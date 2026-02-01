Программа-максимум в Китае: древние святыни, уникальная природа и колоритные города
Увидеть Цветные горы, понаблюдать за «морем облаков» и исследовать сады Сучжоу
Начало: Аэропорт Шанхая, до 12:00
«В Сучжоу, известном как «Восточная Венеция», мы пройдём по старинным улочкам и увидим знаменитые сады»
23 мая в 08:00
$2590 за человека
Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо
Погулять по живописным садам и эклектичному району, подняться на телебашню и прокатиться на гондоле
Начало: Шанхай, в холле вашего отеля или другом месте по д...
«Мы прогуляемся по району Пудун и саду, название которого переводится, как «сад радости»»
25 фев в 08:00
26 фев в 08:00
$848 за всё до 15 чел.
Неделя в Шанхае с поездкой в горы Аватара, речным круизом и чайной церемонией (мини-группа)
Погулять по саду Юйюань и городу Чибао, увидеть парящие скалы и Небесные врата и ощутить дух Франции
Начало: Аэропорт Шанхая, 13:00
«Первым делом отправляемся в сад Юйюань — оазис тишины в самом центре»
9 апр в 13:00
16 апр в 13:00
222 000 ₽ за человека
