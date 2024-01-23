Устройте себе путешествие во времени, прокатившись по очаровательным улочкам Старого Шанхая. За несколько часов вы увидите город с другой стороны — живой, настоящий, полный цвета и истории. Этот велотур подарит эмоции, которых не найти в обычных туристических маршрутах.
Описание экскурсииПогружение в атмосферу Шанхая Избегайте туристических ловушек и исследуйте Шанхай как местный житель во время полуденной велосипедной экскурсии с гидом. Всего за 4 часа вы проедете по очаровательным улочкам, укромным переулкам и историческим районам, где раскрывается подлинная душа города. Этот тур создан для тех, кто хочет за короткое время открыть и главные достопримечательности, и скрытые уголки Шанхая. Велосипедная прогулка дарит свободу передвижения: вы неспешно проедете по старинным бульварам, оживлённым паркам и традиционным кварталам, сможете пообщаться с местными жителями и сделать атмосферные фотографии — всё это без спешки и толп. Обзор маршрута Путешествие сочетает велосипедную езду и короткие пешеходные участки. За 3–4 часа вы преодолеете около 14–17 км, проходящих через исторические районы и современные контрасты города. Этот тур объединяет эффективность, аутентичность и лёгкость открытий — идеальный баланс для знакомства с Шанхаем. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт, удобную обувь.
- Не подходит для: детей до 6 лет и беременных женщин.
- Экскурсия подходит для людей с разным уровнем физической подготовки. Рекомендуется иметь средний опыт езды на велосипеде.
- Дети до 12 лет должны находиться в сопровождении взрослых.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Вайтань
- Сад Юй
- Парк Фусин
- Французская концессия
- Улица Укан
Что включено
- Услуги гида
- Прокат велосипедов
- Шлем
- Профессиональная фотосъемка
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 6C3Q+R57 Сюйхуэй, Шанхай, Китай
Завершение: Набережная Вайтань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
М
Марьям
23 янв 2024
Фантастическое путешествие, полное очарования и открытий!
Входит в следующие категории Шанхая
