мая
Описание тура
Организационные детали
Особенности маршрута:
1. Это активный маршрут, на котором нам предстоит много ходить пешком, как по городу, так и в горах. Средний дневной километраж — 12–15 км. Во всех нацпарках проложены тропы, но есть весьма крутые подъемы и спуски. В горах Данься и храме Матисы могут ощущаться симптомы горной болезни.
2. Расстояния вокзал-отель в пределах 1 км проходим пешком.
3. Мы не включили в программу «Дорогу смерти» в горах Хуашань из-за высокого фактора риска. Самостоятельное прохождение этой тропы в рамках тура не допускается.
4. Местное население почти не говорит по-английски, даже персонал гостиниц и ресторанов. Меню в кафе в основном только на китайском языке. В больших городах есть указатели на английском языке, в глубинке нет. Туристические карты тоже в основном на китайском.
5. Для посещения храмов рекомендуем иметь одежду, закрывающую плечи и колени.
6. В поездах, пригородных автобусах и метро работают кондиционеры, это стоит учитывать в экипировке.
Проживание. 2-местное размещение в 3-звёздочных отелях с удобствами в номерах. Возможно 1-местное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входят завтраки (кроме дня прилёта). Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном транспорте с кондиционером. Также предусмотрены передвижения на поезде (сидячие места).
Дети. Возможно участие с детьми от 16 лет.
Уровень сложности. Это активный маршрут, на котором нам предстоит много ходить пешком, как по городу, так и в горах. Средний дневной километраж — 12–15 км. Во всех нацпарках проложены тропы, но есть весьма крутые подъемы и спуски. В горах Данься и храме Матисы могут ощущаться симптомы горной болезни.
Виза. Требуется, помогаем с оформлением. Рекомендуем закладывать на процесс оформления визы не меньше месяца.
Программа тура по дням
Прибытие в Шанхай: прогулка по району Пудун
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. После отправимся в район Пудун, один из самых современных уголков Шанхая. Здесь на фоне небоскрёбов выделяются знаменитая телебашня Oriental Pearl, Шанхайская башня и здание Shanghai World Financial Center. До наступления темноты мы поднимемся на смотровую площадку Shanghai Tower, чтобы с высоты 546 метров увидеть, как город раскинулся у наших ног.
Вечером нас ждёт прогулка вдоль набережной Вайтань, где европейская архитектура 19 века создаёт контраст сияющему огнями Пудуну на другом берегу реки Хуанпу.
Исследуем Старый город
Сегодня Шанхай предстанет перед нами совсем иным. Улицы Старого города хранят следы богатой истории: тут можно встретить и китайские постройки династии Цин, и дома в стиле «шикумэнь», в которых причудливо переплетаются европейские и китайские мотивы. Мы посетим три храма: Храм Бога города Чэн-хуана, Храм Конфуция и Храм Нефритового Будды. Они представляют три главных учения Китая: даосизм, конфуцианство и буддизм.
Прогуляемся по старинной улице Юйюань, сделаем памятные снимки на мосту Зигзаг и, конечно, заглянем в одно из уличных кафе. Улицы вокруг Храма Бога города не зря называют Шанхайским Королевством закусок: здесь можно попробовать блюда из самых разных регионов Китая — настоящее раздолье для гурманов!
Шанхайский океанариум, переезд в Сучжоу
Утром возвращаемся в Пудун для экскурсии в огромный Шанхайский океанариум, где нас ждёт уникальный подводный тоннель длиной 155 метров. Океанариум разделен на девять тематических зон, включая зоны глубоководных морских обитателей — это путешествие по морям мира за один день!
После этого обедаем и отправляемся в Сучжоу. Поездка на скоростном поезде займёт всего час, и к вечеру мы уже заселимся в отель.
Сучжоу: знаменитые сады и Тигровый холм
Сучжоу — город с древними традициями, известный своими садами и каналами. Утром мы исследуем два знаменитых сада, включённых в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Сначала нас ждёт Сад Скромного чиновника — классический китайский сад. Затем мы посетим Сад Львиной рощи, известный каменным лабиринтом среди живописных скал.
