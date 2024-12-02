Семейные развлекательные экскурсии Сиани

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Сиани на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Сиань и его Терракотовая армия
На машине
20 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Погулять по крепостной стене и посетить известный на весь мир музей терракотовой армии за 1 день
Начало: В центре города
10 фев в 08:00
11 фев в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Мусульманский квартал + исторические башни Сианя
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мусульманский квартал + исторические башни Сианя
Погулять по колоритному исламскому кварталу и оценить важнейшие архитектурные доминанты города
Завтра в 10:00
28 янв в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Погрузиться в эпоху Цинь и увидеть воинов, 2200 лет охранявших покой императора
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 10:00
28 янв в 08:00
$200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    2 декабря 2024
    Сиань и его Терракотовая армия
    Спасибо Ирине за интересную и подробную экскурсию по городской стене и музею Терракотовой армии в Сиане. Всё было замечательно.
  • S
    Salome
    31 октября 2024
    Сиань и его Терракотовая армия
    Экскурсия, гид, музей все понравилось. Интересно и познавательно. Погода немного подвела, но Сиань все равно очень понравился. Спасибо.
    Экскурсия, гид, музей все понравилось. Интересно и познавательно. Погода немного подвела, но Сиань все равно очень понравился. СпасибоЭкскурсия, гид, музей все понравилось. Интересно и познавательно. Погода немного подвела, но Сиань все равно очень понравился. СпасибоЭкскурсия, гид, музей все понравилось. Интересно и познавательно. Погода немного подвела, но Сиань все равно очень понравился. Спасибо
  • А
    Анатолий
    16 октября 2024
    Сиань и его Терракотовая армия
    Терракотовая армия для многих это основная цель приезда в Китай. Посещение считаю обязательным! Зоя - большой молодец! Очень интересно рассказала про историю города и Китая в целом, про создание мавзолея императора и терракотового войска.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Сиани в январе 2025
Сейчас в Сиани в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 430. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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