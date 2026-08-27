Экскурсия объединяет два мира китайского чая: ритуал и реальность.
В первой локации вы погрузитесь в традиционную церемонию и узнаете, как вкус, аромат и цвет зависят от обработки листа. Затем отправитесь на специализированный рынок, где чай покупают сами китайцы. Здесь научитесь различать сорта, понимать качество и торговаться, как местные.
В первой локации вы погрузитесь в традиционную церемонию и узнаете, как вкус, аромат и цвет зависят от обработки листа. Затем отправитесь на специализированный рынок, где чай покупают сами китайцы. Здесь научитесь различать сорта, понимать качество и торговаться, как местные.
Описание экскурсии
10:00–12:00 — чайный домик
Здесь время замедляется, а каждая чашка раскрывает вкус и смысл древней традиции. По желанию вам могут провести чайную церемонию. Под руководством мастера вы познакомитесь с ароматами, философией и жестами, которые используют во время церемонии.
12:30–14:00 — прогулка по чайному рынку
Он живой и шумный, полный запахов, голосов и сотен сортов чая. Здесь можно увидеть, как напиток живёт в повседневной культуре Китая, научиться выбирать листья и увезти с собой частичку Сианя.
Вы узнаете:
- чем китайский чай отличается от привычного чёрного и пакетированного
- какие бывают виды чая и чем они различаются
- зачем в Китае проводят чайные церемонии и в чём их философия
- какие предметы используются и что означает каждый жест
- как правильно заваривать чай дома, даже без дорогой посуды
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается (по желанию): чайная церемония в чайном домике — ~170 юаней ($25) до 4 чел.
- На рынке чайную церемонию проводят бесплатно
- Время установлено примерное, так как за чайной церемонией можно провести как час, так и три
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провели экскурсии для 254 туристов
Я живу в Пекине с 2010 года, люблю этот город и с радостью расскажу вам его самые сокровенные тайны, истории и легенды. Я и моя команда предоставляем услуги сопровождающих гидов по
Входит в следующие категории Сиани
Похожие экскурсии на «Сиань сквозь аромат чая»
Индивидуальная
до 3 чел.
Атмосфера Сианя: боевое искусство, парк и чай
Почувствовать настоящий Китай
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от $230 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Сиань: улочки, вкусы и древние ремёсла
Прогуляться по городу, где прошлое живёт в настоящем
Начало: В пределах Второй кольцевой дороги Сианя
Завтра в 10:30
29 авг в 08:30
от $445 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Сиань изнутри: прогулка по скрытым кварталам
Традиции, ремёсла и аутентичная уличная жизнь
Начало: У метро «Сацзиньцяо»
Завтра в 10:30
29 авг в 09:00
от $310 за всё до 2 чел.
Билеты
Вечерний Сиань: два древних шоу в особняке и соборная мечеть
Прогуляться по главной пешеходной улице, увидеть театр теней и послушать народную оперу Хуаинь
Начало: У Барабанной башни
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
от $200 за всё до 10 чел.
от $110 за экскурсию