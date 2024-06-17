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1 чел. По популярности 🚌 На автобусе Авторский тур 8 дней В мир традиций и древностей: путешествие из Шанхая в Пекин Сравнить три города, пообедать в «мишленовском» ресторане и выпить чая у Великой Китайской стены Начало: аэропорт Шанхая, первая половина дня $ 2 400 за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 13 дней Необыкновенный Китай: тур по горным паркам и заповедникам Увидеть парящие скалы из "Аватара", подняться к "Небесным вратам" и понаблюдать за пандами Начало: аэропорт Шанхая, время зависит от вашего рейса «В первой половине дня продолжим знакомство с нацпарком» $ 2 250 за человека Авторский тур 11 дней Фототур в южную провинцию Гуанси: Шанхай, холмы Гуйлиня и Яншо и рисовые террасы Поснимать рассветы и закаты с лучших видовых точек и собрать коллекцию кадров с местными жителями Начало: Шанхай, аэропорт, время - по договорённости «Пофотографируем и одну из главных достопримечательностей этого места — мост Дракона, которому более 400 лет» $ 1 950 за человека Все туры Шанхая

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Обзорные»

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