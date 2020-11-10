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Как добраться до Циньхуандао на самолёте

В Циньхуандао 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Qinhuangdao Beidaihe Airport» вам не избежать

Список аэропортов Циньхуандао

  1. Баган BPE
    Qinhuangdao Beidaihe Airport
  2. Циньхуандао SHPне гражданский
    Qinhuangdao

Самые дешёвые билеты в Циньхуандао из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.11.2020из 🇨🇳Сиани15 00134ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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