Терракотовая армия, древняя стена Сианя и банкет эпохи Тан
История, археология и гастрономия - в одном маршруте на Mercedes бизнес-класса
За один день вы увидите самые знаменитые символы Сианя и познакомитесь с историей первого императора Китая.
Мы прогуляемся по древней городской стене, посетим легендарную Терракотовую армию, заглянем на керамическую фабрику, где до сих пор сохраняются традиционные техники ремесла. А завершим путешествие изысканным банкетом пельменей и красочным шоу во Дворце Танской музыки.
Описание экскурсии
Древняя городская стена Сианя (примерно 1 час)
Вы прогуляетесь по величественной городской стене 14 века. С одной стороны перед вами откроются древние кварталы, с другой — современный мегаполис. Гид расскажет об истории строительства стены, обороне города и самых интересных событиях, происходивших здесь на протяжении веков.
Керамическая фабрика «Дацинь» (примерно 45 минут)
Вы увидите, как мастера вручную создают копии знаменитых терракотовых воинов. При желании сможете попробовать себя в роли древнего ремесленника и слепить собственную миниатюрную фигурку из глины, которую заберёте на память.
Музей Терракотовой армии (примерно 2 часа)
Посещение одного из самых известных археологических объектов мира и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите легендарную армию Цинь Шихуана, узнаете, как создавались уникальные фигуры воинов, и раскроете тайны грандиозного погребального комплекса первого императора Китая.
Банкет пельменей и шоу во Дворце Танской музыки (примерно 2 часа)
Это не просто ужин, а настоящее гастрономическое и культурное путешествие. Вы попробуете более 10 видов традиционных пельменей разных форм и начинок, а во время трапезы увидите красочное музыкально-танцевальное представление в стиле императорского двора эпохи Тан.
Дополнительно оплачивается на месте (входные билеты и еда): — Древняя городская стена — 54 юаня — Терракотовая армия — 120 юаней — Банкет пельменей — 400 юаней
С вами будет профессиональный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 597 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп.
У меня и моих читать дальшеуменьшить
коллег богатый опыт организации приёма как путешественников, так и деловых представителей. Мы глубоко знаем традиционную китайскую культуру и историю. С нами вы погрузитесь в подлинную культуру Китая — мы поможем посетить достопримечательности с комфортом.
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