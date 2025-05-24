Программа-максимум в Китае: древние святыни, уникальная природа и колоритные города

Увидеть Цветные горы, понаблюдать за «морем облаков» и исследовать сады Сучжоу
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Китаю, где история встречается с будущим, а атмосфера древних храмов переплетается с огнями современных городов! Вы начнёте знакомство с Китаем в Шанхае — городе,
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где высотки района Пудун как будто касаются облаков, а Старый город дарит возможность прикоснуться к традициям китайской культуры.

В Сучжоу, известном как «Восточная Венеция», мы пройдём по старинным улочкам и увидим знаменитые сады.

В Сиане вам откроются тайны легендарной Терракотовой армии, а Цветные горы и пейзажи гряды Хуаншань заставят затаить дыхание.

Программа-максимум в Китае: древние святыни, уникальная природа и колоритные города
Программа-максимум в Китае: древние святыни, уникальная природа и колоритные города
Программа-максимум в Китае: древние святыни, уникальная природа и колоритные города
Ближайшие даты:
24
мая
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Особенности маршрута:
1. Это активный маршрут, на котором нам предстоит много ходить пешком, как по городу, так и в горах. Средний дневной километраж — 12–15 км. Во всех нацпарках проложены тропы, но есть весьма крутые подъемы и спуски. В горах Данься и храме Матисы могут ощущаться симптомы горной болезни.
2. Расстояния вокзал-отель в пределах 1 км проходим пешком.
3. Мы не включили в программу «Дорогу смерти» в горах Хуашань из-за высокого фактора риска. Самостоятельное прохождение этой тропы в рамках тура не допускается.
4. Местное население почти не говорит по-английски, даже персонал гостиниц и ресторанов. Меню в кафе в основном только на китайском языке. В больших городах есть указатели на английском языке, в глубинке нет. Туристические карты тоже в основном на китайском.
5. Для посещения храмов рекомендуем иметь одежду, закрывающую плечи и колени.
6. В поездах, пригородных автобусах и метро работают кондиционеры, это стоит учитывать в экипировке.

Проживание. 2-местное размещение в 3-звёздочных отелях с удобствами в номерах. Возможно 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят завтраки (кроме дня прилёта). Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном транспорте с кондиционером. Также предусмотрены передвижения на поезде (сидячие места).

Дети. Возможно участие с детьми от 16 лет.

Уровень сложности. Это активный маршрут, на котором нам предстоит много ходить пешком, как по городу, так и в горах. Средний дневной километраж — 12–15 км. Во всех нацпарках проложены тропы, но есть весьма крутые подъемы и спуски. В горах Данься и храме Матисы могут ощущаться симптомы горной болезни.

Виза. Требуется, помогаем с оформлением. Рекомендуем закладывать на процесс оформления визы не меньше месяца.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Шанхай: прогулка по району Пудун

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. После отправимся в район Пудун, один из самых современных уголков Шанхая. Здесь на фоне небоскрёбов выделяются знаменитая телебашня Oriental Pearl, Шанхайская башня и здание Shanghai World Financial Center. До наступления темноты мы поднимемся на смотровую площадку Shanghai Tower, чтобы с высоты 546 метров увидеть, как город раскинулся у наших ног.

Вечером нас ждёт прогулка вдоль набережной Вайтань, где европейская архитектура 19 века создаёт контраст сияющему огнями Пудуну на другом берегу реки Хуанпу.

Прибытие в Шанхай: прогулка по району ПудунПрибытие в Шанхай: прогулка по району ПудунПрибытие в Шанхай: прогулка по району ПудунПрибытие в Шанхай: прогулка по району Пудун
2 день

Исследуем Старый город

Сегодня Шанхай предстанет перед нами совсем иным. Улицы Старого города хранят следы богатой истории: тут можно встретить и китайские постройки династии Цин, и дома в стиле «шикумэнь», в которых причудливо переплетаются европейские и китайские мотивы. Мы посетим три храма: Храм Бога города Чэн-хуана, Храм Конфуция и Храм Нефритового Будды. Они представляют три главных учения Китая: даосизм, конфуцианство и буддизм.

Прогуляемся по старинной улице Юйюань, сделаем памятные снимки на мосту Зигзаг и, конечно, заглянем в одно из уличных кафе. Улицы вокруг Храма Бога города не зря называют Шанхайским Королевством закусок: здесь можно попробовать блюда из самых разных регионов Китая — настоящее раздолье для гурманов!

Исследуем Старый городИсследуем Старый городИсследуем Старый городИсследуем Старый город
3 день

Шанхайский океанариум, переезд в Сучжоу

Утром возвращаемся в Пудун для экскурсии в огромный Шанхайский океанариум, где нас ждёт уникальный подводный тоннель длиной 155 метров. Океанариум разделен на девять тематических зон, включая зоны глубоководных морских обитателей — это путешествие по морям мира за один день!

После этого обедаем и отправляемся в Сучжоу. Поездка на скоростном поезде займёт всего час, и к вечеру мы уже заселимся в отель.

Шанхайский океанариум, переезд в СучжоуШанхайский океанариум, переезд в СучжоуШанхайский океанариум, переезд в СучжоуШанхайский океанариум, переезд в Сучжоу
4 день

Сучжоу: знаменитые сады и Тигровый холм

Сучжоу — город с древними традициями, известный своими садами и каналами. Утром мы исследуем два знаменитых сада, включённых в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Сначала нас ждёт Сад Скромного чиновника — классический китайский сад. Затем мы посетим Сад Львиной рощи, известный каменным лабиринтом среди живописных скал.

