Необыкновенный Китай: тур по горным паркам и заповедникам

Увидеть парящие скалы из "Аватара", подняться к "Небесным вратам" и понаблюдать за пандами
Отправляемся любоваться природными чудесами Китая — фантастическими национальными парками. Вы побываете в Хуаншане, пейзажи которого вдохновляли живописцев и поэтов.

Посетите удивительный «Чжанцзяцзе» и увидите скалы, послужившие основой для создания горных ландшафтов
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планеты Пандоры из фильма «Аватар».

А также подниметесь к пещере «Небесные врата» и прокатитесь по живописнейшему серпантину в «Тяньмэне».

Кроме того, на нашем пути встретятся впечатляющие разнообразием природы «Цзючжайгоу» и «Хуанлун» и питомник, в котором обитают очаровательные большие и малые панды.

Необыкновенный Китай: тур по горным паркам и заповедникам
Необыкновенный Китай: тур по горным паркам и заповедникам
Необыкновенный Китай: тур по горным паркам и заповедникам
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату $ 900 непосредственно организатору.

Проживание. Двухместное размещение в отелях Shanghai Fish Inn East Nanjing Road, Cheng Jin Hotel, Huangshan Shilin Hotel, Hemu House, SecGarden Boutique Hotel, Morninginn, Zhangjiajie Tianmen Mountain. *Фото отелей взяты с сайтов Booking.com, Huangshanshilinhotel.com.

Питание. Не входит в стоимость тура, кроме завтраков в некоторых отелях.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Китай

Встретим вас у аэропорта Шанхая и доставим в отель. После размещения познакомимся всей группой и обсудим детали предстоящего путешествия.

Прибытие в КитайПрибытие в КитайПрибытие в КитайПрибытие в КитайПрибытие в Китай
2 день

Набережная Вайтань, старый Шанхай, переезд на восток страны

Ранним утром посетим набережную Вайтань, чтобы понаблюдать за традиционной гимнастикой. Это зрелище завораживает: под звуки традиционной китайской музыки женщины плавно двигаются в медленном танце, а мужчины отрабатывают боевые приёмы.

Вернёмся в отель и позавтракаем. Затем устроим променад по центру Шанхая. Вечером на скоростном поезде отправимся на восток Китая. По прибытии разместимся в отеле у национального парка «Хуаншань».

Набережная Вайтань, старый Шанхай, переезд на восток страныНабережная Вайтань, старый Шанхай, переезд на восток страныНабережная Вайтань, старый Шанхай, переезд на восток страныНабережная Вайтань, старый Шанхай, переезд на восток страныНабережная Вайтань, старый Шанхай, переезд на восток страны
3 день

Национальный парк «Хуаншань»

Утром поднимемся выше в горы. До входа в парк будем ехать на минивэне, затем по канатной дороге доберёмся к нашему отелю в самом сердце национального парка.

Пейзажи «Хуаншаня» многим знакомы благодаря сюжетам традиционной китайской живописи, изображающим одинокие деревья, цепляющиеся за скалы. Мы будем гулять по горным тропам, любоваться величественными соснами, живописными ландшафтами и вершинами, за которые цепляется туман. Эти атмосферные места с древности вдохновляли многих художников и поэтов Поднебесной.

Национальный парк «Хуаншань»Национальный парк «Хуаншань»Национальный парк «Хуаншань»Национальный парк «Хуаншань»Национальный парк «Хуаншань»Национальный парк «Хуаншань»
4 день

Продолжение прогулок по «Хуаншаню», возвращение в Шанхай

В первой половине дня продолжим знакомство с нацпарком. После обеда попрощаемся с «Хуаншанем» и вечерним поездом вернёмся в Шанхай.

Продолжение прогулок по «Хуаншаню», возвращение в ШанхайПродолжение прогулок по «Хуаншаню», возвращение в ШанхайПродолжение прогулок по «Хуаншаню», возвращение в ШанхайПродолжение прогулок по «Хуаншаню», возвращение в ШанхайПродолжение прогулок по «Хуаншаню», возвращение в Шанхай
5 день

Перелёт в Чжанцзяцзе

Утренним рейсом отправимся в город Чжанцзяцзе. Доедем до деревни вблизи одноимённого национального парка, разместимся в отеле и отдохнём.

Перелёт в ЧжанцзяцзеПерелёт в ЧжанцзяцзеПерелёт в ЧжанцзяцзеПерелёт в Чжанцзяцзе
6 день

Чжанцзяцзе «, скалы из» Аватара

В этот день вдоволь насладимся захватывающими дух пейзажами «Чжанцзяцзе», где разбросаны более 3000 утёсов, пиков и столбов, которые разделены глубочайшими ущельями с реками, озёрами и водопадами. Эти места вдохновили Джеймса Кэмерона на создание парящих скал в фильме «Аватар». Полюбоваться неземными панорамами вы сможете со смотровой площадки, куда путешественников доставляет самый большой внешний лифт в мире (за доплату).

