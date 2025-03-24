8 дней
В мир традиций и древностей: путешествие из Шанхая в Пекин
Сравнить три города, пообедать в «мишленовском» ресторане и выпить чая у Великой Китайской стены
Начало: Аэропорт Шанхая, первая половина дня
24 мар в 08:00
25 мар в 08:00
$2 400 за человека
7 дней
Школьные каникулы в Шанхае: архитектура, искусство, водные прогулки и Диснейленд
Выучить движение из тайцзицюань, провести день с диснеевскими героями и совершить три мини-круиза
Начало: Аэропорт Шанхая, утро
27 окт в 10:00
€2 245 за человека
7 дней 18 часов
Экскурсионный тур «Шанхай Авиа»
Начало: Океанский проспект 88А, каб 503
Завтра в 09:00
20 окт в 09:00
$791 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Шанхайская башня»
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