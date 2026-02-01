Найдено 3 тура в категории « Цветы и сады » в Шанхае на русском языке, цены от $848. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 16 дней 1 отзыв Программа-максимум в Китае: древние святыни, уникальная природа и колоритные города Увидеть Цветные горы, понаблюдать за «морем облаков» и исследовать сады Сучжоу Начало: Аэропорт Шанхая, до 12:00 «В Сучжоу, известном как «Восточная Венеция», мы пройдём по старинным улочкам и увидим знаменитые сады» $2590 за человека На машине На гондоле 2 дня 1 отзыв Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо Погулять по живописным садам и эклектичному району, подняться на телебашню и прокатиться на гондоле Начало: Шанхай, в холле вашего отеля или другом месте по д... «Мы прогуляемся по району Пудун и саду, название которого переводится, как «сад радости»» $848 за всё до 15 чел. На машине Музыкальные теплоходы Круизы 7 дней Неделя в Шанхае с поездкой в горы Аватара, речным круизом и чайной церемонией (мини-группа) Погулять по саду Юйюань и городу Чибао, увидеть парящие скалы и Небесные врата и ощутить дух Франции Начало: Аэропорт Шанхая, 13:00 «Первым делом отправляемся в сад Юйюань — оазис тишины в самом центре» 222 000 ₽ за человека Все туры Шанхая

