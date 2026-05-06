читать дальше уменьшить

древности до наших дней. Всё было очень интересно. Много узнали о жизни Сианя. Мы очень довольны, эмоции зашкаливают! Непосредственно про посещение Терракотовой армии.

Особенно понравилось:

Когда заходишь в первый ангар (а их три!), где стоят тысячи воинов, захватывает дух. Фото и видео не передают этой грандиозности. Каждая фигура уникальна — у солдат разные лица, прически и даже выражение! Азим

увлекательно рассказывал историю императора Цинь Шихуанди, мы словно перенеслись в прошлое. Без него мы бы просто пялились на глиняные статуи, а так увидели всю драму археологического открытия.

Обязательно берите экскурсию с гидом, иначе вы потеряете 90% смысла.

Я в полном восторге. Это не просто «яма с солдатиками», это величайшая археологическая находка, которая заставляет задуматься о вечности.

P.S. Азиму огромное спасибо!!!