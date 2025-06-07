Знаковая архитектура и панорамы Башня «Восточная жемчужина» возвышается на 470 метров, являясь символом Шанхая. Её уникальный дизайн со сферами и футуристическим стилем притягивает внимание гостей со всего мира. С обзорных площадок открывается великолепный вид на город и извилистую реку Хуанпу. Это не просто достопримечательность — в башне есть разнообразные рестораны, где подают как местные деликатесы, так и интернациональные блюда. Для любителей острых ощущений доступна смотровая площадка со стеклянным полом, откуда открывается захватывающий дух вид вниз. История и современность Внутри башни расположены аттракционы и выставки, рассказывающие о богатой истории Шанхая и его технологических достижениях. Особенно впечатляет ночное освещение башни — калейдоскоп огней отражается в реке, создавая волшебную атмосферу, которая запомнится надолго. Важная информация:

Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.