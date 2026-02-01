Найдено 3 тура в категории « Шанхайская французская концессия » в Шанхае на русском языке, цены от 2550 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

Туры на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Шанхайская французская концессия», цены от 2550₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель