Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Сиань - это место, где древняя история встречается с современностью. Прогуляйтесь по городской стене и откройте для себя тайны терракотовой армии
Начало: В центре города
«Сегодня они считаются одной из главных достопримечательностей страны и помещены в специальный музей»
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам императоров и шёлковых караванов в Сиане
Пешком по городу, где сливаются эпохи - от династии Цинь до 21 века
«Большую пагоду Диких Гусей — познакомитесь с историей буддийского монаха и, если повезёт, полюбуетесь музыкальными фонтанами»
Завтра в 09:00
30 июл в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Узнайте, как Сиань стал центром мира: от шумных караванов до храмовых колоколов. Погрузитесь в историю и культуру этого уникального города
«тем, кто впервые в Сиане, — маршрут охватывает главные достопримечательности»
Завтра в 08:00
30 июл в 08:00
$200 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- жжанна16 июня 2025Гид ирина, отличное знание русского языка и истории сианя. Очень позитивный ответственный человек. Экскурсия прошла превосходно.
- ГГалина15 июня 2025Отличный гид Иван, очень интеллигентный и эрудированный, спасибо! Одно пожелание - освоить приём оплаты по Alipay:)
- ТТимур6 июня 2025Привет! Организация была на высоте, всё по расписанию, трансфер удобный, гид прям совсем в теме. Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Сиани в июле 2025
Сейчас в Сиани в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 430. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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