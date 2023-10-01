Посетить с профессиональным гидом идиллический город с каналами, озёрами и парками
И это неслучайно! Много веков он был летней резиденцией императорской семьи, притягивающей аристократов и художников со всей страны. Вы попадёте в мир романтичных каналов, живописных садов и роскошной архитектуры. А мы расскажем, как развивался этот прекрасный город и какие интересные события здесь происходили.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Сад Уединения. Вы оцените настоящий шедевр китайской парковой архитектуры. Полюбуетесь каналами, прудами, искусственными скалами, экзотическими растениями, уютными двориками и изящной архитектурой. Проникнетесь царящей здесь умиротворяющей атмосферой и отдохнёте душой.
Холм тигра. Известный китайский поэт Су Ши однажды сказал: «Всю жизнь вы будете жалеть, если не побываете на холме тигра». Это невероятной красоты парковый комплекс с живописными озерами и старинными пагодами. Вы услышите его многовековую историю и увидите самые-самые места.
Улица Шаньтан. В действительности это не совсем улица, а извилистая искусственная река, по берегам которой кипит жизнь. Вы полюбуетесь старинной архитектурой, китайскими красными фонариками, аутентичными кафе и ресторанами.
Музей шёлка. Вы увидите старинные ткацкие станки и прялки. А также шёлковые изделия местных мастеров: халаты, сумки, вееры, платки и даже туфли. Узнаете, как разводят личинки тутового шелкопряда и другие интересные факты.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: сад Уединения — 55 юаней с человека,
холм тигра — 77 юаней с человека
Для транзитных путешественников
Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Шанхая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.