читать дальше

помогла нам почувствовать себя как дома на чужой земле, доходчиво рассказала об истории, происхождении и охотно отвечала на вопросы о культуре китая, узнали многое о замечательном городе Сиане. Все прошло очень интересно и комфортно, заскучать не получится) Помимо музея прошлись по местным рынкам. Алина подсказала, как провести время в Сиане и что стоит обязательно посетить. Жаль, что не было возможности сходить на ещё одну экскурсию. Отдельное большое спасибо за помощь и пламенный привет из Москвы!