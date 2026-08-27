Экскурсия объединяет два мира китайского чая: ритуал и реальность. В первой локации вы погрузитесь в традиционную церемонию и узнаете, как вкус, аромат и цвет зависят от обработки листа. Затем отправитесь на специализированный рынок, где чай покупают сами китайцы. Здесь научитесь различать сорта, понимать качество и торговаться, как местные.

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Описание экскурсии

10:00–12:00 — чайный домик

Здесь время замедляется, а каждая чашка раскрывает вкус и смысл древней традиции. По желанию вам могут провести чайную церемонию. Под руководством мастера вы познакомитесь с ароматами, философией и жестами, которые используют во время церемонии.

12:30–14:00 — прогулка по чайному рынку

Он живой и шумный, полный запахов, голосов и сотен сортов чая. Здесь можно увидеть, как напиток живёт в повседневной культуре Китая, научиться выбирать листья и увезти с собой частичку Сианя.

Вы узнаете:

чем китайский чай отличается от привычного чёрного и пакетированного

какие бывают виды чая и чем они различаются

зачем в Китае проводят чайные церемонии и в чём их философия

какие предметы используются и что означает каждый жест

как правильно заваривать чай дома, даже без дорогой посуды

Организационные детали