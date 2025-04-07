Экскурсии Сиани об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Сиани на русском языке, цены от $190. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Погрузиться в эпоху Цинь и увидеть воинов, 2200 лет охранявших покой императора
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 12:00
12 апр в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Мусульманский квартал + исторические башни Сианя
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Мусульманский квартал + исторические башни Сианя
Погулять по колоритному исламскому кварталу и оценить важнейшие архитектурные доминанты города
Завтра в 12:00
12 апр в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Великая терракотовая армия (из Синая без включённого трансфера)
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая терракотовая армия (из Синая без включённого трансфера)
Прикоснуться к истории древнекитайской цивилизации и рассмотреть её глиняных стражей
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$190 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    7 апреля 2025
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Замечательная экскурси - живая, интересная,лргмчеюно высроенная последовательно погружающая тебя в эпоху дреаних времен. Алина - прекрасный человек и рассказчик, легкая
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    в общении, прислушивающаяся к пожеланиям и делавшая, в соответствии с ними, отступления по программе. А какое погружение в колорит региональной кухни помогла организовать Алина, за что ей очень благодарна! Также Алина дала ряд рекомендаций по организации досуга в Сиане, которыми я воспользовалась - еще раз отдельное ей за это спасибо. Хотите пропитаться эпохой древнего города Сиань - очень рекомендую Алигу с ее увлекательнейшей программой знакомства с городом.

    Замечательная экскурси - живая, интересная,лргмчеюно высроенная последовательно погружающая тебя в эпоху дреаних времен. Алина - прекрасныйЗамечательная экскурси - живая, интересная,лргмчеюно высроенная последовательно погружающая тебя в эпоху дреаних времен. Алина - прекрасныйЗамечательная экскурси - живая, интересная,лргмчеюно высроенная последовательно погружающая тебя в эпоху дреаних времен. Алина - прекрасный
  • А
    Александра
    1 апреля 2025
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Нам очень понравилась экскурсия, было очень интересно!
  • А
    Алексей
    25 марта 2025
    Мусульманский квартал + исторические башни Сианя
    Отличная экскурсия. Алина заинтересовала знанием истории Сианя, развития шелкового пути и формирования современного облика города, в котором мирно развиваются разные
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    конфессии и проживают разные национальности. Посетили Барабанную и Колокольную башни. Впечатления только положительные. Алина дополнительно рассказала о других достопримечательностях, которые можно и нужно посетить в городе. Отлично. 5 звезд и наилучшие пожелания.

  • М
    Манько
    10 марта 2025
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Алина - отличный экскурсовод и проводник в мир истории Китая. Мы прибыли из России и хотели посмотреть терракотовую армию. Алина
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    помогла нам почувствовать себя как дома на чужой земле, доходчиво рассказала об истории, происхождении и охотно отвечала на вопросы о культуре китая, узнали многое о замечательном городе Сиане. Все прошло очень интересно и комфортно, заскучать не получится) Помимо музея прошлись по местным рынкам. Алина подсказала, как провести время в Сиане и что стоит обязательно посетить. Жаль, что не было возможности сходить на ещё одну экскурсию. Отдельное большое спасибо за помощь и пламенный привет из Москвы!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «История и архитектура»

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  1. Терракотовая армия: тайны древнего Китая
  2. Мусульманский квартал + исторические башни Сианя
  3. Великая терракотовая армия (из Синая без включённого трансфера)
Сколько стоит экскурсия по Сиани в апреле 2025
Сейчас в Сиани в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 200. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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