Классический Сиань: Терракотовая армия, древняя стена и дегустация пельменей
История императоров, культурные сокровища и гастрономические открытия
За один день вы познакомитесь с самыми известными достопримечательностями Сианя.
Прогуляетесь по древней городской стене, увидите легендарную Терракотовую армию, попробуете себя в роли древнего мастера на керамической фабрике и завершите путешествие гастрономическим шоу с традиционным банкетом пельменей и представлением в стиле императорского двора.
Описание экскурсии
Древняя городская стена (1 час)
Вы прогуляетесь по величественной городской стене 16 века. С одной стороны откроются виды на старинные кварталы, с другой — на современный мегаполис. Гид расскажет об истории строительства стены и событиях, которые происходили здесь на протяжении веков.
Керамическая фабрика «Дацинь» (45 минут)
Вы увидите, как мастера вручную воссоздают терракотовых воинов. У вас будет возможность самостоятельно слепить мини-копию воина из глины и забрать этот сувенир на память.
Музей Терракотовой армии (2 часа)
Посетите музей, который называют «восьмым чудом света». Вас поразит точность деталей каждой статуи. Мы раскроем тайну создания армии императора Цинь Шихуанди и поговорим о её предназначении в загробном мире.
Банкет пельменей и шоу во Дворце Танской музыки (2 часа)
Это не просто ужин, а настоящее гастрономическое представление. Вы попробуете более 10 видов пельменей разных форм и начинок, каждый из которых выглядит как произведение искусства. Во время ужина перед вами развернётся красочное шоу в стиле эпохи династии Тан. Танцы, музыка и костюмы помогут перенестись во времена расцвета древнего Китая.
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
Дополнительно оплачивается
Древняя городская стена — 54 юаня
Терракотовая армия — 120 юаней
Банкет пельменей — 400 юаней
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 555 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп.
У меня и моих читать дальшеуменьшить
коллег богатый опыт организации приёма как путешественников, так и деловых представителей. Мы глубоко знаем традиционную китайскую культуру и историю. С нами вы погрузитесь в подлинную культуру Китая — мы поможем посетить достопримечательности с комфортом.
Входит в следующие категории Сиани
Похожие экскурсии на «Классический Сиань: Терракотовая армия, древняя стена и дегустация пельменей»