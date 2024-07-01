10 дней
Необыкновенный Китай: горные парки и самобытная глубинка
Увидеть скалы из "Аватара", подняться к "Небесным вратам" и погулять по провинциальным городкам
Начало: Аэропорт Шанхая, точное время зависит от вашего ре...
5 апр в 10:00
$2250 за человека
2 дня
Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо
Погулять по живописным садам и эклектичному району, подняться на телебашню и прокатиться на гондоле
Начало: Шанхай, в холле вашего отеля или другом месте по д...
10 янв в 08:00
11 янв в 08:00
$365 за человека
8 дней
От Шанхая до Пекина: тур-знакомство по главным достопримечательностям Поднебесной
Насладиться чайной церемонией у Великой Китайской стены и увидеть Терракотовую армию
Начало: Аэропорт Шанхая, время прибытия вашего рейса
24 мар в 10:00
8 апр в 10:00
$2400 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья1 июля 2024Миша, спасибо тебе за то, что открываешь нам прекрасные места планеты. Это вдохновляет и дает перезагрузиться! Ребята, большое спасибо вам за компанию. Приятно встретить и побыть в кругу увлеченных и заряженных людей!
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «В апреле»
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