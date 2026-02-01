Неделя в Шанхае с поездкой в горы Аватара, речным круизом и чайной церемонией (мини-группа)
Погулять по саду Юйюань и городу Чибао, увидеть парящие скалы и Небесные врата и ощутить дух Франции
Начало: Аэропорт Шанхая, 13:00
9 апр в 13:00
16 апр в 13:00
222 000 ₽ за человека
Разнообразный Китай: Шанхай, древние деревушки и Жёлтая гора
Посетить священные горы и храмы, проплыть по китайской Венеции, собрать чай и узнать о традициях
Начало: Шанхай, аэропорт Пудун (PVG), 10:45
24 окт в 08:00
$2550 за человека
Мини-группой по Восточному Китаю: Шанхай, глубинка и горы с древних свитков
Посетить рай на земле - Сучжоу и Ханчжоу, покорить пики Хуаншаня и выпить чая среди плантаций
Начало: Аэропорт Шанхая, 6:00
22 фев в 06:00
23 фев в 06:00
$2900 за человека
