Тайна терракотовой армии

Увидеть чудо Сианя и узнать, как и для чего оно возникло
На нашей экскурсии мы покажем, как культ императора и вера древних китайцев в бессмертную жизнь воплотились в грандиозном подземном войске — терракотовой армии, созданной более 2000 лет назад для охраны Цинь Шихуанди в загробном мире. Вы взглянете в лица глиняных воинов и узнаете, почему среди них нет одинаковых.
Описание экскурсии

Вы увидите терракотовую армию — одно из самых загадочных чудес света. Тысячи глиняных воинов, каждая фигура с неповторимым лицом, выстроенные в вечный строй ради бессмертия первого императора Китая.

Мы подробно поговорим об истории и назначении войска. Вы откроете секреты мастеров, создавших воинов. И узнаете, почему археологи до сих пор не решаются открыть гробницу Цинь Шихуанди.

Организационные детали

  • До локации вы добираетесь самостоятельно. Путь в 40 км от центра Сианя займёт 1–1,5 часа
  • Добраться можно на такси или метро. Такси — 100–150 юаней (≈ $14–$21) в одну сторону, в зависимости от расстояния до вашего отеля. Метро — 15 юаней ($2) за чел. в одну сторону
  • За доплату можем организовать трансфер (расчёт по километражу) — детали в переписке
  • Входные билеты для себя и для гида оплачиваются дополнительно — 120 юаней (≈ $17) за чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Музей терракотовой армии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Сиани
Провели экскурсии для 32 туристов
Я живу в Пекине с 2010 года, люблю этот город и с радостью расскажу вам его самые сокровенные тайны, истории и легенды. Я и моя команда поможем вам влюбиться в Китай
читать дальше

и сделать вашу поездку незабываемой. Мы предоставляем услуги сопровождающего гида по всем без исключения городам Китая. Можем предложить как авторские туры, рассчитанные на путешествие по Китаю от нескольких дней до нескольких недель, так и однодневные поездки в любой город Китая, а ещё — встречу в аэропорту, помощь в покупке и бронировании билетов на достопримечательности, выбор и бронирование отеля. Мы спланируем путешествие за вас, поможем вам влюбиться в Китай и прочувствовать сложный букет его историй!

