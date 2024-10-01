8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборШанхай - столица волшебства: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Шанхаю: прогулка по набережной Хуанпу с видами на историческую архитектуру
Начало: Шанхай
26 окт в 08:00
27 окт в 08:00
$336 за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
Узнайте больше о Шанхае за 6 часов! Посетите храмы, насладитесь видами с высоты и прогуляйтесь по набережной Вайтань
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 08:30
24 окт в 08:30
$330 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Шанхая в Ханчжоу. Посетите храм Линьинь, насладитесь Западным озером и откройте для себя чайную деревню Мейцзяву
Начало: Шанхай
Завтра в 08:00
24 окт в 08:00
$567 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр1 октября 2024Интересная насыщенная программа. Всё было отлично организовано. Посетили за один день основные достопримечательности Шанхая с рассказом местного гида об истории и современной жизни города.
- ЛЛариса21 сентября 2024У нас было в первый день прекрасное посещение телевышки и музея Шанхая. Захватывающий вид и потрясающая современная экспозиция музея. С
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Сад Юйюань»
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Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в октябре 2024
Сейчас в Шанхае в категории "Сад Юйюань" можно забронировать 3 экскурсии от 330 до 567. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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