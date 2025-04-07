Музей терракотовой армии – экскурсии в Сиани

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей терракотовой армии» в Сиани на русском языке, цены от $190. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Сиань и его Терракотовая армия
На машине
6 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Погулять по крепостной стене и посетить известный на весь мир музей терракотовой армии за 1 день
Начало: В центре города
26 апр в 08:00
27 апр в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Погрузиться в эпоху Цинь и увидеть воинов, 2200 лет охранявших покой императора
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 12:00
12 апр в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Великая терракотовая армия (из Синая без включённого трансфера)
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая терракотовая армия (из Синая без включённого трансфера)
Прикоснуться к истории древнекитайской цивилизации и рассмотреть её глиняных стражей
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$190 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    7 апреля 2025
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Замечательная экскурси - живая, интересная,лргмчеюно высроенная последовательно погружающая тебя в эпоху дреаних времен. Алина - прекрасный человек и рассказчик, легкая
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    в общении, прислушивающаяся к пожеланиям и делавшая, в соответствии с ними, отступления по программе. А какое погружение в колорит региональной кухни помогла организовать Алина, за что ей очень благодарна! Также Алина дала ряд рекомендаций по организации досуга в Сиане, которыми я воспользовалась - еще раз отдельное ей за это спасибо. Хотите пропитаться эпохой древнего города Сиань - очень рекомендую Алигу с ее увлекательнейшей программой знакомства с городом.

    Замечательная экскурси - живая, интересная,лргмчеюно высроенная последовательно погружающая тебя в эпоху дреаних времен. Алина - прекрасныйЗамечательная экскурси - живая, интересная,лргмчеюно высроенная последовательно погружающая тебя в эпоху дреаних времен. Алина - прекрасныйЗамечательная экскурси - живая, интересная,лргмчеюно высроенная последовательно погружающая тебя в эпоху дреаних времен. Алина - прекрасный
  • А
    Александра
    1 апреля 2025
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Нам очень понравилась экскурсия, было очень интересно!
  • Е
    Елена
    21 марта 2025
    Сиань и его Терракотовая армия
    Посещение терракотовой армии - обязательно, если вы путешествуете по Китаю. Остались только положительные эмоции. Поражает масштаб археологических раскопок. Когда своими
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    глазами видишь работы древних китайских мастеров, фигуры воинов и лошадей, выполненных в натуральную величину с тщательной детализацией жестов, мимики, очень сильно впечатляет.

  • М
    Манько
    10 марта 2025
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Алина - отличный экскурсовод и проводник в мир истории Китая. Мы прибыли из России и хотели посмотреть терракотовую армию. Алина
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    помогла нам почувствовать себя как дома на чужой земле, доходчиво рассказала об истории, происхождении и охотно отвечала на вопросы о культуре китая, узнали многое о замечательном городе Сиане. Все прошло очень интересно и комфортно, заскучать не получится) Помимо музея прошлись по местным рынкам. Алина подсказала, как провести время в Сиане и что стоит обязательно посетить. Жаль, что не было возможности сходить на ещё одну экскурсию. Отдельное большое спасибо за помощь и пламенный привет из Москвы!

  • Ю
    Юлия
    10 марта 2025
    Сиань и его Терракотовая армия
    Все замечательно!!настолько интересна и увлекательна история армии!!просто невероятное что то!!’гидом была Лена -позитивный,добрый,грамотный человечек,спасибо ей огромные,было очень интересно,организация отличная,все четко,по времени,учили все наши пожелания и вишенка на торте -попросили заметить прогулку по городской стене на источники -это фантастически красивое место
    Все замечательно!!настолько интересна и увлекательна история армии!!просто невероятное что то!!’гидом была Лена -позитивный,добрый,грамотный человечек,спасибо ей огромные,былоВсе замечательно!!настолько интересна и увлекательна история армии!!просто невероятное что то!!’гидом была Лена -позитивный,добрый,грамотный человечек,спасибо ей огромные,былоВсе замечательно!!настолько интересна и увлекательна история армии!!просто невероятное что то!!’гидом была Лена -позитивный,добрый,грамотный человечек,спасибо ей огромные,былоВсе замечательно!!настолько интересна и увлекательна история армии!!просто невероятное что то!!’гидом была Лена -позитивный,добрый,грамотный человечек,спасибо ей огромные,былоВсе замечательно!!настолько интересна и увлекательна история армии!!просто невероятное что то!!’гидом была Лена -позитивный,добрый,грамотный человечек,спасибо ей огромные,былоВсе замечательно!!настолько интересна и увлекательна история армии!!просто невероятное что то!!’гидом была Лена -позитивный,добрый,грамотный человечек,спасибо ей огромные,былоВсе замечательно!!настолько интересна и увлекательна история армии!!просто невероятное что то!!’гидом была Лена -позитивный,добрый,грамотный человечек,спасибо ей огромные,былоВсе замечательно!!настолько интересна и увлекательна история армии!!просто невероятное что то!!’гидом была Лена -позитивный,добрый,грамотный человечек,спасибо ей огромные,было
  • Н
    Наталья
    5 марта 2025
    Сиань и его Терракотовая армия
    Невероятная экскурсия, которая продолжалась весь день. Гид Елена- она великолепна. Чудесный рассказчик, предусмотрительна к нашим пожеланиям. Организовано было все на
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    100%. Перемещение на комфортабельном автобусе, Елена по пути постоянно делилась своими знаниями. За один день посетили все основные достопримечательности. Благодаря вам, мы влюбились в Сиань и обязательно приедем вновь! Спасибо!!!

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Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Музей терракотовой армии»

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  1. Сиань и его Терракотовая армия
  2. Терракотовая армия: тайны древнего Китая
  3. Великая терракотовая армия (из Синая без включённого трансфера)
Сколько стоит экскурсия по Сиани в апреле 2025
Сейчас в Сиани в категории "Музей терракотовой армии" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 430. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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