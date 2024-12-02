6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Погулять по крепостной стене и посетить известный на весь мир музей терракотовой армии за 1 день
Начало: В центре города
10 фев в 08:00
11 фев в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мусульманский квартал + исторические башни Сианя
Погулять по колоритному исламскому кварталу и оценить важнейшие архитектурные доминанты города
Завтра в 10:00
28 янв в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Погрузиться в эпоху Цинь и увидеть воинов, 2200 лет охранявших покой императора
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 10:00
28 янв в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил2 декабря 2024Спасибо Ирине за интересную и подробную экскурсию по городской стене и музею Терракотовой армии в Сиане. Всё было замечательно.
- SSalome31 октября 2024Экскурсия, гид, музей все понравилось. Интересно и познавательно. Погода немного подвела, но Сиань все равно очень понравился. Спасибо.
- ААнатолий16 октября 2024Терракотовая армия для многих это основная цель приезда в Китай. Посещение считаю обязательным! Зоя - большой молодец! Очень интересно рассказала про историю города и Китая в целом, про создание мавзолея императора и терракотового войска.
Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Можно с детьми»
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