С наступлением темноты стихает суета и Сиань являет миру величие и таинственность древней столицы эпохи Тан. Гид покажет вам знаковые места «Города вечного сияния».
Вы пройдёте по главной пешеходной улице, заглянете в мусульманский квартал — сердце гастрономической жизни. Посмотрите на танец воды и света музыкального фонтана и выступления артистов.
Вы пройдёте по главной пешеходной улице, заглянете в мусульманский квартал — сердце гастрономической жизни. Посмотрите на танец воды и света музыкального фонтана и выступления артистов.
Описание экскурсии
Пешеходная улица Датан Буечэн — главная точка притяжения. Вы погрузитесь в атмосферу столицы династии Тан благодаря подсветке и уличным представлениям
Колокольня и Барабанная башня — исторический центр города в вечерних огнях. Можно зайти в соседний мусульманский квартал Хуэйминьцзе, знаменитый уличной едой. Желающие попробуют легендарный янроу паомо — традиционный суп с бараниной и хлебом
Большая пагода диких гусей — классическая достопримечательность, построенная во времена династии Тан. Вечерами перед храмом проходит масштабное музыкальное фонтанное шоу
Организационные детали
- Гуляем пешком. При необходимости берём такси или едем на метро (входит в стоимость)
- Входные билеты и питание не включены
- Фонтан работает не каждый день
- С вами буду я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 555 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп. У меня и моих
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