После обеда отправимся к Тигровому холму — месту, известному своей наклонной башней Хуцю времён династии Тан и старинным каналом, проложенным под руководством поэта Бо Цзюи. По этому каналу мы проплывём на кораблике, а завершим день на одной из старинных улиц за вкусным ужином.
Путешествие к Жёлтым горам
Рано утром выезжаем на скоростном поезде в Хуаншань — к легендарным Жёлтым горам, которые запечатлены на классических китайских свитках. После переезда на поезде и автобусе мы приедем в городок Танкоу и заселимся в отель. Вечером можно отправиться на горячие источники, чтобы отдохнуть перед активными прогулками.
Хуаншань: Мост фей и вершина Лотоса
Сегодня начинается наше восхождение к горам Хуаншань. Ранним утром отправляемся к канатной дороге, чтобы подняться на высоту и наслаждаться захватывающими видами. Маршрут пройдёт по Передней горе до живописного Моста Фей, зажатого между двумя скалами. Мы также увидим вершину Лотоса и другую значимую гору, открытые для туристов попеременно.
Ужинаем и отдыхаем в Танкоу, ведь завтра снова ждут горные вершины.
Чудеса Хуаншаня
В этот день исследуем другую часть горного массива Хуаншань. Канатная дорога приведёт нас к началу нового маршрута, а плавные подъёмы позволят насладиться видами. Среди скальных формаций увидим Кисть с Цветком, Обезьяну в облаках и знаменитый Летающий камень. Если повезёт с погодой, то сможем наблюдать «море облаков» — уникальное природное явление этих гор.
Переезд в Сиань
Нас ждёт длинный переезд в Сиань, который позволит немного передохнуть. Вечером, по прибытии, заселимся в отель, а если останется время, прогуляемся по Мусульманскому кварталу, чтобы попробовать уличные блюда.
Терракотовая армия
Ранним утром отправляемся осматривать Терракотовую армию императора Цинь Шихуанди. Это поистине грандиозное зрелище: более 8000 воинов, каждый со своими уникальными чертами.
По возвращении погуляем по Сианю, древней столице Китая, где посетим знаменитую Пагоду Даяньта — ещё один памятник Великого Шёлкового пути.
Гора Хуашань
Сегодня нас ждёт одна из самых священных даосских гор Китая — Хуашань. Мы поднимемся на канатной дороге, а затем прогуляемся по тропам между четырьмя вершинами горы, полюбуемся открывающимися видами и вернёмся в Сиань вечером.
Чжанъе: храм Дафо
Утром поедем в город Чжанъе, чтобы посетить храм Дафо с самой большой деревянной статуей Будды в Китае. Мы также увидим Барабанную башню и Деревянную пагоду в центре города, после чего отправимся на ужин и отдых.
Цветные горы Данься и Ледяная долина Бингоу
Отправляемся к Цветным горам Данься, где разноцветные склоны создают фантастический пейзаж. После этого посетим Ледяную долину Бингоу, где скалы приобретают самые причудливые формы.
Вернёмся в Чжанъе вечером.
Храм Матисы
Сегодня мы посетим храм Матисы, вырубленный прямо в скалах, и увидим уникальные пещеры с буддийскими ступами. Это одно из самых необычных мест в Ганьсу, и виды здесь по-настоящему завораживают.
Прибытие в Ланьчжоу
Отправляемся в Ланьчжоу, где прогуляемся по парку Байта с его Белой пагодой и мосту Чжуншань через реку Хуанхэ. Мы также заглянем в парк Водных колёс и насладимся уличной кухней вечером.
Пещерный храм Бинлин
Отправимся к пещерному храму Бинлин на реке Хуанхэ. Этот храм, известный как Пещеры тысячи Будд, поражает воображение своей историей и масштабом. Закончим день совместным ужином в Ланьчжоу.
Окончание тура
Наш тур подошёл к концу, но воспоминания останутся с нами надолго. Доставим вас в аэропорт ко времени вылета.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2590
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Перелёт до Шанхая и обратно из Ланьчжоу
- Остальное питание
- Медицинская страховка
- Виза