Путешествие по Боготе начинается с прогулки по историческому району Канделярия, где каждый уголок дышит историей. На площади Симона Боливара расположены значимые здания города.
В музее Фернандо Ботеро вас ждут шедевры колумбийского искусства, а в Музее Золота - уникальные экспонаты древних индейских племен. Завершает экскурсию подъем на гору Монсеррат, откуда открывается великолепный вид на город
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторический район Канделярия
- 🎨 Музей Фернандо Ботеро
- 🏆 Музей Золота
- 🌄 Подъем на гору Монсеррат
- 🏙️ Вид на Боготу с высоты
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Площадь Симона Боливара
- Кафедральный собор
- Район Канделярия
- Музей Фернандо Ботеро
- Музей Золота
- Гора Монсеррат
Описание экскурсии
Площадь Симона Боливара. Мы посетим Кафедральный собор, а также прогуляемся по площади и парку Президентского дворца.
Район Канделярия. Мы пройдём по уютным улицам Старого города с традиционными домами колониальной эпохи с черепичными крышами и яркими фасадами.
Музей Фернандо Ботеро. Вы познакомитесь с живописью и скульптурами самого известного колумбийского художника. В музее также представлена большая коллекция европейской живописи.
Музей золота. В самом посещаемом музее страны вы увидите экспонаты из золота и драгоценных камней индейских племён, живших на территории современной Колумбии.
Гора Монсеррат. Мы поднимемся на фуникулёре на на высоту 3152 м. Посетим собор и смотровую площадку с потрясающим видом на город.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: музей золота — 5000 песо (около $1), фуникулёр — 32000 песо (около $8), без очереди — 87500 песо (около $21)
- При желании можно пообедать в традиционном кафе с блюдами национальной кухни. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Боготе
Провёл экскурсии для 13 туристов
Привет! Меня зовут Михаил, с 2014 года я живу в Латинской Америке, между Боготой и Каракасом. Я кандидат наук, много лет преподавал в университетах в России и Колумбии, в Венесуэле
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
7 авг 2025
Михаил очень интересный собеседник и очень клиентоориентированный гид. Мы очень довольны, что обратились к нему и отлично провели день в Боготе. Самые искренние и наилучшие рекомендации.
Д
Дмитрий
20 апр 2025
Михаил встретил нас у отеля в назначенное время и сразу пояснил, как лучше вести себя в Боготе (стереотипы были разные о Колумбии)) Впечатление от города и экскурсии очень положительные: когда
т
татьяна
17 апр 2025
Первое знакомство с Боготой в компании Михаила-ценный, приятный и хорошо структурированный опыт. Михаил знает жизнь столицы изнутри, так как проживает здесь с семьей. Я попала в пасхальные каникулы, но это
