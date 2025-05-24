Отправьтесь из Шанхая на скоростном поезде в Сучжоу и познакомьтесь с живописными садами и историческими улицами города.
Окунитесь в атмосферу древних традиций, прогуляйтесь по старинным каналам и насладитесь вкусным китайским обедом.
Окунитесь в атмосферу древних традиций, прогуляйтесь по старинным каналам и насладитесь вкусным китайским обедом.
Описание экскурсии
Живописная поездка из Шанхая в Сучжоу Начните путешествие с комфортного трансфера из отеля и поездки на сверхскоростном поезде в Сучжоу. Посетите сад Смиренного правителя — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, где гид расскажет о богатой истории и покажет изысканные павильоны и пруды. Прогулка по старинным улицам и традиционный обед Погуляйте по Пинцзян-роуд — очаровательной улице вдоль канала, исследуя её на частной рикше и наблюдая за жизнью местных жителей. Насладитесь традиционным китайским обедом в одном из ресторанов на Пинцзян-роуд. История и живописные виды Сучжоу Посетите древние Ворота Панмен, прогуляйтесь по парку и завершите день на улице Шантанг с её мостами и традиционными домами. По желанию, обсудите с гидом альтернативные достопримечательности, как Тигровый холм и храм Ханьшань. В конце дня комфортно вернитесь в Шанхай на скоростном поезде. Важная информация:
Встреча в отеле и трансфер из отеля для тех, кто находится за пределами центра Шанхая (дополнительно 300 юаней с группы при встрече с гидом).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сад Смиренного правителя
- Пинцзян-роуд
- Ворота Панмен
- Улица Шантанг
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Прогулка на лодке
- Входной билет в сад
- Обед
- Поездка на рикше
- Билеты на скоростной поезд
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля
Завершение: Трансфер в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Встреча в отеле и трансфер из отеля для тех
- Кто находится за пределами центра Шанхая (дополнительно 300 юаней с группы при встрече с гидом)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алиса
24 мая 2025
Наш гид — замечательная женщина из Берлина с отличным английским. Мы посетили как популярные, так и уединённые места. Ужин был вкусным, особенно рекомендую жареные пельмени с мясом. Водитель был внимательным и аккуратным. Поездка на поезде прошла быстро и легко. Большое спасибо, рекомендуем всем!
I
Ivan
31 янв 2025
Берлин была очень доброй и внимательной. Она подробно объясняла каждый этап экскурсии. Я узнал много нового и увидел прекрасные места. Экскурсия действительно стоит своих денег — рекомендую всем!
М
Марина
28 мар 2024
Огромное спасибо за прекрасный день! Трейси, наш гид, была очень интересной и делилась ценными знаниями. Советую эту экскурсию всем, кто хочет открыть для себя Сучжоу. Организация была на высоте — Алана отлично подготовила всё до и во время поездки:)
Входит в следующие категории Шанхая
Похожие экскурсии из Шанхая
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу: сады, пагоды и музей шёлка
Погрузитесь в атмосферу одного из самых красивых садов Китая и узнайте о его значении для китайской культуры
Начало: В вашем отеле
Завтра в 17:00
9 дек в 08:00
$398 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в райский город Сучжоу
Посетить с профессиональным гидом идиллический город с каналами, озёрами и парками
Начало: В центре города
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
$420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
Путешествие для гурманов: от китайского завтрака до изысканного ланча. Откройте для себя секреты местной кухни и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Во Французском квартале
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
$450 за всё до 4 чел.