На нашей экскурсии мы покажем, как культ императора и вера древних китайцев в бессмертную жизнь воплотились в грандиозном подземном войске — терракотовой армии, созданной более 2000 лет назад для охраны Цинь Шихуанди в загробном мире. Вы взглянете в лица глиняных воинов и узнаете, почему среди них нет одинаковых.
Описание экскурсии
Вы увидите терракотовую армию — одно из самых загадочных чудес света. Тысячи глиняных воинов, каждая фигура с неповторимым лицом, выстроенные в вечный строй ради бессмертия первого императора Китая.
Мы подробно поговорим об истории и назначении войска. Вы откроете секреты мастеров, создавших воинов. И узнаете, почему археологи до сих пор не решаются открыть гробницу Цинь Шихуанди.
Организационные детали
- До локации вы добираетесь самостоятельно. Путь в 40 км от центра Сианя займёт 1–1,5 часа
- Добраться можно на такси или метро. Такси — 100–150 юаней (≈ $14–$21) в одну сторону, в зависимости от расстояния до вашего отеля. Метро — 15 юаней ($2) за чел. в одну сторону
- За доплату можем организовать трансфер (расчёт по километражу) — детали в переписке
- Входные билеты для себя и для гида оплачиваются дополнительно — 120 юаней (≈ $17) за чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Музей терракотовой армии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Сиани
Провели экскурсии для 32 туристов
Я живу в Пекине с 2010 года, люблю этот город и с радостью расскажу вам его самые сокровенные тайны, истории и легенды. Я и моя команда поможем вам влюбиться в Китай
