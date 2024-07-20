Гуляя по старинным кварталам, вы перенесётесь в прошлое, узнаете об особенностях городской застройки и проследите архитектурную эволюцию от колониальных времён до современности. В музее самого известного художника Колумбии погрузитесь в мир оригинальных пропорций и юмора. А в музее Золота, среди крупнейшей коллекции золотых артефактов ощутите дух Эльдорадо.

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от €150 за 1-5 человек или €30 за человека, если вас больше

Ваш гид в Боготе

Светлана Ваш гид в Боготе

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Район Канделярия. Вы прогуляетесь по колоритному району, где познакомитесь с колониальной архитектурой города. И побываете на старейшей улице Боготы — Эмбудо, украшенной яркими граффити.

Площадь Боливара — центральная площадь столицы, названная в честь народного героя нескольких стран Латинской Америки, включая современную Колумбию.

Музей Ботеро. Вы познакомитесь с великолепной экспозицией самого знаменитого колумбийского художника и скульптора, а также его европейских коллег. Я расскажу о необычном искусстве, ставшем неотъемлемой частью культурного наследия Колумбии.

Блошиный рынок. Место, где можно отыскать огромное количество удивительных вещей.

Музей Золота — осмотрим крупнейшую в мире экспозицию золотых артефактов.

Мы будем говорить о колониальном прошлом города, в частности, на примере Каса-дель-Наринью и кафедральной церкви

Я также расскажу о современной культуре и жизни Боготы, её достижениях и вызовах

Кроме того, вы узнаете об экологических инициативах и проблемах, включая устойчивое развитие и охрану природы в Колумбии

В течение дня мы пообедаем в одном из ресторанов по пути, где вы оцените национальную гастрономию

И конечно, я поделюсь рекомендациями по безопасному пребыванию в Колумбии, а также самыми интересными локациями для дальнейшего посещения

В результате вы получите объёмное представление о культурном, историческом и социальном контексте Боготы.

Организационные детали