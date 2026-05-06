Мои заказы

Выездные экскурсии из Сиани

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Сиани на русском языке, цены от $200, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Тайна терракотовой армии
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайна терракотовой армии
Увидеть чудо Сианя и узнать, как и для чего оно возникло
Начало: У входа в Музей терракотовой армии
11 мая в 08:00
13 мая в 08:00
$200 за всё до 3 чел.
Терракотовая армия в Сиане
Пешая
5 часов
63 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия в Сиане
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте, как император Цинь Шихуан создавал свою армию для загробного мира. Уникальная экскурсия для всех возрастов
9 мая в 09:00
11 мая в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Из Сианя к тропам над облаками: священная даосская гора Хуашань
На машине
9 часов
-
5%
Индивидуальная
Из Сианя к тропам над облаками: священная даосская гора Хуашань
Побывать на крутых вершинах - без изнурительного подъёма (билеты включены)
9 мая в 08:30
10 мая в 08:30
от $699$735 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Д
Терракотовая армия в Сиане
Арслан отлично знает материал, все подробно рассказал, все показал, обратил наше внимание на детали. Мы просили помочь организовать трансфер в аэропорт, все было сделано. Экскурсия интересная, выстроена отлично.
Татьяна
Терракотовая армия в Сиане
Благодарю Арслана за интересную познавательную экскурсию (и за рекомендацию пары отличных мест, где мы вкусно поели🍜).
Хочу отметить ответственный подход к организации и хорошую подачу материала. Арслан легко находит общий язык
читать дальшеуменьшить

с группой, отвечает на вопросы и помогает разобраться с тонкостями китайской культуры. Мы с удовольствием провели время и остались довольны☺️. Экскурсию однозначно рекомендую.
P.S: И как показал наш опыт, музей очень удобно посещать в будний дождливый день после 16-00: людей в такое время очень мало и экспонаты можно разглядывать буквально со всех сторон.

Благодарю Арслана за интересную познавательную экскурсию (и за рекомендацию пары отличных мест, где мы вкусно поели🍜).Благодарю Арслана за интересную познавательную экскурсию (и за рекомендацию пары отличных мест, где мы вкусно поели🍜).Благодарю Арслана за интересную познавательную экскурсию (и за рекомендацию пары отличных мест, где мы вкусно поели🍜).Благодарю Арслана за интересную познавательную экскурсию (и за рекомендацию пары отличных мест, где мы вкусно поели🍜).
м
Терракотовая армия в Сиане
Огромное спасибо Арслану за экскурсию и не только! Он сделал нашу поездку более комфортной. Очень помог разобраться с вопросами, не связанными с экскурсией (оплаты, такси, рестораны и т. д). Всегда был на связи. Все прошло так как мы и хотели-комфортно и без "напряга". Рекомендую!
Ольга
Терракотовая армия в Сиане
У нас остались самые теплые и приятные воспоминания после экскурсии с Арсланом! Впечатляющие масштабы, интереснейшие факты истории, которые рассказал нам гид, заряжают на дальнейшее погружение в тайны китайской культуры))Прекрасная организация
читать дальшеуменьшить

со стороны Арслана, детальная и подробная подача информации, замечательный русский и его заинтересованность в изучении истории поразительны! Арслан, спасибо огромное за прекрасно проведенное время, за чудесное погружение в древний мир Китая и помощь по другим вопросам, это путешествие навсегда останется в нашем сердце!

У нас остались самые теплые и приятные воспоминания после экскурсии с Арсланом! Впечатляющие масштабы, интереснейшие факты
Е
Тайна терракотовой армии
Нам сегодня провел экскурсию Константин. рассказывал интересно, знает хорошо тему и историю. ответил на все наши вопросы. В экскурсиях я всегда опасаюсь навязанных услуг, спешки (когда подгоняют на локациях) и
читать дальшеуменьшить

поверхностных знаний у гида. Тут ничего этого не было. Мы шли в своем темпе, Константин был всегда рядом, рассказывал по теме или отвечал на вопросы. хорошая коммуникация и содержательное наполнение. Все прошло очень гармонично, без напряга и при этом ещё очень интересно.
не знаю, что ещё добавить… мы в восторге!

А
Терракотовая армия в Сиане
Здравствуйте! Экскурсию для нас проводил Азим. Понравилось очень. Прекрасные глубокие знания у экскурсовода. Очень подробно и интересно отвечал на наши вопросы и не только по теме экскурсии. Много рассказал про
читать дальшеуменьшить

Сиань и историю Китая. Про Китай в настоящее время. Проводил нас в хорошее кафе, где замечательно и вкусно поели. Потом ещё на улицу Калиграфии… и там много интересного рассказал и показал. Мы очень многое узнали о Китае. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо большое Азим.
Рекомендуем.

Т
Терракотовая армия в Сиане
Нам экскурсию проводил Азим. Выражаем ему огромную благодарность. Все прошло замечательно, начиная от своевременной встречи на вокзале, и до прощания на торговой улице. Всю дорогу Азим рассказывал про Китай, от
читать дальшеуменьшить

древности до наших дней. Всё было очень интересно. Много узнали о жизни Сианя. Мы очень довольны, эмоции зашкаливают! Непосредственно про посещение Терракотовой армии.
Особенно понравилось:
Когда заходишь в первый ангар (а их три!), где стоят тысячи воинов, захватывает дух. Фото и видео не передают этой грандиозности. Каждая фигура уникальна — у солдат разные лица, прически и даже выражение! Азим
увлекательно рассказывал историю императора Цинь Шихуанди, мы словно перенеслись в прошлое. Без него мы бы просто пялились на глиняные статуи, а так увидели всю драму археологического открытия.
Обязательно берите экскурсию с гидом, иначе вы потеряете 90% смысла.
Я в полном восторге. Это не просто «яма с солдатиками», это величайшая археологическая находка, которая заставляет задуматься о вечности.
P.S. Азиму огромное спасибо!!!

П
Терракотовая армия в Сиане
Благодаря гиду Антону посещение Терракотовой армии прошло максимально увлекательно, информативно и комфортно. Мы получили только положительные впечатления и можем смело рекомендовать эту экскурсию всем, кто планирует посетить Сиань.
Н
Терракотовая армия в Сиане
Арслан провел очень интересную экскурсию. Много исторических фактов плюс легенды, с юмором, мы это любим. Сама экскурсия построена очень логично, с неожиданными эффектами. Времени хватило все рассмотреть. Также ответил на все вопросы об обычаях и жизни китайцев. Спасибо огромное, всем советуем
Timur
Терракотовая армия в Сиане
Большое спасибо экскурсоводу Азиму, время пролетело незаметно. Внимательно рассмотрели все локации, получили ответы на все вопросы и приятно пообщались. Очень советуем.
Всего 68 отзывов в Сиани в категории "Выездные"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиани
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Тайна терракотовой армии;
  2. Терракотовая армия в Сиане;
  3. Из Сианя к тропам над облаками: священная даосская гора Хуашань.
Сколько стоит экскурсия по Сиани в мае 2026
Сейчас в Сиани в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 699 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Сиани и местам Китая в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая