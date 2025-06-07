Посетите уникальную башню «Восточная жемчужина» в Шанхае — символ города и центр развлечений.
Оцените захватывающие виды на город и реку Хуанпу с её смотровых площадок, попробуйте блюда разных кухонь в ресторанах и испытайте эмоции на стеклянном полу.
Описание билета
Знаковая архитектура и панорамы Башня «Восточная жемчужина» возвышается на 470 метров, являясь символом Шанхая. Её уникальный дизайн со сферами и футуристическим стилем притягивает внимание гостей со всего мира. С обзорных площадок открывается великолепный вид на город и извилистую реку Хуанпу. Это не просто достопримечательность — в башне есть разнообразные рестораны, где подают как местные деликатесы, так и интернациональные блюда. Для любителей острых ощущений доступна смотровая площадка со стеклянным полом, откуда открывается захватывающий дух вид вниз. История и современность Внутри башни расположены аттракционы и выставки, рассказывающие о богатой истории Шанхая и его технологических достижениях. Особенно впечатляет ночное освещение башни — калейдоскоп огней отражается в реке, создавая волшебную атмосферу, которая запомнится надолго. Важная информация:
Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты
- Текстовое и визуальное руководство на английском языке
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Личные расходы
Место начала и завершения?
6FQX+VWC Пудун, Шанхай, Китай
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мия
7 июн 2025
Очень впечатлил переход со стеклянным полом
Д
Денис
8 фев 2025
Всё было хорошо
Е
Егор
21 сен 2024
Стеклянный пол просто потрясающий, хоть сначала к нему нужно немного привыкнуть.
