Большое путешествие по must-see-местам Китая с круизами по рекам

Увидеть парящие скалы «Аватары», покататься на бамбуковом плоту и побывать в городе на водопаде
Приглашаем в большой тур по Китаю, в котором вы увидите невероятные пейзажи, будто с других планет, полюбуетесь бескрайними рисовыми полями и классической архитектурой старинных городков.

Мы покажем «Небесные врата» и спустимся
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в пещеру, подсвеченную яркими огнями, встретим рассвет, гуляя по улочкам Фэнхуана, и поднимемся на гору Лаочжай за удивительными видами.

Два дня посвятим национальному лесному парку «Чжанцзяцзе»: будем осматривать высокие горы, покрытые густой зеленью и много фотографировать.

Большое путешествие по must-see-местам Китая с круизами по рекам
Большое путешествие по must-see-местам Китая с круизами по рекам
Большое путешествие по must-see-местам Китая с круизами по рекам
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Прививки не требуются.

После бронирования места оплата производится в 3 этапа:
20% при заключении договора в рублях
40% за 2 месяца до поездки в рублях
остальные 40% при встрече с тур-лидером в аэропорту прилета в наличных юанях, либо в рублях перед вылетом
Оплата по курсу банка Тинькофф +2%.
На личные расходы можно купить наличных юаней, либо карту UnionPay, либо любую карту Visa/Mastercard иностранного банка.

Проживание. Будем жить в отелях 3* по маршруту, 2-местное размещение.

Питание. Не входит в стоимость.

Дети. Участие возможно с 12 лет.

Уровень сложности. Обязательна нормальная физическая форма: способность пройти в день 3-5 часов по лестницам и тропам вверх-вниз. Таких дней в нашей программе будет 4.

Виза. В Китай требуется виза. Получить её можно практически в любом городе РФ.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и прогулка по Шанхаю

Встретим вас в аэропорту Пудонг и отвезём в отель. После заселения начнём знакомство с Шанхаем. Погуляем по набережной Бунд и полюбуемся небоскрёбами, на один из которых мы можем подняться. А ещё заглянем в классический сад Юйюань — кусочек спокойствия и гармонии посреди шумного мегаполиса.

Встреча и прогулка по ШанхаюВстреча и прогулка по ШанхаюВстреча и прогулка по ШанхаюВстреча и прогулка по ШанхаюВстреча и прогулка по Шанхаю
2 день

Перелёт в Чжанцзяцзе

С утра спустимся в метро и отправимся в храм Нефритового Будды, а вечером поедем в аэропорт (частный трансфер). По прилёте в Чжанцзяцзе заселимся в гостиницу и отдохнём.

Перелёт в ЧжанцзяцзеПерелёт в ЧжанцзяцзеПерелёт в ЧжанцзяцзеПерелёт в ЧжанцзяцзеПерелёт в ЧжанцзяцзеПерелёт в ЧжанцзяцзеПерелёт в ЧжанцзяцзеПерелёт в Чжанцзяцзе
3 день

Гора Тяньмэньшань, стеклянная тропа и лестница с 999 ступенями

Сегодня поедем к горе Тяньмэньшань и прогуляемся по стеклянной тропе — настоящий экстрим. С одной стороны от прозрачной дорожки — отвесная скала, с другой — пропасть. А ещё полюбуемся аркой Тяньмэнь, которую называют «Небесными вратами». Доберёмся до неё по дороге с 99 поворотами и лестнице с 999 ступенями. На горе желающие смогут зайти в буддистский храм.

Вечером на частном автобусе поедем к парку Улинъюань и заселимся в отель.

Гора Тяньмэньшань, стеклянная тропа и лестница с 999 ступенямиГора Тяньмэньшань, стеклянная тропа и лестница с 999 ступенямиГора Тяньмэньшань, стеклянная тропа и лестница с 999 ступенямиГора Тяньмэньшань, стеклянная тропа и лестница с 999 ступенямиГора Тяньмэньшань, стеклянная тропа и лестница с 999 ступенямиГора Тяньмэньшань, стеклянная тропа и лестница с 999 ступенями
4 день

Национальный парк «Чжанцзяцзе» и парящие горы

Программа 4-5 дней зависит от погодных условий и пожеланий участников группы. Рано утром мы прибудем в национальный лесной парк «Чжанцзяцзе» и на самом высоком в мире внешнем лифте Байлун поднимемся на вершину. Виды отсюда открываются невероятные и напоминают другую планету.

Если пейзажи покажутся вам знакомыми — это неслучайно. Скорее всего вы уже видели их в фильме «Аватар». Режиссёр картины Д. Кэмерон вдохновлялся этим местом при создании вымышленной планеты Пандоры.

Мы посетим район Юаньчжачже, где сосредоточены самые живописные горы и зелёные террасы. Поднимемся на вершину горы Тяньцзи-Шань, полюбуемся ручьём Золотой кнут.

