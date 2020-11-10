Как добраться до Циньхуандао на самолёте

В Циньхуандао 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Qinhuangdao Beidaihe Airport» вам не избежать

Список аэропортов Циньхуандао

Баган BPE Qinhuangdao Beidaihe Airport Циньхуандао SHP не гражданский Qinhuangdao

Самые дешёвые билеты в Циньхуандао из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇨🇳 Сиани 15 001 34ч 55м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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