Чжанцзяцзе «, скалы из» АватараЧжанцзяцзе «, скалы из» АватараЧжанцзяцзе «, скалы из» АватараЧжанцзяцзе «, скалы из» Аватара
7 день

Продолжаем знакомиться с «Чжанцзяцзе»

Сегодня мы снова вернёмся во впечатляющий парк «Чжанцзяцзе», ведь его просто невозможно обойти за один день. Будем много гулять и сделаем десятки ярких фотографий.

Продолжаем знакомиться с «Чжанцзяцзе»Продолжаем знакомиться с «Чжанцзяцзе»Продолжаем знакомиться с «Чжанцзяцзе»Продолжаем знакомиться с «Чжанцзяцзе»
8 день

Парк «Тяньмэнь», перелёт в Чэнду

Этот день посвятим не менее фантастическому национальному парку у горы Тяньмэнь. Она известна пещерой «Небесные врата», которая, по поверью местных, обладает сверхъестественными силами. Поднимемся к вершине Тяньмэнь по самой высокой в мире канатной дороге и, нагулявшись, проедем по живописнейшему горному серпантину с 99 поворотами, который называют небесным шоссе. Вечерним рейсом улетим в Чэнду.

Парк «Тяньмэнь», перелёт в ЧэндуПарк «Тяньмэнь», перелёт в ЧэндуПарк «Тяньмэнь», перелёт в ЧэндуПарк «Тяньмэнь», перелёт в Чэнду
9 день

Питомник панд, переезд в центр страны

Утром посетим научно-исследовательский центр, в котором обитают большие и малые панды. Понаблюдаем за очаровательными медведями в условиях, приближенных к естественной среде обитания, и узнаем об этих животных больше. В питомнике также живут грациозные чёрные лебеди и статные павлины, шустрые белки и яркие рыбки.

Затем поедем в центральную часть Китая к национальному парку «Цзючжайгоу». Путь будет долгим и займёт около 8 часов.

Питомник панд, переезд в центр страныПитомник панд, переезд в центр страныПитомник панд, переезд в центр страныПитомник панд, переезд в центр страны
10 день

Парк «Цзючжайгоу»

Весь сегодняшний день посвятим исследованию впечатляющего парка «Цзючжайгоу». Местные пейзажи очень разнообразны: здесь есть горы со снежными шапками, пестреющие всеми оттенками зелёного хвойные и лиственные леса, мощные многоуровневые водопады с отличными видовыми площадками и глубокого синего цвета озёра. Не зря эти заповедные ландшафты охраняются ЮНЕСКО. По территории разбросаны очаровательные тибетские деревушки, и мы осмотрим часть из них.

Парк «Цзючжайгоу»Парк «Цзючжайгоу»Парк «Цзючжайгоу»Парк «Цзючжайгоу»
11 день

Заповедник «Хуанлун»

Сегодня нас ждёт ещё одна невероятно живописная местность — заповедник «Хуанлун». Он известен травертиновыми террасами и многочисленными озёрами различных цветов и форм в окружении буйной растительности. В переводе с китайского языка название заповедника переводится как жёлтый дракон, ведь переливающаяся на солнце водная гладь создаёт интересную текстуру, напоминающую чешую мифического животного. На территории обитают такие редкие представители фауны как гигантские панды и золотистые курносые обезьяны.

Заповедник «Хуанлун»Заповедник «Хуанлун»Заповедник «Хуанлун»Заповедник «Хуанлун»
12 день

Возвращение в Чэнду

Утром покинем заповедник «Хуанлун» и вернёмся в Чэнду. Остаток дня будет свободен.

Возвращение в ЧэндуВозвращение в ЧэндуВозвращение в ЧэндуВозвращение в Чэнду
13 день

Завершающий день

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Завершающий деньЗавершающий деньЗавершающий деньЗавершающий день

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 250
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту на минивэне
  • Проживание
  • Завтраки в некоторых отелях
  • Сопровождение русскоговорящим и местным гидами
  • Входные билеты и экскурсии по программе, сборы за посещение национальных парков, билеты на канатные дороги
  • Внутренние ж. - д. переезды и авиаперелёты
Что не входит в цену
  • Билеты в Шанхай и из Чэнду
  • Питание - $ 30-50
  • Виза
  • Медицинская страховка
  • Билет на скоростной лифт в парке «Чжанцзяцзе»
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Шанхая, время зависит от вашего рейса
Завершение: аэропорт Чэнду, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Шанхая

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеПаркиПрирода и пейзажиВсе турыНабережная Вайтань (Бунд)

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