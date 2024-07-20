Обзорная экскурсия по колумбийской столице с посещением музеев Ботеро и Золота
Гуляя по старинным кварталам, вы перенесётесь в прошлое, узнаете об особенностях городской застройки и проследите архитектурную эволюцию от колониальных времён до современности. В музее самого известного художника Колумбии погрузитесь в мир оригинальных пропорций и юмора. А в музее Золота, среди крупнейшей коллекции золотых артефактов ощутите дух Эльдорадо.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Район Канделярия. Вы прогуляетесь по колоритному району, где познакомитесь с колониальной архитектурой города. И побываете на старейшей улице Боготы — Эмбудо, украшенной яркими граффити.
Площадь Боливара — центральная площадь столицы, названная в честь народного героя нескольких стран Латинской Америки, включая современную Колумбию.
Музей Ботеро. Вы познакомитесь с великолепной экспозицией самого знаменитого колумбийского художника и скульптора, а также его европейских коллег. Я расскажу о необычном искусстве, ставшем неотъемлемой частью культурного наследия Колумбии.
Блошиный рынок. Место, где можно отыскать огромное количество удивительных вещей.
Музей Золота — осмотрим крупнейшую в мире экспозицию золотых артефактов.
Мы будем говорить о колониальном прошлом города, в частности, на примере Каса-дель-Наринью и кафедральной церкви
Я также расскажу о современной культуре и жизни Боготы, её достижениях и вызовах
Кроме того, вы узнаете об экологических инициативах и проблемах, включая устойчивое развитие и охрану природы в Колумбии
В течение дня мы пообедаем в одном из ресторанов по пути, где вы оцените национальную гастрономию
И конечно, я поделюсь рекомендациями по безопасному пребыванию в Колумбии, а также самыми интересными локациями для дальнейшего посещения
В результате вы получите объёмное представление о культурном, историческом и социальном контексте Боготы.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билеты в Музей золота — $1,5; вход в музей Ботеро бесплатный; питание
Важно иметь удобную обувь для длительных прогулок и зонт для защиты от солнца или дождя
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Боготе
Здравствуйте, меня зовут Светлана, и я живу в Боготе, потому что однажды влюбилась в красоту Колумбии и решила остаться здесь навсегда. Мои экскурсии помогут вам понять настроение и особенности этого читать дальше
города. Мой опыт экскурсовода в Москве позволяет мне показать вам мегаполис, как очаровательный многогранный и интересный город, наполненный оазисами спокойствия и необычной культуры. Гарантирую приятное общение в процессе прогулки и необычное видение достопримечательностей.