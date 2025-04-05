Прививки не требуются.

После бронирования места оплата производится в 3 этапа:

20% при заключении договора в рублях

40% за 2 месяца до поездки в рублях

остальные 40% при встрече с тур-лидером в аэропорту прилета в наличных юанях, либо в рублях перед вылетом

Оплата по курсу банка Тинькофф +2%.

На личные расходы можно купить наличных юаней, либо карту UnionPay, либо любую карту Visa/Mastercard иностранного банка.

Проживание. Будем жить в отелях 3* по маршруту, 2-местное размещение.

Питание. Не входит в стоимость.

Дети. Участие возможно с 12 лет.

Уровень сложности. Обязательна нормальная физическая форма: способность пройти в день 3-5 часов по лестницам и тропам вверх-вниз. Таких дней в нашей программе будет 4.

Виза. В Китай требуется виза. Получить её можно практически в любом городе РФ.