После обеда отправимся к Тигровому холму — месту, известному своей наклонной башней Хуцю времён династии Тан и старинным каналом, проложенным под руководством поэта Бо Цзюи. По этому каналу мы проплывём на кораблике, а завершим день на одной из старинных улиц за вкусным ужином.

Сучжоу: знаменитые сады и Тигровый холмСучжоу: знаменитые сады и Тигровый холмСучжоу: знаменитые сады и Тигровый холмСучжоу: знаменитые сады и Тигровый холм
5 день

Путешествие к Жёлтым горам

Рано утром выезжаем на скоростном поезде в Хуаншань — к легендарным Жёлтым горам, которые запечатлены на классических китайских свитках. После переезда на поезде и автобусе мы приедем в городок Танкоу и заселимся в отель. Вечером можно отправиться на горячие источники, чтобы отдохнуть перед активными прогулками.

Путешествие к Жёлтым горамПутешествие к Жёлтым горамПутешествие к Жёлтым горамПутешествие к Жёлтым горам
6 день

Хуаншань: Мост фей и вершина Лотоса

Сегодня начинается наше восхождение к горам Хуаншань. Ранним утром отправляемся к канатной дороге, чтобы подняться на высоту и наслаждаться захватывающими видами. Маршрут пройдёт по Передней горе до живописного Моста Фей, зажатого между двумя скалами. Мы также увидим вершину Лотоса и другую значимую гору, открытые для туристов попеременно.

Ужинаем и отдыхаем в Танкоу, ведь завтра снова ждут горные вершины.

Хуаншань: Мост фей и вершина ЛотосаХуаншань: Мост фей и вершина ЛотосаХуаншань: Мост фей и вершина ЛотосаХуаншань: Мост фей и вершина Лотоса
7 день

Чудеса Хуаншаня

В этот день исследуем другую часть горного массива Хуаншань. Канатная дорога приведёт нас к началу нового маршрута, а плавные подъёмы позволят насладиться видами. Среди скальных формаций увидим Кисть с Цветком, Обезьяну в облаках и знаменитый Летающий камень. Если повезёт с погодой, то сможем наблюдать «море облаков» — уникальное природное явление этих гор.

Чудеса ХуаншаняЧудеса ХуаншаняЧудеса ХуаншаняЧудеса Хуаншаня
8 день

Переезд в Сиань

Нас ждёт длинный переезд в Сиань, который позволит немного передохнуть. Вечером, по прибытии, заселимся в отель, а если останется время, прогуляемся по Мусульманскому кварталу, чтобы попробовать уличные блюда.

Переезд в СианьПереезд в СианьПереезд в СианьПереезд в Сиань
9 день

Терракотовая армия

Ранним утром отправляемся осматривать Терракотовую армию императора Цинь Шихуанди. Это поистине грандиозное зрелище: более 8000 воинов, каждый со своими уникальными чертами.

По возвращении погуляем по Сианю, древней столице Китая, где посетим знаменитую Пагоду Даяньта — ещё один памятник Великого Шёлкового пути.

Терракотовая армияТерракотовая армияТерракотовая армияТерракотовая армия
10 день

Гора Хуашань

Сегодня нас ждёт одна из самых священных даосских гор Китая — Хуашань. Мы поднимемся на канатной дороге, а затем прогуляемся по тропам между четырьмя вершинами горы, полюбуемся открывающимися видами и вернёмся в Сиань вечером.

Гора ХуашаньГора ХуашаньГора ХуашаньГора Хуашань
11 день

Чжанъе: храм Дафо

Утром поедем в город Чжанъе, чтобы посетить храм Дафо с самой большой деревянной статуей Будды в Китае. Мы также увидим Барабанную башню и Деревянную пагоду в центре города, после чего отправимся на ужин и отдых.

Чжанъе: храм ДафоЧжанъе: храм ДафоЧжанъе: храм ДафоЧжанъе: храм Дафо
12 день

Цветные горы Данься и Ледяная долина Бингоу

Отправляемся к Цветным горам Данься, где разноцветные склоны создают фантастический пейзаж. После этого посетим Ледяную долину Бингоу, где скалы приобретают самые причудливые формы.

Вернёмся в Чжанъе вечером.

Цветные горы Данься и Ледяная долина БингоуЦветные горы Данься и Ледяная долина БингоуЦветные горы Данься и Ледяная долина БингоуЦветные горы Данься и Ледяная долина Бингоу
13 день

Храм Матисы

Сегодня мы посетим храм Матисы, вырубленный прямо в скалах, и увидим уникальные пещеры с буддийскими ступами. Это одно из самых необычных мест в Ганьсу, и виды здесь по-настоящему завораживают.

Храм МатисыХрам МатисыХрам Матисы
14 день

Прибытие в Ланьчжоу

Отправляемся в Ланьчжоу, где прогуляемся по парку Байта с его Белой пагодой и мосту Чжуншань через реку Хуанхэ. Мы также заглянем в парк Водных колёс и насладимся уличной кухней вечером.

Прибытие в ЛаньчжоуПрибытие в ЛаньчжоуПрибытие в Ланьчжоу
15 день

Пещерный храм Бинлин

Отправимся к пещерному храму Бинлин на реке Хуанхэ. Этот храм, известный как Пещеры тысячи Будд, поражает воображение своей историей и масштабом. Закончим день совместным ужином в Ланьчжоу.

Пещерный храм БинлинПещерный храм БинлинПещерный храм Бинлин
16 день

Окончание тура

Наш тур подошёл к концу, но воспоминания останутся с нами надолго. Доставим вас в аэропорт ко времени вылета.

До новых встреч!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2590
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Перелёт до Шанхая и обратно из Ланьчжоу
  • Остальное питание
  • Медицинская страховка
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Шанхая, до 12:00
Завершение: Аэропорт Ланьчжоу, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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