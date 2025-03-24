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1 чел. По популярности На автобусе 8 дней В мир традиций и древностей: путешествие из Шанхая в Пекин Сравнить три города, пообедать в «мишленовском» ресторане и выпить чая у Великой Китайской стены Начало: Аэропорт Шанхая, первая половина дня «Посетим шумный мусульманский квартал, где царит атмосфера восточного базара, и старейшую в Сиане мечеть» $ 2400 за человека 14 дней Многогранный Китай: большое путешествие от Шанхая до Пекина Заглянуть в Шаолиньский монастырь, увидеть Небесные врата и ощутить величие Терракотовой армии Начало: Аэропорт Шанхая, утро «Мы посетим храм Нефритового Будды, пройдёмся по уютному «Саду радости» Юй Юань, погрузимся в атмосферу Старого города» $ 3840 за человека 8 дней Весенний Китай: Шанхай, древние деревушки и Жёлтая гора Посетить священные горы и храмы, проплыть по китайской Венеции, собрать чай и узнать о традициях Начало: Шанхай, аэропорт Пудун (PVG), 11:00 «Мы прокатимся по каналам китайской Венеции и проведём незабываемый день в Ханчжоу, где посетим старинный храм Отдохновения души, поучаствуем в мастер-классе по сбору чая и насладимся вкусом свежезаваренного зелёного напитка» $ 1990 за человека Все туры Шанхая

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Святые места»

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