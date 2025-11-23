Мои заказы

Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Сиани на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Терракотовая армия в Сиане
Пешая
4 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия в Сиане
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте, как император Цинь Шихуан создавал свою армию для загробного мира. Уникальная экскурсия для всех возрастов
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Мусульманский квартал + городская стена Сианя
Пешая
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Мусульманский квартал + башни Сианя
Погрузитесь в атмосферу древнего Сианя, посетив Мусульманский квартал и исторические башни. Узнайте об их значении и роли в современном мире
13 дек в 12:00
14 дек в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
По следам императоров и шёлковых караванов в Сиане
Пешая
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам императоров и шёлковых караванов
Откройте для себя Сиань - город, где прошлое и будущее сливаются. Погрузитесь в атмосферу древних империй и современного Китая
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
На машине
6 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Погулять по крепостной стене и посетить известный на весь мир музей терракотовой армии за 1 день
Начало: В центре города
11 апр в 08:00
12 апр в 08:00
$430 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    23 ноября 2025
    Мусульманский квартал + городская стена Сианя
    Мы путешествовали по Китаю три недели с разными гидами, но гид в Сиане Алина - наш выигрышный билет) Мы очень
    читать дальше

    благодарны китайским гидам, которые на. с Сопровождали. Все гиды очень старались и заботились о нас., но им не хватало уровня русского языка для интересного рассказа . Полную историческую информацию мы смогли получить только от Алины. Очень интересная экскурсия, отличная подборка исторических объектов по маршруту и просто приятное общение. Спасибо и Удачи Вам!

  • Е
    Елена
    6 ноября 2025
    Мусульманский квартал + городская стена Сианя
    Спасибо Алине за проведённый с нами целый день! Мы бронировали сразу 2 экскурсии в один день и не ошиблись. Алина показала нам сначала терракотовую армию, а затем исторический центр Сианя. Мы остались под впечатлением! ♡♡♡
  • Е
    Елена
    6 мая 2025
    Мусульманский квартал + городская стена Сианя
    Алина прекрасный организатор и неравнодушный человек. Помогла нам по всем вопросам пребывания в Сиане и его окрестностях, покупка билетов, обмен
    читать дальше

    валюты, китайский язык свободный. Русский язык родной, родом из Краснодарского края. Клиент ориентирована, слышит и учитывает запросы туристов, маршруты строит под запрос. Очень спокойная, уравновешенная, интересный рассказчик. Огромное ей спасибо за первые дни проведенные нами в Китае, Сиане и Хуашане. Рекомендуем!

  • А
    Алексей
    25 марта 2025
    Мусульманский квартал + городская стена Сианя
    Отличная экскурсия. Алина заинтересовала знанием истории Сианя, развития шелкового пути и формирования современного облика города, в котором мирно развиваются разные
    читать дальше

    конфессии и проживают разные национальности. Посетили Барабанную и Колокольную башни. Впечатления только положительные.
    Алина дополнительно рассказала о других достопримечательностях, которые можно и нужно посетить в городе. Отлично. 5 звезд и наилучшие пожелания.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиани
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Терракотовая армия в Сиане
  2. Мусульманский квартал + городская стена Сианя
  3. По следам императоров и шёлковых караванов в Сиане
  4. Сиань и его Терракотовая армия
Сколько стоит экскурсия по Сиани в декабре 2025
Сейчас в Сиани в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 200 до 430. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиани (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 71 ⭐ отзыв, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль