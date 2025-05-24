Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Китаю, где история встречается с будущим, а атмосфера древних храмов переплетается с огнями современных городов! Вы начнёте знакомство с Китаем в Шанхае — городе,

где высотки района Пудун как будто касаются облаков, а Старый город дарит возможность прикоснуться к традициям китайской культуры. В Сучжоу, известном как «Восточная Венеция», мы пройдём по старинным улочкам и увидим знаменитые сады. В Сиане вам откроются тайны легендарной Терракотовой армии, а Цветные горы и пейзажи гряды Хуаншань заставят затаить дыхание.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Особенности маршрута:

1. Это активный маршрут, на котором нам предстоит много ходить пешком, как по городу, так и в горах. Средний дневной километраж — 12–15 км. Во всех нацпарках проложены тропы, но есть весьма крутые подъемы и спуски. В горах Данься и храме Матисы могут ощущаться симптомы горной болезни.

2. Расстояния вокзал-отель в пределах 1 км проходим пешком.

3. Мы не включили в программу «Дорогу смерти» в горах Хуашань из-за высокого фактора риска. Самостоятельное прохождение этой тропы в рамках тура не допускается.

4. Местное население почти не говорит по-английски, даже персонал гостиниц и ресторанов. Меню в кафе в основном только на китайском языке. В больших городах есть указатели на английском языке, в глубинке нет. Туристические карты тоже в основном на китайском.

5. Для посещения храмов рекомендуем иметь одежду, закрывающую плечи и колени.

6. В поездах, пригородных автобусах и метро работают кондиционеры, это стоит учитывать в экипировке.