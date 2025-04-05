Мы покажем «Небесные врата» и спустимся
Описание тура
Организационные детали
Прививки не требуются.
После бронирования места оплата производится в 3 этапа:
20% при заключении договора в рублях
40% за 2 месяца до поездки в рублях
остальные 40% при встрече с тур-лидером в аэропорту прилета в наличных юанях, либо в рублях перед вылетом
Оплата по курсу банка Тинькофф +2%.
На личные расходы можно купить наличных юаней, либо карту UnionPay, либо любую карту Visa/Mastercard иностранного банка.
Проживание. Будем жить в отелях 3* по маршруту, 2-местное размещение.
Питание. Не входит в стоимость.
Дети. Участие возможно с 12 лет.
Уровень сложности. Обязательна нормальная физическая форма: способность пройти в день 3-5 часов по лестницам и тропам вверх-вниз. Таких дней в нашей программе будет 4.
Виза. В Китай требуется виза. Получить её можно практически в любом городе РФ.
Программа тура по дням
Встреча и прогулка по Шанхаю
Встретим вас в аэропорту Пудонг и отвезём в отель. После заселения начнём знакомство с Шанхаем. Погуляем по набережной Бунд и полюбуемся небоскрёбами, на один из которых мы можем подняться. А ещё заглянем в классический сад Юйюань — кусочек спокойствия и гармонии посреди шумного мегаполиса.
Перелёт в Чжанцзяцзе
С утра спустимся в метро и отправимся в храм Нефритового Будды, а вечером поедем в аэропорт (частный трансфер). По прилёте в Чжанцзяцзе заселимся в гостиницу и отдохнём.
Гора Тяньмэньшань, стеклянная тропа и лестница с 999 ступенями
Сегодня поедем к горе Тяньмэньшань и прогуляемся по стеклянной тропе — настоящий экстрим. С одной стороны от прозрачной дорожки — отвесная скала, с другой — пропасть. А ещё полюбуемся аркой Тяньмэнь, которую называют «Небесными вратами». Доберёмся до неё по дороге с 99 поворотами и лестнице с 999 ступенями. На горе желающие смогут зайти в буддистский храм.
Вечером на частном автобусе поедем к парку Улинъюань и заселимся в отель.
Национальный парк «Чжанцзяцзе» и парящие горы
Программа 4-5 дней зависит от погодных условий и пожеланий участников группы. Рано утром мы прибудем в национальный лесной парк «Чжанцзяцзе» и на самом высоком в мире внешнем лифте Байлун поднимемся на вершину. Виды отсюда открываются невероятные и напоминают другую планету.
Если пейзажи покажутся вам знакомыми — это неслучайно. Скорее всего вы уже видели их в фильме «Аватар». Режиссёр картины Д. Кэмерон вдохновлялся этим местом при создании вымышленной планеты Пандоры.
Мы посетим район Юаньчжачже, где сосредоточены самые живописные горы и зелёные террасы. Поднимемся на вершину горы Тяньцзи-Шань, полюбуемся ручьём Золотой кнут.
Пещера Жёлтого дракона или озеро Баофэнг
Продолжим исследовать парк «Чжанцзяцзе». Сегодня мы посетим пещеру Жёлтого дракона. Вход в подземное царство «охраняет» скульптура в виде большой головы фантастического существа. Вместо пещеры можем отправиться на озеро Баофэнг, спрятанное посреди покрытых зеленью гор.
Город на водопаде и старинные улочки Фэнхуана
Утром займём места в заказном автобусе и поедем в город Фуронг, построенный на водопаде. Виды здесь впечатляют: классические китайские домики с пагодами располагаются прямо на краю пропасти, куда срываются водные потоки.
Прогуляемся по улицам и продолжим путешествие. Нас уже ждёт древний город Фэнхуан, спрятанный от непогоды и бурь посреди гор. Мы побываем на набережной и отведаем местную халву — её отбивают молотками прямо на улицах. Любители танцев, баров и караоке смогут пройтись по заведениям городка. Но помните, шум и веселье прекращается здесь ровно в 23:00.
Ночевать будем в отеле в Фэнхуане.
Встреча рассвета и переезд в Гуйлинь
Пойдём гулять по Фэнхуану на рассвете и полюбуемся, как солнечные лучи будут пробиваться сквозь туман над рекой. Позавтракаем и на автобусе поедем в Гуйлинь. Переезд займёт 6 часов.
По прибытии погуляем по парку, полюбуемся озером и старинными пагодами, особенно красивыми в свете фонарей.
Круиз по реке Ли и подъём на гору Лаочжай
Сегодня отправимся к скале Слоновий хобот — каменная громада напоминает огромного слона. Дальше пересядем на плоты с мотором и устроим круиз по реке Ли: будем любоваться горами с острыми вершинами, зарослями бамбука по берегам и бескрайними лугами, где бродят буйволы, работают крестьяне и рыбаки.
Пообедаем и поднимемся на гору Лаочжай. Восхождение займёт 30 минут в одну сторону и столько же обратно. С вершины нам откроются невероятные пейзажи. Сделаем фотографии и спустимся.
Вечером переедем в город Яншо и заселимся в отель.
Велосипедная прогулка, катание на лодке и переезд в Гуанчжоу
Утром вас ждёт прогулка на велосипеде. Через рисовые поля доберёмся до реки Юлонг. Пересядем на бамбуковые лодки и прокатимся по речке, любуясь видами.
Вечером переедем на вокзал и сядем на скоростной поезд в Гуанчжоу. Заселимся в транзитный отель.
Отъезд
Рано утром отвезём вас в аэропорт. При желании вы сможете остаться в Гуанчжоу на ещё один день.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 284
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях по маршруту
- Сопровождение русскоязычным турлидером с 10-летним стажем жизни и работы в Китае
- Экскурсии по программе
- Круизы на плотах по рекам Ли и Юлонг
- Внутренние междугородние переезды по маршруту (на поездах, автобусах)
- Трансферы по маршруту
- Трансферы из/в отель
Что не входит в цену
- Международный авиаперелёт Москва-Шанхай + Гуанчжоу-Москва
- Внутренний перелёт Шанхай-Чжанцзяцзе (ок. $ 100-130)
- Питание (ок. $ 15-30 в день)
- Входные билеты в национальные парки, на канатные дороги и лифты внутри парков (ок. $ 130)
- Виза в Китай (консульский сбор 3300 руб.)
- Личные расходы