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Сиань, его старые улочки и современная городская культура

Узнать главное об истории Китая и удивиться его разнообразию - на прогулке с местной жительницей
Сиань — город, где золотой век китайской цивилизации можно буквально потрогать руками. Я проведу вас по городской стене, которая прекрасно сохранилась с древних времён. И по мусульманскому кварталу — он почти не изменился со времён империи Тан. Покажу самые колоритные улочки и научу торговаться на рынке — без этого навыка здесь никуда!
5
4 отзыва
Сиань, его старые улочки и современная городская культура
Сиань, его старые улочки и современная городская культура
Сиань, его старые улочки и современная городская культура

Описание экскурсии

Городская стена — одна из первых и лучше всего сохранившихся крепостных систем в стране. Я расскажу, как её строили, зачем она была нужна императорам и почему именно Сиань стал сердцем Шёлкового пути.

Колокольная и Барабанная башня. Мы поговорим об устройстве китайского города эпохи Тан и о том, как архитектура отражала иерархию империи.

Большая мечеть и мусульманский квартал, которые появились здесь раньше, чем в европейских городах. Прогуляемся по миниатюрным улицам и попробуем стритфуд. Здесь теряется ощущение времени, и легко представить, как тут жили много веков назад.

Вы узнаете:

  • как Китай эпохи Тан стал самой открытой цивилизацией своего времени
  • каким путём ислам, буддизм и христианство проникли в Китай — и как им дали осесть
  • чем дневной Сиань отличается от вечернего и когда лучше гулять по городу
  • как не перепутать настоящие традиционные сладости с туристическими подделками
  • и многое другое!

Организационные детали

Нам предстоит длительный пеший маршрут, но по пути мы будем делать остановки для отдыха или перекуса по вашему желанию (не входит в стоимость).

Дополнительные расходы — входные билеты, в том числе для гида:

  • Городская стена: ~$7–9 за чел.
  • Колокольная башня: ~$4 за чел.
  • Барабанная башня: ~$4 за чел.
  • Мечеть: ~$3–4 за чел.

Цены могут отличаться в зависимости от сезона.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — ваш гид в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 67 туристов
Я живу в удивительном городе Сиань с 2023 года. Это место стало для меня не просто домом — я всей душой полюбила его атмосферу, культуру и богатейшую историю. Сиань —
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колыбель китайской цивилизации, и мне невероятно приятно делиться его тайнами и легендами с гостями города. ⠀ Я изучаю китайский язык и историю Китая, чтобы глубже понять местную культуру и рассказывать о ней не как учебник, а как человек, искренне влюблённый в эту страну. Мой опыт работы гидом — это множество увлекательных экскурсий, искренних разговоров, неожиданных открытий и довольных гостей. Я обожаю свою профессию, ведь каждое путешествие — это встреча с интересными людьми и возможность снова посмотреть на знакомые улицы новыми глазами. ⠀ Если вы хотите не просто посмотреть достопримечательности, а почувствовать душу Сианя, приглашаю вас на прогулку со мной. Обещаю, будет интересно, живо и по-настоящему!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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Спасибо Диане за прекрасную экскурсию. Всё прошло отлично. Рекомендую.
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Лидия
Благодарим Диану за проведение экскурсии по Сианю и Терракотовой армии.
Экскурсионная программа была дана в легком, понятном и приятном формате.
Помимо индивидуально согласованной программы Диана помогла с организацией трансферов для встречи в аэропорту, а так же выбором ресторана на обед и бронированием столика.
Очень чуткое, заботливое и при этом профессиональное отношение к организации.
Будем с радостью обязательно обращаться при следующих поездках!
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Наталья
Диана отличный гид, со знанием истории и без заученных фраз. Легко, интересно и комфортно было в ее компании. Это был лучший гид на маршруте в Китае. Диана скорректировала программу по нашему требованию, сделала его максимально комфортным и удобным. Спасибо за экскурсию!
Диана
Диана
Ответ организатора:
Благодарю за обратную связь! Желаю больше путешествий по Китаю!
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А
хорошая вводная экскурсия в город. без кучи данных, которые не запомнишь. самое главное эмоции:)
Диана
Диана
Ответ организатора:
Рада стараться!))
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