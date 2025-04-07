Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Погулять по крепостной стене и посетить известный на весь мир музей терракотовой армии за 1 день
Начало: В центре города
26 апр в 08:00
27 апр в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Погрузиться в эпоху Цинь и увидеть воинов, 2200 лет охранявших покой императора
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 12:00
12 апр в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая терракотовая армия (из Синая без включённого трансфера)
Прикоснуться к истории древнекитайской цивилизации и рассмотреть её глиняных стражей
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$190 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда7 апреля 2025Замечательная экскурси - живая, интересная,лргмчеюно высроенная последовательно погружающая тебя в эпоху дреаних времен. Алина - прекрасный человек и рассказчик, легкая
- ААлександра1 апреля 2025Нам очень понравилась экскурсия, было очень интересно!
- ЕЕлена21 марта 2025Посещение терракотовой армии - обязательно, если вы путешествуете по Китаю. Остались только положительные эмоции. Поражает масштаб археологических раскопок. Когда своими
- ММанько10 марта 2025Алина - отличный экскурсовод и проводник в мир истории Китая. Мы прибыли из России и хотели посмотреть терракотовую армию. Алина
- ЮЮлия10 марта 2025Все замечательно!!настолько интересна и увлекательна история армии!!просто невероятное что то!!’гидом была Лена -позитивный,добрый,грамотный человечек,спасибо ей огромные,было очень интересно,организация отличная,все четко,по времени,учили все наши пожелания и вишенка на торте -попросили заметить прогулку по городской стене на источники -это фантастически красивое место
- ННаталья5 марта 2025Невероятная экскурсия, которая продолжалась весь день. Гид Елена- она великолепна. Чудесный рассказчик, предусмотрительна к нашим пожеланиям. Организовано было все на
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