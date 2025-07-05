Восточный Китай: Шанхай и небесные горы Хуаншань
Уникальный тур по Восточному Китаю, соединяющий современные мегаполисы и древнюю культуру
6 апр в 10:00
10 ноя в 10:00
от 167 080 ₽ за человека
От мегаполисов до шедевров природы: Шанхай, Гуйлинь, Чунцин и Чэнду
Погулять по заповедникам и городам, узнать о традициях народа яо, увидеть панд и попробовать хобо
Начало: Шанхай, время встречи будет сообщено дополнительно
$2500 за человека
Фототур в южную провинцию Гуанси: Шанхай, холмы Гуйлиня и Яншо и рисовые террасы
Поснимать рассветы и закаты с лучших видовых точек и собрать коллекцию кадров с местными жителями
Начало: Шанхай, аэропорт, время - по договорённости
6 окт в 10:00
$2150 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «11-дневные туры»
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