Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия в Сиане
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте, как император Цинь Шихуан создавал свою армию для загробного мира. Уникальная экскурсия для всех возрастов
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мусульманский квартал + башни Сианя
Погрузитесь в атмосферу древнего Сианя, посетив Мусульманский квартал и исторические башни. Узнайте об их значении и роли в современном мире
13 дек в 12:00
14 дек в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам императоров и шёлковых караванов
Откройте для себя Сиань - город, где прошлое и будущее сливаются. Погрузитесь в атмосферу древних империй и современного Китая
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Погулять по крепостной стене и посетить известный на весь мир музей терракотовой армии за 1 день
Начало: В центре города
11 апр в 08:00
12 апр в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина23 ноября 2025Мы путешествовали по Китаю три недели с разными гидами, но гид в Сиане Алина - наш выигрышный билет) Мы очень
- ЕЕлена6 ноября 2025Спасибо Алине за проведённый с нами целый день! Мы бронировали сразу 2 экскурсии в один день и не ошиблись. Алина показала нам сначала терракотовую армию, а затем исторический центр Сианя. Мы остались под впечатлением! ♡♡♡
- ЕЕлена6 мая 2025Алина прекрасный организатор и неравнодушный человек. Помогла нам по всем вопросам пребывания в Сиане и его окрестностях, покупка билетов, обмен
- ААлексей25 марта 2025Отличная экскурсия. Алина заинтересовала знанием истории Сианя, развития шелкового пути и формирования современного облика города, в котором мирно развиваются разные
