Сиань — город, где золотой век китайской цивилизации можно буквально потрогать руками. Я проведу вас по городской стене, которая прекрасно сохранилась с древних времён. И по мусульманскому кварталу — он почти не изменился со времён империи Тан. Покажу самые колоритные улочки и научу торговаться на рынке — без этого навыка здесь никуда!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Городская стена — одна из первых и лучше всего сохранившихся крепостных систем в стране. Я расскажу, как её строили, зачем она была нужна императорам и почему именно Сиань стал сердцем Шёлкового пути.

Колокольная и Барабанная башня. Мы поговорим об устройстве китайского города эпохи Тан и о том, как архитектура отражала иерархию империи.

Большая мечеть и мусульманский квартал, которые появились здесь раньше, чем в европейских городах. Прогуляемся по миниатюрным улицам и попробуем стритфуд. Здесь теряется ощущение времени, и легко представить, как тут жили много веков назад.

Вы узнаете:

как Китай эпохи Тан стал самой открытой цивилизацией своего времени

каким путём ислам, буддизм и христианство проникли в Китай — и как им дали осесть

чем дневной Сиань отличается от вечернего и когда лучше гулять по городу

как не перепутать настоящие традиционные сладости с туристическими подделками

и многое другое!

Организационные детали

Нам предстоит длительный пеший маршрут, но по пути мы будем делать остановки для отдыха или перекуса по вашему желанию (не входит в стоимость).

Дополнительные расходы — входные билеты, в том числе для гида:

Городская стена: ~$7–9 за чел.

Колокольная башня: ~$4 за чел.

Барабанная башня: ~$4 за чел.

Мечеть: ~$3–4 за чел.

Цены могут отличаться в зависимости от сезона.