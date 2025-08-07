Путешествие по Боготе начинается с прогулки по историческому району Канделярия, где каждый уголок дышит историей. На площади Симона Боливара расположены значимые здания города. В музее Фернандо Ботеро вас ждут шедевры колумбийского искусства, а в Музее Золота - уникальные экспонаты древних индейских племен. Завершает экскурсию подъем на гору Монсеррат, откуда открывается великолепный вид на город

Площадь Симона Боливара. Мы посетим Кафедральный собор, а также прогуляемся по площади и парку Президентского дворца.

Район Канделярия. Мы пройдём по уютным улицам Старого города с традиционными домами колониальной эпохи с черепичными крышами и яркими фасадами.

Музей Фернандо Ботеро. Вы познакомитесь с живописью и скульптурами самого известного колумбийского художника. В музее также представлена большая коллекция европейской живописи.

Музей золота. В самом посещаемом музее страны вы увидите экспонаты из золота и драгоценных камней индейских племён, живших на территории современной Колумбии.

Гора Монсеррат. Мы поднимемся на фуникулёре на на высоту 3152 м. Посетим собор и смотровую площадку с потрясающим видом на город.

