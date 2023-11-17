Китайцы называют Сучжоу «рай на земле». И это неслучайно! Много веков он был летней резиденцией императорской семьи, притягивающей аристократов и художников со всей страны. Вы попадёте в мир романтичных каналов, живописных садов и роскошной архитектуры. А мы расскажем, как развивался этот прекрасный город и какие интересные события здесь происходили.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сад Уединения. Вы оцените настоящий шедевр китайской парковой архитектуры. Полюбуетесь каналами, прудами, искусственными скалами, экзотическими растениями, уютными двориками и изящной архитектурой. Проникнетесь царящей здесь умиротворяющей атмосферой и отдохнёте душой.

Холм тигра. Известный китайский поэт Су Ши однажды сказал: «Всю жизнь вы будете жалеть, если не побываете на холме тигра». Это невероятной красоты парковый комплекс с живописными озерами и старинными пагодами. Вы услышите его многовековую историю и увидите самые-самые места.

Улица Шаньтан. В действительности это не совсем улица, а извилистая искусственная река, по берегам которой кипит жизнь. Вы полюбуетесь старинной архитектурой, китайскими красными фонариками, аутентичными кафе и ресторанами.

Организационные детали