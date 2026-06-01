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Ночные прогулки и экскурсии Сиани

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Сиани на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Мусульманский квартал + городская стена Сианя
Пешая
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мусульманский квартал + городская стена Сианя
Погрузитесь в атмосферу древнего Сианя, посетив Мусульманский квартал и исторические башни. Узнайте об их значении и роли в современном мире
Начало: От отеля в пределах города
19 июн в 17:00
20 июн в 12:00
$200 за всё до 5 чел.
Классический Сиань: Терракотовая армия, древняя стена и дегустация пельменей
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Классический Сиань: Терракотовая армия, древняя стена и дегустация пельменей
История императоров, культурные сокровища и гастрономические открытия
17 июн в 23:00
18 июн в 00:30
$385 за всё до 4 чел.
Сияющий Сиань: прогулка по вечернему городу
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сияющий Сиань: прогулка по вечернему городу
Ожившая история под звёздами и иллюминацией
Начало: По договорённости
Завтра в 11:00
17 июн в 00:30
$218 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Мусульманский квартал + городская стена Сианя
В Китае очень сложно найти гида с Европейским подходом к проведению экскурсии, когда рассказ структурированный, понятный, интересный и ведется на
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русском языке. Но Алина как раз тот человек, который переложила свои знания Китая на привычный нам Европейских подход. У нее чувствуется глубокие знания Китайской истории, языка и традиций, которые она легко преподносит туристам. По моему мнению она лучший экскурсовод по Китаю который проводил нам экскурсии.

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В
Мусульманский квартал + городская стена Сианя
Все прошло отлично. Алина хорошо знает город и его историю. Рассказы были очень интересными. Также отлично ориентируется на месте и подстраивается под личные запросы. Мы на ходу меняли пожелания - куда сходить и тд, Алина нас везде провела. Спасибо!
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Е
Мусульманский квартал + городская стена Сианя
Если вы были в Сиане и не прошли экскурсию с Алиной, ты вы не были в Сиане. Да, что там
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в Сиане - вы не были в Китае))) энциклопедические знания по истории, культуре, менталитету, образу жизни китайцев. Максимально интересный рассказ. Алинина экскурсия обязательна к посещению!

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Ю
Мусульманский квартал + городская стена Сианя
Спасибо большое Алине за такую познавательную и нескучную экскурсию. Мы познакомились с историей города, увидели не рекламную картинку, а живой
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город. Очень вкусно поели и ещё сэкономили при покупке сувениров. Обязательно буду рекомендовать Алину и если будет возможность ещё побывать в Сиане, то обязательно закажу ещё экскурсию

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Марина
Мусульманский квартал + городская стена Сианя
Алина это находка для туриста. Мы круто, с интересом, с пользой провели время. Очень многое узнали. Еще раз поняли для
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себя что лучшие гиды - это русские гиды. Замечательный крутой яркий интересный маршрут. Все продумано до мелочей. Очень давольно и счастливы знакомству.

Алина это находка для туриста. Мы круто, с интересом, с пользой провели время. Очень многое узнали.
Алина это находка для туриста. Мы круто, с интересом, с пользой провели время. Очень многое узнали.
Алина это находка для туриста. Мы круто, с интересом, с пользой провели время. Очень многое узнали.
Алина это находка для туриста. Мы круто, с интересом, с пользой провели время. Очень многое узнали.+6
Алина это находка для туриста. Мы круто, с интересом, с пользой провели время. Очень многое узнали.
Алина это находка для туриста. Мы круто, с интересом, с пользой провели время. Очень многое узнали.
Алина это находка для туриста. Мы круто, с интересом, с пользой провели время. Очень многое узнали.
Алина это находка для туриста. Мы круто, с интересом, с пользой провели время. Очень многое узнали.
Алина это находка для туриста. Мы круто, с интересом, с пользой провели время. Очень многое узнали.
Алина это находка для туриста. Мы круто, с интересом, с пользой провели время. Очень многое узнали.
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М
Мусульманский квартал + городская стена Сианя
Мы путешествовали по Китаю три недели с разными гидами, но гид в Сиане Алина - наш выигрышный билет) Мы очень
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благодарны китайским гидам, которые на. с Сопровождали. Все гиды очень старались и заботились о нас., но им не хватало уровня русского языка для интересного рассказа . Полную историческую информацию мы смогли получить только от Алины. Очень интересная экскурсия, отличная подборка исторических объектов по маршруту и просто приятное общение. Спасибо и Удачи Вам!

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Елена
Мусульманский квартал + городская стена Сианя
Спасибо Алине за проведённый с нами целый день! Мы бронировали сразу 2 экскурсии в один день и не ошиблись. Алина показала нам сначала терракотовую армию, а затем исторический центр Сианя. Мы остались под впечатлением! ♡♡♡
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Елена
Мусульманский квартал + городская стена Сианя
Алина прекрасный организатор и неравнодушный человек. Помогла нам по всем вопросам пребывания в Сиане и его окрестностях, покупка билетов, обмен
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валюты, китайский язык свободный. Русский язык родной, родом из Краснодарского края. Клиент ориентирована, слышит и учитывает запросы туристов, маршруты строит под запрос. Очень спокойная, уравновешенная, интересный рассказчик. Огромное ей спасибо за первые дни проведенные нами в Китае, Сиане и Хуашане. Рекомендуем!

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А
Мусульманский квартал + городская стена Сианя
Отличная экскурсия. Алина заинтересовала знанием истории Сианя, развития шелкового пути и формирования современного облика города, в котором мирно развиваются разные
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конфессии и проживают разные национальности. Посетили Барабанную и Колокольную башни. Впечатления только положительные.
Алина дополнительно рассказала о других достопримечательностях, которые можно и нужно посетить в городе. Отлично. 5 звезд и наилучшие пожелания.

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Всего 9 отзывов в Сиани в категории "Ночные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиани
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Мусульманский квартал + городская стена Сианя;
  2. Классический Сиань: Терракотовая армия, древняя стена и дегустация пельменей;
  3. Сияющий Сиань: прогулка по вечернему городу.
Сколько стоит экскурсия по Сиани в июне 2026
Сейчас в Сиани в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 385. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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