Экскурсия очень понравилась. Гид Александра обладает огромными знаниями об истории Шанхая и с удовольствием делится интересной информацией с гостями города.
    читать дальше

    Три часа прошли просто на одном дыхании! Рекомендуем эту экскурсию всем туристам, желающим узнать о старом Шанхае и о русской диаспоре в нем.

  • А
    Алина
    16 октября 2024
    Русский Шанхай
    Благодарим Александру за экскурсию, много ценной, редкой, интересной информации 🔥интересная тема, прекрасные места ✨

