Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк

Обзорная экскурсия по колумбийской столице с посещением музеев Ботеро и Золота
Гуляя по старинным кварталам, вы перенесётесь в прошлое, узнаете об особенностях городской застройки и проследите архитектурную эволюцию от колониальных времён до современности. В музее самого известного художника Колумбии погрузитесь в мир оригинальных пропорций и юмора. А в музее Золота, среди крупнейшей коллекции золотых артефактов ощутите дух Эльдорадо.
Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Район Канделярия. Вы прогуляетесь по колоритному району, где познакомитесь с колониальной архитектурой города. И побываете на старейшей улице Боготы — Эмбудо, украшенной яркими граффити.

Площадь Боливара — центральная площадь столицы, названная в честь народного героя нескольких стран Латинской Америки, включая современную Колумбию.

Музей Ботеро. Вы познакомитесь с великолепной экспозицией самого знаменитого колумбийского художника и скульптора, а также его европейских коллег. Я расскажу о необычном искусстве, ставшем неотъемлемой частью культурного наследия Колумбии.

Блошиный рынок. Место, где можно отыскать огромное количество удивительных вещей.

Музей Золота — осмотрим крупнейшую в мире экспозицию золотых артефактов.

  • Мы будем говорить о колониальном прошлом города, в частности, на примере Каса-дель-Наринью и кафедральной церкви
  • Я также расскажу о современной культуре и жизни Боготы, её достижениях и вызовах
  • Кроме того, вы узнаете об экологических инициативах и проблемах, включая устойчивое развитие и охрану природы в Колумбии
  • В течение дня мы пообедаем в одном из ресторанов по пути, где вы оцените национальную гастрономию
  • И конечно, я поделюсь рекомендациями по безопасному пребыванию в Колумбии, а также самыми интересными локациями для дальнейшего посещения

В результате вы получите объёмное представление о культурном, историческом и социальном контексте Боготы.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в Музей золота — $1,5; вход в музей Ботеро бесплатный; питание
  • Важно иметь удобную обувь для длительных прогулок и зонт для защиты от солнца или дождя

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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