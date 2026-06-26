За один день вы увидите самые знаменитые символы Сианя и познакомитесь с историей первого императора Китая. Мы прогуляемся по древней городской стене, посетим легендарную Терракотовую армию, заглянем на керамическую фабрику, где до сих пор сохраняются традиционные техники ремесла. А завершим путешествие изысканным банкетом пельменей и красочным шоу во Дворце Танской музыки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Древняя городская стена Сианя (примерно 1 час)

Вы прогуляетесь по величественной городской стене 14 века. С одной стороны перед вами откроются древние кварталы, с другой — современный мегаполис. Гид расскажет об истории строительства стены, обороне города и самых интересных событиях, происходивших здесь на протяжении веков.

Керамическая фабрика «Дацинь» (примерно 45 минут)

Вы увидите, как мастера вручную создают копии знаменитых терракотовых воинов. При желании сможете попробовать себя в роли древнего ремесленника и слепить собственную миниатюрную фигурку из глины, которую заберёте на память.

Музей Терракотовой армии (примерно 2 часа)

Посещение одного из самых известных археологических объектов мира и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите легендарную армию Цинь Шихуана, узнаете, как создавались уникальные фигуры воинов, и раскроете тайны грандиозного погребального комплекса первого императора Китая.

Банкет пельменей и шоу во Дворце Танской музыки (примерно 2 часа)

Это не просто ужин, а настоящее гастрономическое и культурное путешествие. Вы попробуете более 10 видов традиционных пельменей разных форм и начинок, а во время трапезы увидите красочное музыкально-танцевальное представление в стиле императорского двора эпохи Тан.

Организационные детали