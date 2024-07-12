Телебашня "Восточная жемчужина" – экскурсии в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Телебашня "Восточная жемчужина"» в Шанхае на русском языке, цены от $320, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Шанхай за один день
На машине
135 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Шанхай за один день: храм Нефритового Будды, Сад Радости, Вайтань
Уникальная экскурсия по Шанхаю за один день, охватывающая ключевые достопримечательности города и его богатую историю. Погрузитесь в атмосферу мегаполиса
Начало: В центре города
21 июля в 08:00
22 июля в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Незабываемый Шанхай на автомобиле
На машине
61 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемый Шанхай на автомобиле: Телебашня, Сад Юйюань, Храм Нефритового Будды
Шанхай - один из самых интересных и современных китайских мегаполисов. Узнайте его историю и увидьте, как сочетаются восточная и западная культуры
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Сегодня в 17:30
21 июля в 20:00
$320 за всё до 4 чел.
Шанхай и Ханчжоу за 2 дня
На машине
скидка
10%
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай и Ханчжоу за 2 дня: индивидуальная экскурсия с гидом
Проведите два незабываемых дня в Шанхае и Ханчжоу! Посетите телебашню, сады, храмы и чайные террасы. Комфортное путешествие с русскоязычным гидом
Завтра в 08:00
21 июля в 08:00
943$849 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Igor
    12 июля 2024
    Весь Шанхай за один день
    Спасибо большое за экскурсию! Удобная гибкая программа, подстраиваемая под обстоятельства, в том числе и погодные. Всё успели, всё посмотрели, всё понравилось!
  • E
    Evgeny
    10 июля 2024
    Весь Шанхай за один день
    Андрей отлично провел индивидуальный тур по Шанхаю! Показал основные достопримечательности, показал идеальное место для обеда со вкусными пельменями и отвел на чайную церемонию. Водитель и машина были отличные. Спасибо за хорошую организацию!
  • Ю
    Юнона
    9 июля 2024
    Весь Шанхай за один день
    Экскурсия отличная, реально весь Шанхай за один день. Учли все наши предпочтения. Мы путешествовали семьей и нам все очень понравилось.
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    Отличный гид и супер организация. Мы довольны на 100% Единственное ребят подберите хорошие рестораны на выбор, чтоб не в ресторане для туристов, там было очень не вкусно. В остальном все идеально!

  • A
    Alexey
    8 июля 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Замечательный день, проведенный в Шанхайе вместе с нашим китайским гидом Яной. Очень достойное владение русским языком и интересные рассказы про историю города. Всячески рекомендую всем, кто ограничен по времени и хочет посмотреть сразу и много:)
  • Е
    Елена
    28 июня 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    У нас была пересадка 11 часов в Шанхае. Договорились с Ниной, что возьмем экскурсию на автомобиле по Шанхаю. 1. Организатор все
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    время был на связи и помогал во всех вопросах. Например, я случайно перепутала дату пересадки из-за сложной стыковки, организатор по номерам рейса заметил ошибку, обратил на нее наше внимание и перенес дату экскурсии без проблем. Выслал образцы, как правильно заполнить транзитные бланки. 2. Организатор согласился начать экскурсию раньше, потому что пересадка была ранняя. Так что нас забрали из аэропорта уже в 6:30 утра. 3. Можно согласовать трансфер из аэропорта за небольшую доплату: в нашем случае нас забрали из аэропорта и доставили обратно в аэропорт после экскурсии. Во время экскурсии багаж лежал в машине, что тоже очень удобно. Еще мы попали в сезон дождей, нам выдали зонтик. 4. Наш гид Женя - очень знающая, прекрасно говорит по-русски. Сама родом из Шанхая, отвечала не только на фактические вопросы, но и могла поделиться историей города, виденной своими глазами. 5. Маршрут у поездки корректируется в зависимости от вашего свободного времени и охватывает все самые интересные места: деловой центр, старый город, храм и усадьбу, а также набережную и пешеходную улицу. Между локациями передвигаетесь на машине. По желанию можно зайти поесть и закупиться сувенирами. Однозначно, рекомендую посетить Шанхай, если у вас есть такая возможность. И рекомендую именно эту команду гидов. Мы получили невероятные впечатления в совокупности с высоким уровнем комфорта.

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  • А
    Анастасия
    25 июня 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    С рабочей поездкой были с коллегами в Китае. На осмотр Шанхая был один день. Выбрали индивидуальную экскурсию на авто. Нас как
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    раз было трое. Забрали из условленного места. Гид Ася- умничка, рассказала все, о чем спросили, помогла с выбором места для обеда и ужина, помогла зарядить телефон, организовала нашу встречу вечером с принимающей стороной (водитель не говорил по русски, а мы не говорили по китайски), дождалась вместе с нами водителя, передала в надежные руки, задержалась с нами уже после экскурсии. Было много шуток и полезной информации. Посмотрели все, что хотели. Райский сад не работал в понедельник, заменили его на океанариум. Все супер. Рекомендую.

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Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Телебашня "Восточная жемчужина"»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Весь Шанхай за один день
  2. Незабываемый Шанхай на автомобиле
  3. Шанхай и Ханчжоу за 2 дня
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в июле 2024
Сейчас в Шанхае в категории "Телебашня "Восточная жемчужина"" можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 849 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 196 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Телебашня "Восточная жемчужина"», 196 ⭐ отзывов, цены от $320. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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