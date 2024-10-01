читать дальше этого и надо начинать знакомство с Шанхаем. Вечерняя прогулка на катере только усилила восхищение городом. Во второй день посетили удивительно красивые и вдохновляющие исторические места в старом городе и «Китайскую Венецию». Самая сердечная благодарность организаторам и гидам, которые себя по-русски зовут Анастасия и Ася. Прекрасная компания!

У нас было в первый день прекрасное посещение телевышки и музея Шанхая. Захватывающий вид и потрясающая современная экспозиция музея. С