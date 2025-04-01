Найдено 3 экскурсии в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Боготе на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 5 часов Индивидуальная до 5 чел. По Боготе - с русскими колумбийцами Посетить колоритные места Старого города и подняться на фуникулёре на гору Монсеррате Начало: По договорённости «Насладимся панорамами города и заглянем в католический монастырь 17 века на её вершине» €190 за всё до 5 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Городок Зипакира и подземный собор Увлекательное путешествие в Зипакиру, где можно увидеть знаменитый подземный собор и насладиться колониальной архитектурой. Откройте для себя красоту Колумбии «Мы прогуляемся по улочкам Старого города с одно- и двухэтажными колониальными домами, посетим кафедральный собор начала 19 века и попробуем блюда национальной кухни в уютном ресторане с видом на центральную площадь» €190 за всё до 4 чел. Пешая 7 часов Индивидуальная до 3 чел. Богота: ключевые достопримечательности Откройте для себя историческую Боготу: прогулка по Канделярии, посещение площади Боливара, музеев и захватывающий вид с горы Монсеррат «Мы посетим Кафедральный собор, а также прогуляемся по площади и парку Президентского дворца» €90 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Боготы

Ответы на вопросы от путешественников по Боготе в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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