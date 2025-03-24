8 дней
В мир традиций и древностей: путешествие из Шанхая в Пекин
Сравнить три города, пообедать в «мишленовском» ресторане и выпить чая у Великой Китайской стены
Начало: Аэропорт Шанхая, первая половина дня
«Посетим шумный мусульманский квартал, где царит атмосфера восточного базара, и старейшую в Сиане мечеть»
24 мар в 08:00
25 мар в 08:00
$2400 за человека
14 дней
Многогранный Китай: большое путешествие от Шанхая до Пекина
Заглянуть в Шаолиньский монастырь, увидеть Небесные врата и ощутить величие Терракотовой армии
Начало: Аэропорт Шанхая, утро
«Мы посетим храм Нефритового Будды, пройдёмся по уютному «Саду радости» Юй Юань, погрузимся в атмосферу Старого города»
8 мая в 10:00
15 сен в 10:00
$3840 за человека
8 дней
Весенний Китай: Шанхай, древние деревушки и Жёлтая гора
Посетить священные горы и храмы, проплыть по китайской Венеции, собрать чай и узнать о традициях
Начало: Шанхай, аэропорт Пудун (PVG), 11:00
«Мы прокатимся по каналам китайской Венеции и проведём незабываемый день в Ханчжоу, где посетим старинный храм Отдохновения души, поучаствуем в мастер-классе по сбору чая и насладимся вкусом свежезаваренного зелёного напитка»
6 апр в 11:00
$1990 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Святые места»
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