Королевский банкет — это уникальное сочетание императорской кухни и дворцовой культуры.
В атмосфере древнего дворца вас ждут аутентичные блюда ханьской кухни, приготовленные из свежайших ингредиентов, и традиционное китайское представление. Погрузитесь в роскошь императорского Китая за изысканным ужином в мини-группе.
Описание экскурсииИмператорский пир в сердце современного Китая Мы приглашаем вас в незабываемое путешествие сквозь века китайской истории, где каждый момент пропитан духом императорского двора. Здесь, в стенах этого величественного заведения, вы словно переноситесь во времени и пространстве, оказываясь в самом сердце древнего дворца. Элегантность и изысканность оформления создают неповторимую атмосферу, заставляя гостей почувствовать себя истинными представителями императорской семьи. Королевский обед или королевский ужин Каждое блюдо здесь — не просто кулинарное творение, а настоящее произведение искусства, хранящее в себе богатое историческое и культурное наследие. Превосходные свежие ингредиенты в сочетании с безупречным мастерством шеф-поваров создают неповторимые гастрономические шедевры, которые являются данью многовековым традициям. Здесь вы сможете насладиться самыми аутентичными блюдами ханьской культуры, каждое из которых приготовлено с особым вниманием к деталям. Королевский банкет — это больше, чем просто ресторан. Это захватывающий опыт погружения в дворцовую культуру, где традиционное китайское представление дополняет гастрономические впечатления. Живое исполнение классических произведений и театрализованные постановки создают неповторимую атмосферу, позволяя гостям ощутить очарование тысячелетней истории императорского Китая. Здесь каждый визит превращается в незабываемое путешествие, где изысканная кухня сочетается с богатым культурным наследием Поднебесной. Важная информация:
- Время регистрации на обед — 11:30, время регистрации на ужин — 18:00. Пожалуйста, не опаздывайте.
- Не подходит для детей младше 3 лет.
Ежедневно в 11:30 (обед) и в 18:00 (ужин)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:30 (обед) и в 18:00 (ужин)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Диана
1 июн 2025
Это был незабываемый опыт. Еда была восхитительной, а развлечения — невероятными! Мне понравилась каждая минута!
М
Мартин
31 мая 2025
Великолепный, впечатляющий ужин, все организовано на высшем уровне, а также потрясающее представление, демонстрирующее лишь небольшую часть великолепной тысячелетней культуры Китая. Однозначно рекомендую.
R
Raymond
17 мая 2025
Опыт был замечательным. Еда могла бы быть немного лучше.
