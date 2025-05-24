Живописная поездка из Шанхая в Сучжоу Начните путешествие с комфортного трансфера из отеля и поездки на сверхскоростном поезде в Сучжоу. Посетите сад Смиренного правителя — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, где гид расскажет о богатой истории и покажет изысканные павильоны и пруды. Прогулка по старинным улицам и традиционный обед Погуляйте по Пинцзян-роуд — очаровательной улице вдоль канала, исследуя её на частной рикше и наблюдая за жизнью местных жителей. Насладитесь традиционным китайским обедом в одном из ресторанов на Пинцзян-роуд. История и живописные виды Сучжоу Посетите древние Ворота Панмен, прогуляйтесь по парку и завершите день на улице Шантанг с её мостами и традиционными домами. По желанию, обсудите с гидом альтернативные достопримечательности, как Тигровый холм и храм Ханьшань. В конце дня комфортно вернитесь в Шанхай на скоростном поезде. Важная информация:

Встреча в отеле и трансфер из отеля для тех, кто находится за пределами центра Шанхая (дополнительно 300 юаней с группы при встрече с гидом).