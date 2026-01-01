Мини-группой по Восточному Китаю: Шанхай, глубинка и горы с древних свитков
Посетить рай на земле - Сучжоу и Ханчжоу, покорить пики Хуаншаня и выпить чая среди плантаций
Начало: Аэропорт Шанхая, 6:00
«Утром увидим одну из святынь — храм Нефритового Будды или храм Цзинъань»
29 янв в 06:00
30 янв в 06:00
$2900 за человека
Разнообразный Китай: Шанхай, древние деревушки и Жёлтая гора
Посетить священные горы и храмы, проплыть по китайской Венеции, собрать чай и узнать о традициях
Начало: Шанхай, аэропорт Пудун (PVG), 10:45
«Мы прокатимся по каналам китайской Венеции и проведём незабываемый день в Ханчжоу, где посетим старинный храм Отдохновения души, поучаствуем в мастер-классе по сбору чая и насладимся вкусом свежезаваренного зелёного напитка»
24 окт в 08:00
$2540 за человека
-
10%
Индивидуально из Шанхая в город, воспетый Марко Поло, - Ханчжоу
Посетить монастырь Линъинь и пагоду Лэйфэн, увидеть священную Фэйлайфэн и чайные плантации
Начало: Ваш отель в Шанхае, заселение после 15:00
«Посетите монастырь Линъинь на склоне горы — храмы тут расположены на разной высоте, что создаёт особенный антураж»
29 янв в 10:00
30 янв в 10:00
$378
$419 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные туры этой рубрики в Шанхае
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Шанхае в январе 2026
Сейчас в Шанхае в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 тура от 378 до 2900 со скидкой до 10%.
Туры на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», цены от $378. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март