За один день вы познакомитесь с самыми известными достопримечательностями Сианя. Прогуляетесь по древней городской стене, увидите легендарную Терракотовую армию, попробуете себя в роли древнего мастера на керамической фабрике и завершите путешествие гастрономическим шоу с традиционным банкетом пельменей и представлением в стиле императорского двора.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Древняя городская стена (1 час)

Вы прогуляетесь по величественной городской стене 16 века. С одной стороны откроются виды на старинные кварталы, с другой — на современный мегаполис. Гид расскажет об истории строительства стены и событиях, которые происходили здесь на протяжении веков.

Керамическая фабрика «Дацинь» (45 минут)

Вы увидите, как мастера вручную воссоздают терракотовых воинов. У вас будет возможность самостоятельно слепить мини-копию воина из глины и забрать этот сувенир на память.

Музей Терракотовой армии (2 часа)

Посетите музей, который называют «восьмым чудом света». Вас поразит точность деталей каждой статуи. Мы раскроем тайну создания армии императора Цинь Шихуанди и поговорим о её предназначении в загробном мире.

Банкет пельменей и шоу во Дворце Танской музыки (2 часа)

Это не просто ужин, а настоящее гастрономическое представление. Вы попробуете более 10 видов пельменей разных форм и начинок, каждый из которых выглядит как произведение искусства. Во время ужина перед вами развернётся красочное шоу в стиле эпохи династии Тан. Танцы, музыка и костюмы помогут перенестись во времена расцвета древнего Китая.

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды.

Дополнительно оплачивается