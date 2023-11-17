Посетить с профессиональным гидом идиллический город с каналами, озёрами и парками
Китайцы называют Сучжоу «рай на земле».
И это неслучайно! Много веков он был летней резиденцией императорской семьи, притягивающей аристократов и художников со всей страны. Вы попадёте в мир романтичных каналов, живописных садов и роскошной архитектуры. А мы расскажем, как развивался этот прекрасный город и какие интересные события здесь происходили.
Сад Уединения. Вы оцените настоящий шедевр китайской парковой архитектуры. Полюбуетесь каналами, прудами, искусственными скалами, экзотическими растениями, уютными двориками и изящной архитектурой. Проникнетесь царящей здесь умиротворяющей атмосферой и отдохнёте душой.
Холм тигра. Известный китайский поэт Су Ши однажды сказал: «Всю жизнь вы будете жалеть, если не побываете на холме тигра». Это невероятной красоты парковый комплекс с живописными озерами и старинными пагодами. Вы услышите его многовековую историю и увидите самые-самые места.
Улица Шаньтан. В действительности это не совсем улица, а извилистая искусственная река, по берегам которой кипит жизнь. Вы полюбуетесь старинной архитектурой, китайскими красными фонариками, аутентичными кафе и ресторанами.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Все они — граждане Китая, владеющие русским языком
Транспорт включён в стоимость
Входные билеты оплачиваются дополнительно: сад Уединения — 55 юаней с человека, холм тигра — 77 юаней с человека
Гид принимает юани и доллары — за экскурсию и билеты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 10992 туристов
Я ведущий специалист по приёму туристов в Китае: работаю гидом-переводчиком вместе с командой. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями и традициями своего города, а также сможем помочь с другими вопросами: организацией тура под ключ, бронированием отеля, трансфером, предоставлением услуг переводчика или оформлением визы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Добрый день! Хотим сказать большое спасибо за организованную экскурсию из Шанхая в Сучжоу! Наш гид Ольга очень интересно рассказывала и о достопримечательностях и о жизни в Китае. Мы получили ответы читать дальшеуменьшить
на все вопросы. Наше путешествие заняло 10 часов вместо 7!!! Нигде не торопились, все спокойно посмотрели, пообедали, заехали в конце на рынок, где Ольга ходила с нами, все переводила и подсказывала, что поинтересней можно приобрести) за что ей отдельное спасибо! Сучжоу удивительный город, настоящий Китай) его стоит посетить, и особенно с такими гидами!
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Ольга
Отлично провели время с гидом Настей. Много интересных рассказов, история. Мощно. Нам очень понравилось!
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Ю
Юлия
В целом все прошло хорошо и Антон (наш гид) был вежливым и хорошо говорил по русски. Нареканий к самой экскурсии тоже нет. Встретили и вернули именно туда, куда и договаривались. читать дальшеуменьшить
Все вовремя и удобно. Далее пойдут сугобо личные впечатления. Ходить с гидом - это на любителя: он идёт свой дорогой и со своей скоростью, а сами бы мы ходили медленнее и другим маршрутом. Но Антон ненавязчиво нас куда-то гнал вперед, прикрываясь жарой. Соответственно погулять так долго как нам хотелось бы, не получилось. Вишенкой на торте стало то, что при оплате выяснилось, что мы должны заплатить за входные билеты в парки не только за себя (это было указано в заказе), но и за гида. Впервые такое встретили. Это очень подпортило впечатление. Но, повторюсь, в целом экскурсия хорошая, организатор прекрасный.
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Артём
Интересная экскурсия с гидом Андреем. Рассказал про историю города, показал красивые места, подсказал, где пообедать. В экскурсию включено посещение тигриного холма с падающей башней, затем поездка на лодке, торговая улица (пробежали бегом, стандартный туристический ассортимент), затем сад уединения. Под конец привезли в магазин шелка, где интересно рассказывали про процесс его производства и настойчиво предлагали приобрести шёлковые изделия. Мы стойко отказались.
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С
Саида
Была очень комфортная и интересная экскурсия. Экскурсовод интересно с примерами и со всеми историческими историями рассказывала всю дорогу. И обычаи, и традиции все было рассказано. Была и пешая прогулка и водная, со всех сторон показали как мне кажется настоящую жизнь Китая и китайцев, вдали от Шанхая, где совершенно другой Китай. Очень интересно и познавательно, советую от души.
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В
Владимир
Спасибо Жене за отличную организацию! Все было организовано на прекрасном уровне, вопросы решались очень оперативно. Молодец!!
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