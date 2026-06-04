Сиань, его старые улочки и современная городская культура
Узнать главное об истории Китая и удивиться его разнообразию - на прогулке с местной жительницей
Сиань — город, где золотой век китайской цивилизации можно буквально потрогать руками. Я проведу вас по городской стене, которая прекрасно сохранилась с древних времён. И по мусульманскому кварталу — он почти не изменился со времён империи Тан. Покажу самые колоритные улочки и научу торговаться на рынке — без этого навыка здесь никуда!
Городская стена — одна из первых и лучше всего сохранившихся крепостных систем в стране. Я расскажу, как её строили, зачем она была нужна императорам и почему именно Сиань стал сердцем Шёлкового пути.
Колокольная и Барабанная башня. Мы поговорим об устройстве китайского города эпохи Тан и о том, как архитектура отражала иерархию империи.
Большая мечеть и мусульманский квартал, которые появились здесь раньше, чем в европейских городах. Прогуляемся по миниатюрным улицам и попробуем стритфуд. Здесь теряется ощущение времени, и легко представить, как тут жили много веков назад.
Вы узнаете:
как Китай эпохи Тан стал самой открытой цивилизацией своего времени
каким путём ислам, буддизм и христианство проникли в Китай — и как им дали осесть
чем дневной Сиань отличается от вечернего и когда лучше гулять по городу
как не перепутать настоящие традиционные сладости с туристическими подделками
и многое другое!
Организационные детали
Нам предстоит длительный пеший маршрут, но по пути мы будем делать остановки для отдыха или перекуса по вашему желанию (не входит в стоимость).
Дополнительные расходы — входные билеты, в том числе для гида:
Городская стена: ~$7–9 за чел.
Колокольная башня: ~$4 за чел.
Барабанная башня: ~$4 за чел.
Мечеть: ~$3–4 за чел.
Цены могут отличаться в зависимости от сезона.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 67 туристов
Я живу в удивительном городе Сиань с 2023 года. Это место стало для меня не просто домом — я всей душой полюбила его атмосферу, культуру и богатейшую историю. Сиань — читать дальшеуменьшить
колыбель китайской цивилизации, и мне невероятно приятно делиться его тайнами и легендами с гостями города.
⠀
Я изучаю китайский язык и историю Китая, чтобы глубже понять местную культуру и рассказывать о ней не как учебник, а как человек, искренне влюблённый в эту страну. Мой опыт работы гидом — это множество увлекательных экскурсий, искренних разговоров, неожиданных открытий и довольных гостей. Я обожаю свою профессию, ведь каждое путешествие — это встреча с интересными людьми и возможность снова посмотреть на знакомые улицы новыми глазами.
⠀
Если вы хотите не просто посмотреть достопримечательности, а почувствовать душу Сианя, приглашаю вас на прогулку со мной. Обещаю, будет интересно, живо и по-настоящему!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
С
Сергей
Спасибо Диане за прекрасную экскурсию. Всё прошло отлично. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Лидия
Благодарим Диану за проведение экскурсии по Сианю и Терракотовой армии. Экскурсионная программа была дана в легком, понятном и приятном формате. Помимо индивидуально согласованной программы Диана помогла с организацией трансферов для встречи в аэропорту, а так же выбором ресторана на обед и бронированием столика. Очень чуткое, заботливое и при этом профессиональное отношение к организации. Будем с радостью обязательно обращаться при следующих поездках!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Диана отличный гид, со знанием истории и без заученных фраз. Легко, интересно и комфортно было в ее компании. Это был лучший гид на маршруте в Китае. Диана скорректировала программу по нашему требованию, сделала его максимально комфортным и удобным. Спасибо за экскурсию!
Диана
Ответ организатора:
Благодарю за обратную связь! Желаю больше путешествий по Китаю!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александр
хорошая вводная экскурсия в город. без кучи данных, которые не запомнишь. самое главное эмоции:)
Диана
Ответ организатора:
Рада стараться!))
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сиани
Похожие экскурсии на «Сиань, его старые улочки и современная городская культура»