23 ноября были с Азимом в музее Террракотовая армия. От центра Сиаля ехать минут 40. Сама экскурсия очень понравилать, экспозиция впечаляет. Азим нам подробно раасказал про ЦиСыШихуанДи, и про Терракотовую армию. Большое спасибо. Рекомендуем!
Мы путешествовали по Китаю три недели с разными гидами, но гид в Сиане Алина - наш выигрышный билет) Мы очень читать дальше
благодарны китайским гидам, которые на. с Сопровождали. Все гиды очень старались и заботились о нас., но им не хватало уровня русского языка для интересного рассказа . Полную историческую информацию мы смогли получить только от Алины. Очень интересная экскурсия, отличная подборка исторических объектов по маршруту и просто приятное общение. Спасибо и Удачи Вам!
Азим организовал нам (3-е взрослых и 2 подростка) 2 экскурсии: обзорную по городу Сиань, а также в музей Теракотовой армии.
Очень читать дальше
приятные положительные впечатления. Азим хорошо образован, свободно владеет русским, китайским и английским языками. Нам всем очень понравилось, как организационная часть, так и содержание. Экскурсии получились интересными, насыщенными, информативными.
Лично у меня даже поменялось отношение к китайскому народу, осознала масштабы его страданий и корни присущих ему качеств: трудолюбия, терпения, эффективности и послушания. Искренняя благодарность Азиму.
Спасибо Алине за проведённый с нами целый день! Мы бронировали сразу 2 экскурсии в один день и не ошиблись. Алина показала нам сначала терракотовую армию, а затем исторический центр Сианя. Мы остались под впечатлением! ♡♡♡
Два незабываемых дня в Сиане! Спасибо Арслану, что передал нам своему коллеге Азиму. От момента встречи с гидом Азимом до читать дальше
вечера второго дня — всё было продумано. Особенно впечатлила поездка на экскурсию в комплекс терракотовой армии: масштаб и история, стоящая за каждым воином, буквально захватывают дух. Гид рассказывал не только факты, но и легенды, что добавило живости и глубины. И показал нам другие локации, связанные с этим временем. Также посетили мусульманский квартал и древнюю мечеть — атмосфера там по-настоящему колоритная. Успели заглянуть и на Сианскую городскую стену — вид просто волшебные! Организация прекрасна: транспорт, внимание к деталям и забота о нашем комфорте. Наша поездка и пешие прогулки получились насыщенными, но при этом не утомительными. Сиань открылся нам во всём своём великолепии — спасибо Азиму за открытие этого удивительного города!
Хочу поблагодарить Азима за превосходную экскурсию по Сианю! С самого начала — ещё на вокзале — он произвёл самое приятное впечатление: читать дальше
встретил меня вовремя, был крайне вежлив и внимателен. Уже в этот момент стало понятно, что экскурсия пройдёт на высоком уровне. Азим оказался не просто гидом, а настоящим знатоком города. Он не просто показывал достопримечательности, а увлекательно рассказывал о них, делился интересными историческими фактами и местными легендами. Благодаря его рассказам древние памятники оживали, и я по-настоящему погрузилась в атмосферу Сианя. Особенно ценю то, что Азим: * внимательно относился к моим пожеланиям и учитывал все просьбы; * не ограничивал по времени — мы могли задержаться у тех объектов, которые меня особенно заинтересовали; * помимо туристических мест показал аутентичные закусочные и кафе, где можно попробовать настоящие местные блюда. * Если вы планируете фотосессию в Китае и не знаете языка — смело обращайтесь к Азиму! Он не только нашёл для меня профессионального фотографа и визажиста с костюмами, но и сопровождал на протяжении всей съёмки, помогая с коммуникацией. Благодаря его поддержке я смогла получить удовольствие от процесса. Фотографии вышли потрясающими, а день запомнился как один из лучших в путешествии. Однозначно рекомендую — он отлично знает город, умеет интересно рассказывать и заботится о комфорте туристов!
Было очень информативно, Арслан отличный организатор и экскурсовод. Координировал наши действия и давал подсказки, куда лучше пойти и что взять на память. В музее отлично ориентируется и знает самые интересные места и ракурсы.
Были в Сиане трансфером всего 8 часов. И благодаря гиду Арслану успели посетить экскурсию Терракотовая армия. Опасалась, что мало времени читать дальше
для осмотра. Но гид Арслан нас успокоил, что все успеем, постоянно был на связи, отвечал на все наши вопросы. Так и получилось! Арслан нас встретил в аэропорту, помог с багажом, купил билеты в музей и после экскурсии проводил на рейс. Очень интересно рассказывал, много информации, отвечал на все наши вопросы, и не только по экскурсии, очень грамотный, эрудированный, узнали много новых фактов о терракотовой армии. Были до самого закрытия музея. Спасибо большое, Арслан! Обязательно посетим Сиань еще раз и опять обратимся к Арслану для экскурсий по Сианю.
Экскурсию для нас проводил другой гид, у Арслана не получилось и он заранее согласовал замену. Экскурсию для нас провел экскурсовод читать дальше
Азим. Азим встретил нас в гостинице и на такси мы доехали до музея. По дороге и далее в музее он очень интересно рассказывал об императоре Цинь и создание Терракотовой армии. Гид постоянно интересовался, как мы себя чувствует, не устали мы, готовы продолжать осмотр дальше, на случай дождя взял с собой зонтики, но было солнце и он купил нам в подарок веера и воду, было очень приятно. Экскурсия получилась очень познавательной.
Были в терракотовой армии в Сиань. Нам важно было посетить это чудо света с гидом, чтобы окунуться в историю Китая. читать дальше
С Арсланом было очень комфортно, мы обошли все доступные павильоны терракотовой армии и посетили музей. Арслан очень подробно и интересно рассказал историю армии, а также Китая в частности. Отвечал на все наши возникшие в ходе экскурсии вопросы. Помимо этого, дал различные советы по нашему дальнейшему времяпрепровождению. Очень советуем его!!! Мы уверены, что запомним это экскурсию надолго.
Спасибо огромное! Незабываемая поездка. Нам очень понравился наш гид-экскурсовод, он пунктуальный, коммуникабельный, внимательный, заботливый. Экскурсия на Терракотовую армию была интересная читать дальше
и нас сильно впечатлила. Невероятная, рассказанная Арсланом, история первого императора Китая. А также он помог нам по многим вопросам коммуникации в Сиане. Мы остались очень довольны. Всем рекомендуем воспользоваться его услугами.
Недавно я побывала на экскурсии в Сиане, посвящённой терракотовой армии, и хочу поделиться своими впечатлениями. Экскурсию проводил замечательный гид Арслан, читать дальше
с которым мы связались ещё находясь в России.
Арслан оказался очень грамотным, коммуникабельным и доброжелательным человеком. Ему удалось создать поистине незабываемую атмосферу, и благодаря ему мы узнали уникальные факты о терракотовой армии, которые не найти в интернете.
Само место произвело на меня колоссальное впечатление, а благодаря подробному рассказу Арслана, экскурсия стала ещё более увлекательной. Несмотря на ограниченное время, он смог адаптироваться под наше расписание и организовал всё так, чтобы мы успели увидеть все основные достопримечательности.
Рекомендую всем, кто планирует поездку в Сиань, обязательно связываться с Арсланом для экскурсии! Это был ни с чем не сравнимый опыт!
Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиани
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сейчас в Сиани в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 200 до 200. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиани (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные», 80 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль