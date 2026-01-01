Найдено 3 тура в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Шанхае на русском языке, цены от $378, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 15 дней Мини-группой по Восточному Китаю: Шанхай, глубинка и горы с древних свитков Посетить рай на земле - Сучжоу и Ханчжоу, покорить пики Хуаншаня и выпить чая среди плантаций Начало: Аэропорт Шанхая, 6:00 «Утром увидим одну из святынь — храм Нефритового Будды или храм Цзинъань» $2900 за человека 8 дней Разнообразный Китай: Шанхай, древние деревушки и Жёлтая гора Посетить священные горы и храмы, проплыть по китайской Венеции, собрать чай и узнать о традициях Начало: Шанхай, аэропорт Пудун (PVG), 10:45 «Мы прокатимся по каналам китайской Венеции и проведём незабываемый день в Ханчжоу, где посетим старинный храм Отдохновения души, поучаствуем в мастер-классе по сбору чая и насладимся вкусом свежезаваренного зелёного напитка» $2540 за человека На машине 2 дня 10% Индивидуально из Шанхая в город, воспетый Марко Поло, - Ханчжоу Посетить монастырь Линъинь и пагоду Лэйфэн, увидеть священную Фэйлайфэн и чайные плантации Начало: Ваш отель в Шанхае, заселение после 15:00 «Посетите монастырь Линъинь на склоне горы — храмы тут расположены на разной высоте, что создаёт особенный антураж» $378 $419 за всё до 5 чел. Все туры Шанхая

Туры на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», цены от $378. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март