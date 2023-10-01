Из Шанхая - в райский город Сучжоу

Посетить с профессиональным гидом идиллический город с каналами, озёрами и парками

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Китайцы называют Сучжоу «рай на земле».

И это неслучайно! Много веков он был летней резиденцией императорской семьи, притягивающей аристократов и художников со всей страны. Вы попадёте в мир романтичных каналов, живописных садов и роскошной архитектуры. А мы расскажем, как развивался этот прекрасный город и какие интересные события здесь происходили.
Из Шанхая - в райский город Сучжоу
Из Шанхая - в райский город Сучжоу
Из Шанхая - в райский город Сучжоу
Из Шанхая - в райский город Сучжоу
Из Шанхая - в райский город Сучжоу
Из Шанхая - в райский город Сучжоу
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сад Уединения. Вы оцените настоящий шедевр китайской парковой архитектуры. Полюбуетесь каналами, прудами, искусственными скалами, экзотическими растениями, уютными двориками и изящной архитектурой. Проникнетесь царящей здесь умиротворяющей атмосферой и отдохнёте душой.

Холм тигра. Известный китайский поэт Су Ши однажды сказал: «Всю жизнь вы будете жалеть, если не побываете на холме тигра». Это невероятной красоты парковый комплекс с живописными озерами и старинными пагодами. Вы услышите его многовековую историю и увидите самые-самые места.

Улица Шаньтан. В действительности это не совсем улица, а извилистая искусственная река, по берегам которой кипит жизнь. Вы полюбуетесь старинной архитектурой, китайскими красными фонариками, аутентичными кафе и ресторанами.

Музей шёлка. Вы увидите старинные ткацкие станки и прялки. А также шёлковые изделия местных мастеров: халаты, сумки, вееры, платки и даже туфли. Узнаете, как разводят личинки тутового шелкопряда и другие интересные факты.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: сад Уединения — 55 юаней с человека,
    холм тигра — 77 юаней с человека

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Шанхая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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