13 дней
Необыкновенный Китай: тур по горным паркам и заповедникам
Увидеть парящие скалы из "Аватара", подняться к "Небесным вратам" и понаблюдать за пандами
Начало: Аэропорт Шанхая, время зависит от вашего рейса
19 окт в 10:00
$2 250 за человека
8 дней
В мир традиций и древностей: путешествие из Шанхая в Пекин
Сравнить три города, пообедать в «мишленовском» ресторане и выпить чая у Великой Китайской стены
Начало: Аэропорт Шанхая, первая половина дня
14 окт в 08:00
$2 400 за человека
10 дней
Большое путешествие по must-see-местам Китая с круизами по рекам
Увидеть парящие скалы «Аватары», покататься на бамбуковом плоту и побывать в городе на водопаде
Начало: Аэропорт Шанхая, время прибытия ваших рейсов
5 апр в 10:00
$1 284 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья1 июля 2024Миша, спасибо тебе за то, что открываешь нам прекрасные места планеты. Это вдохновляет и дает перезагрузиться! Ребята, большое спасибо вам за компанию. Приятно встретить и побыть в кругу увлеченных и заряженных людей!
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «История и архитектура»
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