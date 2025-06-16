Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Сиань - это место, где древняя история встречается с современностью. Прогуляйтесь по городской стене и откройте для себя тайны терракотовой армии
Начало: В центре города
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Путешествие в Сиань подарит незабываемые впечатления от посещения городской стены и Музея Терракотовой армии. История и современность в одном туре
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 08:00
30 июл в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам императоров и шёлковых караванов в Сиане
Пешком по городу, где сливаются эпохи - от династии Цинь до 21 века
Завтра в 09:00
30 июл в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- жжанна16 июня 2025Гид ирина, отличное знание русского языка и истории сианя. Очень позитивный ответственный человек. Экскурсия прошла превосходно.
- ГГалина15 июня 2025Отличный гид Иван, очень интеллигентный и эрудированный, спасибо! Одно пожелание - освоить приём оплаты по Alipay:)
- ТТимур6 июня 2025Привет! Организация была на высоте, всё по расписанию, трансфер удобный, гид прям совсем в теме. Однозначно рекомендую!
- ЗЗебницкая2 апреля 2025Экскурсия замечательная! Комфортный микроавтобус, гид лучший! Гид Лиля организовала экскурсию так, чтобы попадать на достопримечательности в наименьшее скопление туристов, прекрасно знает историю этой провинции Китая и отлично говорит по-русски. Рекомендую 100%
Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Сиани в июле 2025
Сейчас в Сиани в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 430. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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