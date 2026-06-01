Индивидуальная
до 5 чел.
Мусульманский квартал + городская стена Сианя
Погрузитесь в атмосферу древнего Сианя, посетив Мусульманский квартал и исторические башни. Узнайте об их значении и роли в современном мире
Начало: От отеля в пределах города
19 июн в 17:00
20 июн в 12:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Классический Сиань: Терракотовая армия, древняя стена и дегустация пельменей
История императоров, культурные сокровища и гастрономические открытия
17 июн в 23:00
18 июн в 00:30
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сияющий Сиань: прогулка по вечернему городу
Ожившая история под звёздами и иллюминацией
Начало: По договорённости
Завтра в 11:00
17 июн в 00:30
$218 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
В Китае очень сложно найти гида с Европейским подходом к проведению экскурсии, когда рассказ структурированный, понятный, интересный и ведется на
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В
Все прошло отлично. Алина хорошо знает город и его историю. Рассказы были очень интересными. Также отлично ориентируется на месте и подстраивается под личные запросы. Мы на ходу меняли пожелания - куда сходить и тд, Алина нас везде провела. Спасибо!
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Е
Если вы были в Сиане и не прошли экскурсию с Алиной, ты вы не были в Сиане. Да, что там
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Ю
Спасибо большое Алине за такую познавательную и нескучную экскурсию. Мы познакомились с историей города, увидели не рекламную картинку, а живой
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Алина это находка для туриста. Мы круто, с интересом, с пользой провели время. Очень многое узнали. Еще раз поняли для
+6
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М
Мы путешествовали по Китаю три недели с разными гидами, но гид в Сиане Алина - наш выигрышный билет) Мы очень
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Спасибо Алине за проведённый с нами целый день! Мы бронировали сразу 2 экскурсии в один день и не ошиблись. Алина показала нам сначала терракотовую армию, а затем исторический центр Сианя. Мы остались под впечатлением! ♡♡♡
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Алина прекрасный организатор и неравнодушный человек. Помогла нам по всем вопросам пребывания в Сиане и его окрестностях, покупка билетов, обмен
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А
Отличная экскурсия. Алина заинтересовала знанием истории Сианя, развития шелкового пути и формирования современного облика города, в котором мирно развиваются разные
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Всего 9 отзывов в Сиани в категории "Ночные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Ночные»
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