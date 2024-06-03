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время с пользой и буквально за день осмотреть город. Как раз с этой задачей Нина и ее команда справились на все 100%, в Шанхае все было ярко и насыщенно, организовано на высшем уровне с комфортом для всех гостей. Все просьбы и пожелания по встрече и проводам учтены и выполнены. Все было спланировано в короткие сроки, крайне оперативные ответы и отличная поддержка! Спасибо, будем рекомендовать и свяжемся вновь если потребуется!