Национальный парк «Чжанцзяцзе» и парящие горыНациональный парк «Чжанцзяцзе» и парящие горыНациональный парк «Чжанцзяцзе» и парящие горыНациональный парк «Чжанцзяцзе» и парящие горыНациональный парк «Чжанцзяцзе» и парящие горы
5 день

Пещера Жёлтого дракона или озеро Баофэнг

Продолжим исследовать парк «Чжанцзяцзе». Сегодня мы посетим пещеру Жёлтого дракона. Вход в подземное царство «охраняет» скульптура в виде большой головы фантастического существа. Вместо пещеры можем отправиться на озеро Баофэнг, спрятанное посреди покрытых зеленью гор.

Пещера Жёлтого дракона или озеро БаофэнгПещера Жёлтого дракона или озеро БаофэнгПещера Жёлтого дракона или озеро БаофэнгПещера Жёлтого дракона или озеро БаофэнгПещера Жёлтого дракона или озеро БаофэнгПещера Жёлтого дракона или озеро Баофэнг
6 день

Город на водопаде и старинные улочки Фэнхуана

Утром займём места в заказном автобусе и поедем в город Фуронг, построенный на водопаде. Виды здесь впечатляют: классические китайские домики с пагодами располагаются прямо на краю пропасти, куда срываются водные потоки.

Прогуляемся по улицам и продолжим путешествие. Нас уже ждёт древний город Фэнхуан, спрятанный от непогоды и бурь посреди гор. Мы побываем на набережной и отведаем местную халву — её отбивают молотками прямо на улицах. Любители танцев, баров и караоке смогут пройтись по заведениям городка. Но помните, шум и веселье прекращается здесь ровно в 23:00.

Ночевать будем в отеле в Фэнхуане.

Город на водопаде и старинные улочки ФэнхуанаГород на водопаде и старинные улочки ФэнхуанаГород на водопаде и старинные улочки ФэнхуанаГород на водопаде и старинные улочки ФэнхуанаГород на водопаде и старинные улочки Фэнхуана
7 день

Встреча рассвета и переезд в Гуйлинь

Пойдём гулять по Фэнхуану на рассвете и полюбуемся, как солнечные лучи будут пробиваться сквозь туман над рекой. Позавтракаем и на автобусе поедем в Гуйлинь. Переезд займёт 6 часов.

По прибытии погуляем по парку, полюбуемся озером и старинными пагодами, особенно красивыми в свете фонарей.

Встреча рассвета и переезд в ГуйлиньВстреча рассвета и переезд в ГуйлиньВстреча рассвета и переезд в ГуйлиньВстреча рассвета и переезд в ГуйлиньВстреча рассвета и переезд в ГуйлиньВстреча рассвета и переезд в ГуйлиньВстреча рассвета и переезд в ГуйлиньВстреча рассвета и переезд в Гуйлинь
8 день

Круиз по реке Ли и подъём на гору Лаочжай

Сегодня отправимся к скале Слоновий хобот — каменная громада напоминает огромного слона. Дальше пересядем на плоты с мотором и устроим круиз по реке Ли: будем любоваться горами с острыми вершинами, зарослями бамбука по берегам и бескрайними лугами, где бродят буйволы, работают крестьяне и рыбаки.

Пообедаем и поднимемся на гору Лаочжай. Восхождение займёт 30 минут в одну сторону и столько же обратно. С вершины нам откроются невероятные пейзажи. Сделаем фотографии и спустимся.

Вечером переедем в город Яншо и заселимся в отель.

Круиз по реке Ли и подъём на гору ЛаочжайКруиз по реке Ли и подъём на гору ЛаочжайКруиз по реке Ли и подъём на гору ЛаочжайКруиз по реке Ли и подъём на гору ЛаочжайКруиз по реке Ли и подъём на гору Лаочжай
9 день

Велосипедная прогулка, катание на лодке и переезд в Гуанчжоу

Утром вас ждёт прогулка на велосипеде. Через рисовые поля доберёмся до реки Юлонг. Пересядем на бамбуковые лодки и прокатимся по речке, любуясь видами.

Вечером переедем на вокзал и сядем на скоростной поезд в Гуанчжоу. Заселимся в транзитный отель.

Велосипедная прогулка, катание на лодке и переезд в ГуанчжоуВелосипедная прогулка, катание на лодке и переезд в ГуанчжоуВелосипедная прогулка, катание на лодке и переезд в ГуанчжоуВелосипедная прогулка, катание на лодке и переезд в Гуанчжоу
10 день

Отъезд

Рано утром отвезём вас в аэропорт. При желании вы сможете остаться в Гуанчжоу на ещё один день.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 284
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях по маршруту
  • Сопровождение русскоязычным турлидером с 10-летним стажем жизни и работы в Китае
  • Экскурсии по программе
  • Круизы на плотах по рекам Ли и Юлонг
  • Внутренние междугородние переезды по маршруту (на поездах, автобусах)
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в отель
Что не входит в цену
  • Международный авиаперелёт Москва-Шанхай + Гуанчжоу-Москва
  • Внутренний перелёт Шанхай-Чжанцзяцзе (ок. $ 100-130)
  • Питание (ок. $ 15-30 в день)
  • Входные билеты в национальные парки, на канатные дороги и лифты внутри парков (ок. $ 130)
  • Виза в Китай (консульский сбор 3300 руб.)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Шанхая, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Гуанчжоу, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Шанхая

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