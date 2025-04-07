Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Погрузиться в эпоху Цинь и увидеть воинов, 2200 лет охранявших покой императора
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 12:00
12 апр в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мусульманский квартал + исторические башни Сианя
Погулять по колоритному исламскому кварталу и оценить важнейшие архитектурные доминанты города
Завтра в 12:00
12 апр в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая терракотовая армия (из Синая без включённого трансфера)
Прикоснуться к истории древнекитайской цивилизации и рассмотреть её глиняных стражей
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$190 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда7 апреля 2025Замечательная экскурси - живая, интересная,лргмчеюно высроенная последовательно погружающая тебя в эпоху дреаних времен. Алина - прекрасный человек и рассказчик, легкая
- ААлександра1 апреля 2025Нам очень понравилась экскурсия, было очень интересно!
- ААлексей25 марта 2025Отличная экскурсия. Алина заинтересовала знанием истории Сианя, развития шелкового пути и формирования современного облика города, в котором мирно развиваются разные
- ММанько10 марта 2025Алина - отличный экскурсовод и проводник в мир истории Китая. Мы прибыли из России и хотели посмотреть терракотовую армию. Алина
Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «История и архитектура»
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